Segundo especialistas, existe uma idade específica em que o corpo atinge seu potencial máximo.

Você provavelmente já ouviu dizer que os vinte e poucos anos são o auge da sua forma física. Especialistas oferecem uma perspectiva mais matizada: nosso potencial físico pleno geralmente surge um pouco mais tarde, por volta dos trinta anos. E, acima de tudo, não se trata de "valor" ou "mérito": cada corpo é único, e a idade é apenas um número entre muitos.

Atingir o auge da forma física entre os 26 e os 36 anos de idade.

Um estudo sueco conduzido pelo Instituto Karolinska acompanhou 427 homens e mulheres com idades entre 16 e 63 anos durante quase 50 anos, medindo repetidamente sua capacidade cardiorrespiratória, força e resistência muscular. Os resultados são surpreendentes: a aptidão física geral atinge o pico entre os 26 e 36 anos de idade, alcançando seu máximo por volta dos 35 anos, tanto em mulheres quanto em homens.

Mais especificamente, a capacidade cardiorrespiratória e a resistência muscular atingem o pico por volta dos 35-36 anos, enquanto a potência explosiva, como a altura do salto, estabiliza um pouco antes, antes de declinar mais rapidamente. Esses dados mostram que o corpo não está "no seu auge" aos vinte e poucos anos, ao contrário da crença popular.

Após 35 anos: um declínio gradual, mas controlável.

Após o pico, o declínio físico inicia-se gradualmente. De acordo com o estudo, as capacidades diminuem inicialmente entre 0,3% e 0,6% ao ano, e depois entre 2% e 2,5% ao ano a partir dos 50 anos. Entre o pico e os 63 anos, a perda total varia de 30% a 48%.

No entanto, esses números não são definitivos. A tendência de queda varia consideravelmente de pessoa para pessoa. Algumas pessoas mantêm um nível notável bem além dos 50 anos, enquanto outras experimentam um declínio mais rápido. Isso demonstra que seu estilo de vida, hábitos e escolhas diárias importam muito mais do que a idade indicada em um estudo.

Mudar de casa faz toda a diferença.

Pesquisas destacam um ponto fundamental: a atividade física transforma o curso da vida. Pessoas que se mantêm ativas desde a adolescência até a idade adulta atingem um pico de desempenho mais elevado e, consequentemente, retardam o declínio. Mesmo aqueles que começam mais tarde ainda ganham de 5 a 10% mais capacidade física em comparação com indivíduos sedentários.

Maria Westerståhl, uma das pesquisadoras, resume a questão: "Nunca é tarde demais para começar a se movimentar." O exercício não impede o declínio, mas o retarda significativamente e adia o momento em que a perda de habilidades se torna uma luta diária.

O envelhecimento começa mais cedo do que imaginamos.

Os resultados confirmam o que estudos com atletas já haviam demonstrado: o declínio físico significativo começa antes dos 40 anos. Massa muscular, resistência, força: tudo diminui gradualmente, mas inicialmente de forma sutil. No entanto, essa realidade biológica não deve ser interpretada como um veredito sobre seu valor ou potencial.

O verdadeiro desafio não é apenas saber em que idade você está "no auge", mas entender como maximizar esse auge e prolongar o prazer de se sentir bem. Um sono de qualidade, uma dieta equilibrada, atividade física regular e um estilo de vida saudável continuam sendo essenciais para aproveitar plenamente cada fase da vida.

Em última análise, embora o estudo estabeleça uma idade média para atingir o auge da condição física, essa informação deve ser interpretada com cautela. Cada corpo é diferente, cada jornada é única. A idade indicada pelos especialistas não define, de forma alguma, seu valor, sua beleza ou sua energia. Trata-se simplesmente de uma estatística científica sobre tendências gerais, para ser usada para melhor compreender seu corpo, e não para se comparar com os outros.