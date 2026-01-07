Em caso de acidente, este assento no carro é o que salvaria mais vidas.

Ao entrarmos em um carro, raramente pensamos na nossa segurança ao escolher o assento. Por hábito, conforto ou simples reflexo, preferimos o banco da frente para ver a estrada ou o banco lateral de trás para encostar a cabeça na janela. No entanto, um estudo científico revela que outro assento, muitas vezes ignorado, é na verdade o mais seguro de todos.

O lugar mais negligenciado… e mais seguro

Segundo dados compilados por Lucas Waldenback , cofundador da Zutobi, uma plataforma de treinamento de motoristas, o assento central traseiro oferece a melhor chance de sobrevivência em uma colisão. Um estudo de 2009 constatou que os passageiros nessa posição têm 46% mais chances de sobreviver a um acidente fatal em comparação com os passageiros da frente. Mesmo considerando apenas os assentos traseiros, a vantagem persiste: o assento do meio oferece 13% mais segurança do que os assentos laterais.

Por que a diferença? É uma questão de engenharia.

O segredo está na geometria do veículo e em como ele absorve os impactos. Em uma colisão, as áreas dianteira e traseira são projetadas para se deformarem e dissiparem a energia do impacto — as chamadas "zonas de deformação". O assento central traseiro está localizado precisamente no ponto mais distante de todas essas áreas vulneráveis, o que reduz significativamente a força do impacto para o passageiro que o ocupa. Simplificando, seja uma colisão frontal, lateral ou traseira, este assento permanece o mais central e, portanto, o menos exposto.

Mas cuidado, um detalhe pode mudar tudo.

Essa vantagem só faz sentido se o passageiro estiver usando o cinto de segurança corretamente. E é aí que reside o problema: estudos mostram que pessoas sentadas no banco traseiro têm cinco vezes mais chances de esquecer de colocar o cinto. Como resultado, em caso de colisão, elas ficam expostas a ferimentos graves, até mesmo fatais, anulando completamente os benefícios dessa área mais segura.

Segurança é uma questão de hábito.

Como Lucas Waldenback nos lembra, “não existe assento perfeitamente seguro, apenas comportamentos mais seguros”. A melhor maneira de se proteger é usar o cinto de segurança sempre que estiver sentado, mesmo em viagens curtas.

A moral da história é: da próxima vez que você entrar em um carro, lembre-se disso: embora o assento do meio no banco de trás nem sempre pareça o mais confortável, ele continua sendo, segundo os dados, seu melhor aliado em termos de segurança.