Você teme cada resfriado? Essa doença pode ser a causa.

Você passou um terço do inverno com o nariz enfiado em lenços de papel, cheirando óleo de ravintsara e tossindo sem parar. Agora que está se sentindo melhor, você teme uma recaída e desenvolveu os mesmos hábitos obsessivos do Monk. Você vê germes em todos os lugares e teme reviver aquele resfriado debilitante repetidamente. Pode ser uma forma de hipocondria.

Ansiedade relacionada à saúde, um medo comum.

Os germes não lhe deram trégua este ano. Você acabou de passar por uma temporada de gripes implacável, marcada por calafrios, febre e sintomas persistentes. Passou o inverno com o nariz escorrendo, tossindo até desmaiar, lutando contra esses parasitas internos. Apesar de dez camadas de roupa, um cachecol, ciclos repetidos de medicamentos para fortalecer o sistema imunológico e precauções de higiene impecáveis, você sucumbiu aos vírus sazonais.

É só azar. Mas agora que você está se sentindo melhor, não consegue parar de pensar no pior. Você tem medo de reviver aqueles momentos de letargia, com a cabeça no inalador e o Vick Vaporub escorrendo pela garganta. Tanto que você secretamente sonha que macacões esterilizados e luvas de látex serão a última moda.

Este ano, a gripe está implacável. Não é apenas um resfriado passageiro que desaparece tão rápido quanto apareceu. É um resfriado virulento que nos confina à cama e nos faz sentir como vegetais. Não é de admirar que você esteja se sentindo um pouco paranoico. Os profissionais de saúde se referem a isso como ansiedade relacionada à saúde, um derivado da hipocondria. Você ainda não chegou ao estágio fóbico , mas entra em pânico assim que sua garganta coça ou a fadiga o domina.

Os sintomas inconfundíveis

Você já se pegou apalpando a garganta, procurando por gânglios linfáticos inchados ou se examinando no espelho, imaginando sintomas fantasmas? Isso certamente é um sinal de hipocondria. Você se examina várias vezes ao dia e busca respostas na internet. Se sua pulseira mais valiosa é um monitor de pressão arterial e você pega o termômetro ao primeiro sinal de calor, então provavelmente está sofrendo dessa aflição moderna.

“Varia de pessoa para pessoa e depende da condição que mais preocupa a pessoa, e essa preocupação pode mudar”, explica a Dra. Spelman , psicóloga e diretora clínica da Private Therapy Clinic. Como saber se sua apreensão é irracional? Aqui estão alguns sinais comuns em pessoas que sofrem de hipocondria:

Obsessão por sinais corporais: prestar atenção excessiva a pequenas sensações, como um leve desconforto, uma pinta que muda de aparência ou até mesmo uma frequência cardíaca ligeiramente mais rápida que o normal.

Busca compulsiva por respostas: consultar o Google para entender um sintoma, ler artigos médicos interminavelmente ou examinar minuciosamente cada pequena variação em sua saúde.

Verificações repetidas: medir seu pulso, verificar sua temperatura ou monitorar sua pressão arterial com mais frequência do que o necessário.

Necessidade constante de tranquilização: ligar para parentes, consultar médicos ou buscar atestados de saúde para acalmar a mente.

Medos persistentes apesar de resultados tranquilizadores: mesmo após um exame médico que demonstra estar tudo bem, a preocupação persiste.

Isso aumenta a ansiedade relacionada à saúde.

Como explica o especialista, essa ansiedade relacionada à saúde, que agora faz parte do jargão médico, intensificou-se no auge da crise da Covid-19. E desde a era das máscaras cirúrgicas, do álcool em gel e do distanciamento social, tornou-se quase crônica. No entanto, as notícias alarmistas que dramatizam todas as doenças, que nos lembram constantemente do aumento dos casos de câncer e que nos dão a ilusão de estarmos condenados a cada manchete, só agravam essa angústia mental. Mesmo quando não dizem respeito diretamente à sua situação pessoal, tendem a aumentar a tensão interna.

Ter acesso a todos os recursos médicos do mundo pode parecer reconfortante... até você se deparar com o pior cenário. A busca por sintomas pode levar rapidamente a hipóteses alarmantes, especialmente para aqueles propensos a antecipar o pior. No entanto, consultar seu médico dia sim, dia não, na esperança de que ele cure doenças que só existem na sua cabeça, não é a melhor abordagem. O Dr. Spelman recomenda uma abordagem mais abrangente: a terapia cognitivo-comportamental (TCC). Ela não cura o invisível, mas desintoxica você de pensamentos negativos e ajuda a se livrar de crenças prejudiciais.

Se você entra em pânico a cada pequena tosse como se fosse fatal, isso é hipocondria. E com algumas boas estratégias, você pode quebrar esse ciclo vicioso. Obviamente, a ideia não é se deixar definhar ou romper relações com seu médico, mas sim dialogar com seus medos.