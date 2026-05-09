Esse ruído ignorado pode ser um sinal de exaustão nervosa.

Um leve rangido de dentes durante a noite pode parecer inofensivo. No entanto, por trás desse som discreto, às vezes se esconde muito mais do que um simples mau hábito. O bruxismo — o apertar ou ranger involuntário dos dentes — está frequentemente associado ao estresse crônico e ao surgimento gradual de fadiga nervosa.

Quando seu queixo fala por você

O bruxismo afeta muitas pessoas , frequentemente sem que elas se deem conta disso de imediato. Algumas descobrem o problema através do parceiro, outras devido à dor ao acordar ou a uma sensação de tensão na mandíbula.

Segundo diversos especialistas, esse reflexo inconsciente surge frequentemente em períodos de estresse ou ansiedade. Quando o sistema nervoso permanece em estado de alerta prolongado, o corpo acumula tensão muscular… e a mandíbula costuma ser uma das primeiras áreas afetadas.

O resultado: ranger ou apertar os dentes, às vezes durante toda a noite. Esse fenômeno também pode ocorrer durante o dia, principalmente em pessoas que trabalham sob pressão ou que tendem a internalizar suas emoções.

Um possível sinal de fadiga nervosa.

O problema do bruxismo é que ele nem sempre se limita aos dentes. Ao contrair repetidamente os músculos, o corpo permanece em um estado de tensão constante. Essa sobrecarga pode perturbar certos mecanismos relacionados ao estresse, particularmente aqueles que envolvem o cortisol, frequentemente chamado de "hormônio do estresse". Aos poucos, um ciclo vicioso pode se desenvolver: quanto mais o sistema nervoso está sob pressão, mais o ranger de dentes aumenta... e menos o corpo se recupera adequadamente.

O bruxismo pode então ser acompanhado por vários sintomas, por vezes banalizados:

dores de cabeça ao acordar;

fadiga persistente;

Dor na mandíbula, rosto ou pescoço;

tensão muscular;

Sono de má qualidade.

Considerados isoladamente, esses sinais podem parecer clássicos. Juntos, porém, às vezes podem revelar um verdadeiro esgotamento nervoso.

Por que é melhor não ignorá-lo

Muitas pessoas consideram o ranger dos dentes um hábito menor e inofensivo. No entanto, quando se torna frequente, pode ter um impacto real no corpo. Fisicamente, o bruxismo pode causar desgaste prematuro dos dentes, dores musculares significativas e até problemas na articulação temporomandibular.

Além do aspecto odontológico, esse sintoma também pode ser um sinal de que é hora de desacelerar e prestar atenção ao seu estado emocional. Consultar um profissional pode ajudar a evitar que o problema se torne crônico. Dependendo das suas necessidades, um dentista, médico, psicólogo ou osteopata pode ajudar a identificar as causas e aliviar a tensão.

Procure acalmar seu sistema nervoso.

Tratar o bruxismo não se resume apenas a proteger os dentes. O objetivo também é reduzir a sobrecarga do sistema nervoso que alimenta esse reflexo. Melhorar a qualidade do sono, aprender a gerenciar melhor o estresse e incorporar mais descanso à sua rotina diária podem ajudar a aliviar os sintomas. Isso não significa buscar uma vida perfeita ou sem pressão. Seu corpo não precisa que você esteja constantemente dando o seu melhor. O que ele mais precisa é de equilíbrio, descanso e espaços para liberar a tensão.

Resumindo, ranger os dentes às vezes é um daqueles sinais silenciosos que o corpo envia quando começa a atingir seu limite. Mesmo que sutil, pode revelar uma fadiga mental e física mais profunda do que aparenta. Prestar atenção a esse sinal sem se sentir culpado permite que você cuide de si mesmo antes que o esgotamento se instale completamente.