Como "hibernar" pode salvar sua saúde mental

No inverno, você secretamente inveja os ursos, que têm o privilégio de hibernar sem precisar se justificar. Você adoraria se recolher à sua toca aconchegante e só abrir os olhos novamente na primavera. Esse isolamento social não é exclusividade de animais de sangue frio; é também uma decisão vital para a saúde mental. A hibernação é um ritual de bem-estar que você pode começar a praticar hoje mesmo.

A hibernação, um ritual que salva vidas e raramente é elogiado.

Depois da correria das festas de fim de ano, você anseia por mais calma e paz. Provavelmente sonha em passar o resto do inverno enrolado em um cobertor, no aconchego do seu ninho, e só sair quando o tempo esquentar. Boas notícias: você não precisa ter pelos grossos nem ser um urso para hibernar.

Se suas aulas de biologia estão um pouco vagas, vamos refrescar sua memória. A hibernação é um fenômeno biológico fascinante. É uma estratégia de sobrevivência usada por alguns animais para passar o inverno, quando faz frio e a comida é escassa. A hibernação é um período de letargia quase vital. Para nós, uma espécie social condenada a bebidas depois do trabalho, atividades de integração e happy hours semanais, é o descanso definitivo.

Ao contrário de ursos e marmotas, você tem um trabalho a fazer, obrigações sociais e grupos de WhatsApp para se manter ocupado. Portanto, a ideia não é dormir sem parar por dois meses, mas sim conservar energia e desacelerar. Os humanos, mesmo os mais civilizados, imaginam a hibernação à sua maneira, com canecas fumegantes, um cobertor macio, um livro grosso e uma TV de tela plana. Só que essa hibernação social é malvista, erroneamente interpretada como preguiça ou depressão. A prova? Você não consegue recusar um convite sem inventar alguma desculpa esfarrapada. No entanto, a hibernação, no sentido mais ameno da palavra, é necessária para o seu bem-estar interior.

Hibernar para se preservar: reflexões de um psicólogo

Hibernar é, antes de tudo, um ato de autoproteção, um gesto de autocuidado . Sem ofensas aos seus amigos festeiros e colegas notívagos. Entre as notícias avassaladoras, o tempo sombrio e a sobrecarga mental, você pode sentir a necessidade de se isolar. Isso não é um sinal de sofrimento, nem um sintoma comum de introvertidos; é uma excelente iniciativa terapêutica. Esse "tempo de inatividade" não é realmente inatividade: ele proporciona espaço para introspecção, cura e reconstrução.

“Podemos também traçar um paralelo com a formação de uma crisálida; é um espaço fechado onde nos transformamos. É um espaço de transição, um período de contemplação, um pouco como quando envelhecemos”, explica Marion Blique, psicóloga clínica, nas páginas da Marie Claire . A hibernação não é um período de vazio, mas sim uma fase de reconexão pessoal. A especialista chega a usar o exemplo do urso, que não fica apenas roncando em um monte de galhos. Ele relaxa, mas permanece alerta. É exatamente disso que você precisa: distanciar-se da sociedade sem se tornar um eremita mal-humorado.

Hibernação humana: um guia do usuário

A hibernação pode assumir muitas formas. Algumas pessoas sentem necessidade de se trancar em seus quartos e maratonar séries nostálgicas , enquanto outras tomam a decisão radical de participar de um retiro de bem-estar ou fazer um detox digital. Não existem maneiras certas ou erradas de fazer isso. O objetivo principal é a prevenção, e não a cura. Portanto, ouça seu corpo e suas emoções. Assim que atingir seu limite, recolha-se ao seu próprio mundo.

Informe seus entes queridos com antecedência para tranquilizá-los e evitar situações de "refém" espontâneas. Ao serem avisados, seus amigos e familiares provavelmente serão mais sensatos em relação a sair e não o pressionarão a beber sob o pretexto de "ajudá-lo". "Em última análise, essa hibernação serve para recuperar seu espaço interior para que você possa cuidar melhor dele", aponta o psicólogo, quase filosoficamente.

Os animais têm muito a nos ensinar sobre bem-estar e prioridades. A hibernação não é apenas uma fantasia distante; deveria ser uma prescrição médica, uma resposta automática quando tudo em nossas vidas está acontecendo rápido demais.