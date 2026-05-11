Por que as mulheres costumam ser mais sensíveis ao frio do que os homens?

É uma cena clássica do dia a dia: enquanto algumas pessoas se aconchegam em um cobertor, outras abrem a janela, exclamando: "Que aconchegante!". E, ao contrário da crença popular, essa diferença de percepção está longe de ser um mero capricho. A ciência demonstra que as mulheres realmente sentem frio com mais frequência do que os homens... por razões muito reais.

Uma história de músculos e calor.

O corpo produz calor naturalmente através da sua atividade metabólica. A massa muscular desempenha um papel significativo neste processo. No entanto, com o mesmo peso, as mulheres têm, em média, menos massa muscular do que os homens. Consequentemente, os seus corpos geralmente produzem um pouco menos de calor. Isto é agravado por uma taxa metabólica basal que é frequentemente mais baixa. De acordo com dados divulgados pelo The Conversation , a taxa metabólica média dos homens é aproximadamente 23% superior.

Na prática, isso significa que o corpo masculino queima energia mais rapidamente… e gera mais calor diariamente. Portanto, não se trata de "força de vontade" ou resistência mental: é simplesmente uma diferença biológica normal.

Por que as mãos e os pés esfriam mais rápido?

Os hormônios também desempenham um papel significativo nessa sensibilidade ao frio. O estrogênio e a progesterona influenciam a circulação sanguínea e promovem a vasoconstrição: os pequenos vasos sanguíneos próximos à pele se contraem, especialmente nas extremidades. Como resultado, as mãos, os pés e as orelhas recebem menos sangue quente e esfriam mais rapidamente.

Um estudo realizado pela Universidade de Utah e publicado na revista The Lancet observou que as mãos das mulheres eram, em média, cerca de 3°C mais frias do que as dos homens. Curiosamente, a temperatura corporal central delas é, na verdade, ligeiramente mais alta. É justamente esse contraste entre o calor central preservado e as extremidades mais frias que acentua a sensação de frio.

Sensações que mudam conforme o período

A percepção do frio também pode variar ao longo do ciclo menstrual. Após a ovulação, os níveis de progesterona aumentam, elevando ligeiramente a temperatura corporal. Essa diferença pode fazer com que o ar ambiente pareça mais frio em comparação, intensificando assim a sensação de frio.

A gravidez, a menopausa ou certos tratamentos hormonais também podem alterar essa percepção. Em outras palavras, é perfeitamente possível tolerar uma temperatura perfeitamente em um dia... e depois precisar de um casaco grosso alguns dias depois para a mesma leitura do termômetro.

No escritório, o termostato nem sempre está na posição neutra.

A biologia não explica tudo. A história dos padrões de temperatura também desempenha um papel surpreendente. Durante muito tempo, os padrões de temperatura para escritórios foram calculados com base no metabolismo médio de um homem adulto na década de 1960. Como resultado, muitos espaços de trabalho foram projetados para serem mais adequados para homens do que para mulheres.

Não é de admirar, portanto, que algumas pessoas tremam durante as reuniões, enquanto outras acham o ar condicionado "perfeito". Hoje, muitas empresas estão começando a repensar suas configurações para melhor levar em conta as diferenças de conforto térmico.

Não, isso não justifica comentários sexistas.

Entender que as mulheres costumam ser mais sensíveis ao frio nunca deve ser usado para alimentar clichês ou comentários sarcásticos. Frases como "mulheres sempre sentem frio", "um homem de verdade nunca sente frio" ou "pare de ser tão frágil" são baseadas em estereótipos ultrapassados. Sentir frio não tem nada a ver com coragem, força ou caráter.

Cada corpo funciona de forma diferente, e precisar de um casaco extra não é sinal de fraqueza nem exagero. Ser capaz de ouvir as suas sensações físicas sem as justificar também contribui para o bem-estar e o respeito próprio.

Quando o frio pode se tornar um sinal

Na maioria dos casos, sentir frio é perfeitamente normal, mas se a sensação de frio se tornar muito intensa ou for acompanhada de fadiga significativa, tontura, palidez extrema ou unhas azuladas, pode ser útil consultar um profissional de saúde. Certas condições, como anemia ou distúrbios da tireoide, podem aumentar a sensibilidade ao frio.

Enquanto isso, não há problema nenhum em aumentar o aquecimento, usar meias grossas ou manter seu suéter favorito sobre os ombros. Às vezes, seu corpo simplesmente sabe exatamente do que precisa.