O banheiro: um novo espaço para recuperação mental?

O banheiro parece servir apenas a um propósito: aliviar-se. Não se deve demorar ali (a menos que tenha comido algo apimentado). No entanto, às vezes ele serve como um refúgio. Você sabe que pode encontrar paz ali, então permanece indefinidamente. Propício à intimidade e ao desapego, o banheiro, apesar de seu aspecto social limitado, é um espaço privilegiado para relaxar, um oásis de tranquilidade. Mas por que esse cômodo pouco glamoroso tem o mesmo efeito que um spa?

Permanecer no banheiro por muito tempo é uma questão de sobrevivência mental?

Você se irrita com seu parceiro quando ele demora no banheiro, mas é a primeira a correr para lá para encontrar paz e sossego. Às vezes, você usa uma vontade repentina de urinar ou um fluxo menstrual intenso como desculpa para se isolar e desfrutar de um momento de descanso. Além de sua função primária pouco atraente, o banheiro é sua câmara de descompressão, sua zona livre de estresse .

Mesmo que você esteja praticamente preso entre quatro paredes com os joelhos na pia, finalmente está experimentando paz e tranquilidade . Às vezes, seu parceiro interrompe sua sessão improvisada de meditação para perguntar onde você guardou o ralador de legumes. Outras vezes, são seus filhos que apertam insistentemente a maçaneta da porta e questionam sua lentidão. Mas, no geral, as interrupções são raras.

Depois de usar o banheiro, você não sai imediatamente. Você prolonga o prazer da solidão e do silêncio absoluto. A menos que você seja claustrofóbico e não suporte espaços fechados, o banheiro é um excelente refúgio quando uma refeição se torna muito estressante ou quando você está farto dos seus colegas de trabalho. "Você pode trancar a porta e ninguém questiona sua necessidade de privacidade. Essa sensação de separação, tanto física quanto simbólica, nos permite fazer uma pausa", explica a psicoterapeuta Jessica Hunt no site PopSugar .

“Acampamento com banheiro”, uma prática que não é tão anedótica assim.

É claro que nem todos os banheiros são propícios à introspecção e à tranquilidade mental. Na estrada, o ritmo é frenético: não dá para prender a respiração por mais de um minuto. No trabalho, também não se quer ser acusado de ter "explorado" o local. Por outro lado, quando a higiene é decente, esse espaço rudimentar e decorado de forma simples se transforma em uma espécie de "bolha pessoal".

Segundo um estudo realizado pela OpinionWay, os franceses passam em média 45 minutos por dia no banheiro, e isso não é apenas um sinal de problemas intestinais ou bexiga hiperativa. Muitas pessoas passam esse tempo no banheiro para clarear a mente (e também o estômago). "É uma forma socialmente aceitável de se isolar por um momento, checar as notícias, respirar ou simplesmente existir sem restrições", explica o especialista.

Você se sente “intocável” neste espaço confinado e, às vezes, mal iluminado. Como a psicoterapeuta destaca, mesmo que você esteja em uma posição vulnerável, curvado sobre o vaso sanitário, fazendo suas necessidades, você se beneficia da imunidade da privacidade. Em resumo, você não precisa estabelecer limites quando a porta do banheiro está trancada com duas fechaduras. É uma barreira preciosa entre o seu mundo interior e o mundo exterior.

Recorrer ao banheiro como refúgio: o que isso revela sobre seu estado interior

No banheiro, ninguém pode te incomodar ou te apressar. Você não está sob a pressão de um cronômetro. Mesmo que o vaso sanitário ofereça um conforto bastante básico e suas únicas distrações sejam revistas empoeiradas, palavras cruzadas dos anos 2000 e plantas artificiais, você se sente estranhamente à vontade. Você se senta no trono como se estivesse no divã de um terapeuta e sai se sentindo calmo. No entanto, seu corpo não concorda. Nessa posição sentada um tanto forçada, seu períneo sofre em silêncio e você aumenta em dez vezes o risco de hemorroidas.

Além desses fatos médicos frequentemente repetidos, esse hábito de relaxamento um tanto incomum também ilustra um problema mais profundo. "Se o banheiro é o único lugar onde você se sente em paz, talvez seja hora de cultivar essa mesma sensação de calma e solidão em outros lugares da sua vida", continua o especialista. Seus momentos de fuga não devem se limitar a esse espaço supostamente propício ao feng shui. Se isso acontecer, significa que você deixou que outros se sobressaíssem e que seu único refúgio agora está por um fio.

Dizer “não”, se tornar indisponível e afirmar sua necessidade de paz e sossego às vezes é tão benéfico quanto se refugiar no banheiro para assistir a vídeos de gatos. Você merece algo melhor do que um momento relaxante cercado por aromatizador de ambientes e lenços umedecidos.