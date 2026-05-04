Qual a melhor posição para dormir? Aqui está a que os especialistas mais recomendam.

Procurando a posição ideal para uma boa noite de sono? Seu corpo pode já ter a resposta. Um estudo sobre hábitos de sono mostra que uma posição se destaca... e é também a mais recomendada pelos especialistas.

A posição lateral, sua favorita absoluta da noite.

De acordo com dados publicados no PubMed Central , dormir de lado é de longe a posição mais comum. Os participantes passam mais da metade da noite nessa posição, aproximadamente 54% do tempo. Em comparação, dormir de costas representa pouco mais de um terço do sono, enquanto dormir de bruços continua sendo muito incomum.

Esse sucesso não é por acaso. Dormir de lado é uma postura que o corpo adota naturalmente para descansar. Ela complementa o seu formato, apoia o alinhamento natural do corpo e promove o conforto geral. Com o tempo, essa tendência se intensifica: quanto mais velho você fica ou mais o seu corpo muda, mais você tende a preferir dormir de lado.

Um sono mais estável do que você imagina.

Ao contrário da crença popular, você não passa a noite se revirando na cama. Em média, quem dorme muda de posição cerca de 1,6 vezes por hora. Esses movimentos são, portanto, bastante infrequentes e, sobretudo, muito fluidos. Seu corpo simplesmente ajusta a postura instintivamente, sem prejudicar a qualidade do seu sono. Esses microajustes são até benéficos: ajudam a prevenir pontos de pressão e a manter o conforto durante toda a noite.

Diferenças dependendo dos perfis

Os hábitos de sono não são os mesmos para todos, e seu corpo tem sua própria maneira de descansar.

As mulheres, por exemplo, tendem a se mexer menos do que os homens durante a noite. Seu sono costuma ser mais tranquilo, com menos movimentos nos braços, pernas ou parte superior do corpo.

A idade também desempenha um papel importante. Adultos mais jovens geralmente têm um sono mais agitado, com mais movimentos. Isso pode estar relacionado a um metabolismo mais ativo ou a ciclos de sono diferentes.

Outra observação interessante: pessoas com maior peso mudam menos de posição, o que sugere certa estabilidade. No entanto, por vezes apresentam movimentos mais localizados, principalmente nos braços ou nas costas, possivelmente para se adaptarem a sensações de desconforto.

Por que dormir de lado faz diferença

Embora os especialistas frequentemente recomendem dormir de lado, isso não se deve apenas ao fato de ser comum. Essa posição também oferece diversos benefícios para o corpo. Dormir de lado pode ajudar a reduzir a apneia do sono, aquelas pausas na respiração que interrompem o descanso. Essa posição também promove uma melhor circulação de ar. Além disso, pode aliviar certas tensões, principalmente na região lombar, por respeitar melhor o alinhamento natural da coluna vertebral.

Outro benefício: pode reduzir o refluxo ácido, tornando-a particularmente confortável após as refeições ou em casos de sensibilidade digestiva. Em resumo, é uma posição que apoia o corpo em vez de restringi-lo.

Em última análise, embora dormir de lado possa parecer ideal em muitos casos, não existe uma posição perfeita para dormir. Seu corpo é único e o seu conforto continua sendo o melhor indicador. Algumas pessoas dormem muito bem de costas, enquanto outras preferem mudar de posição durante a noite. O importante é encontrar uma posição em que você se sinta confortável. Seu sono não precisa ser perfeito; ele precisa simplesmente ser adaptado a você.