Search here...

Em caso de acidente, este assento no carro é o que salvaria mais vidas.

Bem-estar
Julia P.
pvproductions/Freepik

Ao entrarmos em um carro, raramente pensamos na nossa segurança ao escolher o assento. Por hábito, conforto ou simples reflexo, preferimos o banco da frente para ver a estrada ou o banco lateral de trás para encostar a cabeça na janela. No entanto, um estudo científico revela que outro assento, muitas vezes ignorado, é na verdade o mais seguro de todos.

O lugar mais negligenciado… e mais seguro

Segundo dados compilados por Lucas Waldenback , cofundador da Zutobi, uma plataforma de treinamento de motoristas, o assento central traseiro oferece a melhor chance de sobrevivência em uma colisão. Um estudo de 2009 constatou que os passageiros nessa posição têm 46% mais chances de sobreviver a um acidente fatal em comparação com os passageiros da frente. Mesmo considerando apenas os assentos traseiros, a vantagem persiste: o assento do meio oferece 13% mais segurança do que os assentos laterais.

Por que a diferença? É uma questão de engenharia.

O segredo está na geometria do veículo e em como ele absorve os impactos. Em uma colisão, as áreas dianteira e traseira são projetadas para se deformarem e dissiparem a energia do impacto — as chamadas "zonas de deformação". O assento central traseiro está localizado precisamente no ponto mais distante de todas essas áreas vulneráveis, o que reduz significativamente a força do impacto para o passageiro que o ocupa. Simplificando, seja uma colisão frontal, lateral ou traseira, este assento permanece o mais central e, portanto, o menos exposto.

Mas cuidado, um detalhe pode mudar tudo.

Essa vantagem só faz sentido se o passageiro estiver usando o cinto de segurança corretamente. E é aí que reside o problema: estudos mostram que pessoas sentadas no banco traseiro têm cinco vezes mais chances de esquecer de colocar o cinto. Como resultado, em caso de colisão, elas ficam expostas a ferimentos graves, até mesmo fatais, anulando completamente os benefícios dessa área mais segura.

Segurança é uma questão de hábito.

Como Lucas Waldenback nos lembra, “não existe assento perfeitamente seguro, apenas comportamentos mais seguros”. A melhor maneira de se proteger é usar o cinto de segurança sempre que estiver sentado, mesmo em viagens curtas.

A moral da história é: da próxima vez que você entrar em um carro, lembre-se disso: embora o assento do meio no banco de trás nem sempre pareça o mais confortável, ele continua sendo, segundo os dados, seu melhor aliado em termos de segurança.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Essa pequena mudança na sua rotina matinal pode melhorar seu humor para o resto do dia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Essa pequena mudança na sua rotina matinal pode melhorar seu humor para o resto do dia.

E se apenas dois minutos por manhã fossem suficientes para se sentir mais calmo, com mais energia e...

Um gesto simples a adotar antes de trabalhar sentado o dia todo (e é delicioso)

Se você tem um trabalho sedentário e fica sentado na cadeira do escritório por quase sete horas seguidas,...

Por que você nunca deve usar água quente da torneira para beber ou cozinhar.

Rápido, prático e tentador: a água quente da torneira dá a impressão de economizar tempo na cozinha. No...

Síndrome da Hiperdisponibilidade: Quando dizer "sim" se torna um reflexo e um fardo.

Você provavelmente já se sentiu assim: sua agenda está lotada, seu celular não para de vibrar e, apesar...

Você se considera a "ovelha negra" da sua família? Esta terapeuta decifra os sinais.

Sentir-se como um estranho dentro da própria família pode fazer você se sentir como a infame "ovelha negra"....

Eis quantas férias você precisa por ano para evitar a depressão, de acordo com pesquisadores.

Quem nunca sentiu uma onda de bem-estar nos primeiros dias de folga do trabalho? A ciência confirma que...

© 2025 The Body Optimist