Usar meias à noite pode facilitar o adormecer.

Usar meias à noite pode parecer trivial, até mesmo fora de moda, mas diversos estudos e especialistas em sono sugerem que esse simples ato pode, na verdade, promover o sono e melhorar ligeiramente a qualidade do descanso. Ao influenciar a regulação da temperatura corporal, as meias na cama se tornam uma pequena e valiosa ferramenta de termorregulação para o sono.

Por que as meias promovem o sono?

Calçar meias antes de dormir aquece os pés, causando vasodilatação dos vasos sanguíneos sob a pele. O sangue quente sobe à superfície, o calor se dissipa e a temperatura interna do corpo cai ligeiramente, o que é um dos principais sinais biológicos que o cérebro associa ao sono.

Em 2018, um pequeno estudo realizado na Universidade Nacional de Seul com seis jovens mostrou que aqueles que dormiam de meias adormeciam, em média, 7,5 minutos mais cedo, acordavam com menos frequência durante a noite e dormiam cerca de 32 minutos a mais do que aqueles que dormiam descalços. Os autores concluíram que regular a temperatura dos pés durante a noite pode ajudar a melhorar certos aspectos da qualidade do sono.

O que dizem os especialistas em sono

Especialistas como a professora Indira Gurubhagavatula, porta-voz da Academia Americana de Medicina do Sono, explicam que o mecanismo envolve não apenas os pés, mas todo o sistema circulatório. Ao aquecer as extremidades, ocorre vasodilatação em outras partes do corpo, o que facilita a dissipação de calor e reduz a temperatura corporal central, uma condição propícia para adormecer.

Outros especialistas, como o Dr. Raymann, apontam que o cérebro interpreta essa queda na temperatura corporal como um sinal verde para iniciar o processo de sono. Na prática, isso geralmente se traduz em uma sensação de sonolência que se instala mais rapidamente assim que os pés finalmente aquecem.

Escolher as meias certas para a noite

Para que essa prática seja benéfica, a escolha das meias é importante: é aconselhável optar por um par limpo, feito de materiais naturais respiráveis, como algodão ou lã merino, para limitar a transpiração e a irritação. As meias devem ser largas o suficiente para não comprimir o tornozelo ou a panturrilha, pois meias apertadas podem restringir a circulação sanguínea e causar dormência.

Especialistas lembram que, exceto em casos específicos, não é necessário usar meias de compressão para dormir: ao deitar, o retorno venoso melhora naturalmente e meias muito compressivas podem causar desconforto. Se você tem tendência a micose nos pés, problemas circulatórios ou diabetes, é melhor consultar seu médico antes de adotar esse hábito noturno regularmente.

Uma dica útil, mas não uma cura milagrosa.

Os médicos enfatizam que dormir de meias não é um tratamento para distúrbios do sono, como insônia crônica ou apneia do sono, que exigem cuidados específicos. Em vez disso, é uma maneira simples de otimizar as condições propícias ao sono: pés aquecidos, temperatura interna ligeiramente mais baixa e maior sensação de conforto.

Para quem se preocupa em sentir muito calor no meio da noite, uma solução é usar meias apenas na hora de dormir, pelo tempo suficiente para estimular a vasodilatação da pele necessária para adormecer, e depois retirá-las assim que pegar no sono. Dessa forma, você pode aproveitar os benefícios... sem se sentir sufocado debaixo das cobertas.