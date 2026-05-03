Menopausa: Estas 3 dicas surpreendentes podem ajudar com o inchaço.

Durante a menopausa, o abdômen pode, por vezes, parecer mais inchado, pesado ou sensível do que antes. Essas alterações são comuns e não significam que seu corpo esteja com algum problema. A boa notícia é que algumas medidas simples geralmente podem ajudar a recuperar o conforto no dia a dia, sem pressão ou promessas milagrosas.

Por que o estômago muda durante a menopausa?

La ménopause s'accompagne de variations hormonales importantes, notamment une baisse des œstrogènes et de la progestérone. Ces changements peuvent influencer la digestion, le transit intestinal et la manière dont le corps stocke les graisses. Résultat : certaines femmes remarquent davantage de gaz, un ralentissement digestif ou une sensation de ventre tendu.

O estresse também pode desempenhar um papel. Durante esse período de transição, é comum sentir fadiga, tensão mental ou ansiedade. Quando o sistema nervoso está sob tensão, a respiração às vezes fica mais superficial, os músculos abdominais se contraem e o desconforto digestivo pode parecer mais acentuado. O objetivo, portanto, não é "corrigir" o estômago, mas sim apoiá-lo suavemente.

Ação nº 1: Caminhe respirando pelo nariz.

Um primeiro passo simples e muitas vezes subestimado é uma caminhada leve após as refeições, combinada com respiração nasal consciente. Mais especificamente, caminhe de 10 a 15 minutos, inspirando e expirando pelo nariz. Ao expirar, contraia suavemente o abdômen, sem forçar.

Esse movimento ajuda o diafragma a se mover com mais liberdade. Esse grande músculo respiratório age como uma espécie de massagem interna natural: estimula o sistema digestivo, melhora a circulação e pode favorecer a liberação de gases. Um benefício adicional importante: caminhar também ajuda a reduzir o estresse mental.

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Ação nº 2: o “vácuo estomacal” na versão conforto

Frequentemente apresentado nas redes sociais com fins estéticos, o "vácuo abdominal" também pode ser usado de outra forma: como um exercício respiratório suave para reconectar os músculos abdominais profundos. O princípio é simples:

Inspire pelo nariz, deixando seu estômago relaxar.

Expire lentamente, puxando o abdômen para dentro gradualmente.

Mantenha essa sensação por alguns segundos, sem dor ou bloqueio desconfortável.

Relaxe e recomece com calma.

Este exercício trabalha os músculos profundos do abdômen e pode auxiliar na digestão, estimulando suavemente a região abdominal. O objetivo nunca é contrair o abdômen para parecer mais magro, mas sim respirar melhor e restaurar a mobilidade interna.

Se você tem problemas cardíacos, pressão alta ou passou por uma cirurgia recentemente, é melhor consultar um profissional de saúde antes de tentar este exercício.

Passo 3: Automassagem abdominal

Seu estômago adora delicadeza. A automassagem abdominal pode ajudar a aliviar a tensão e auxiliar na digestão. Deite-se em uma posição confortável. Coloque as mãos aquecidas sobre o abdômen e faça movimentos circulares lentos, no sentido horário, ao redor do umbigo.

A pressão deve permanecer leve e agradável. Esse pequeno ritual pode promover uma sensação de calma, reduzir a tensão abdominal e melhorar a consciência corporal. Em outras palavras, você se reconecta com sua barriga com gentileza, em vez de resistir a ela.

Em resumo, essas três abordagens — caminhadas respiratórias, respiração abdominal e automassagem — podem funcionar em conjunto para promover relaxamento, digestão e bem-estar. Elas não substituem um estilo de vida saudável: hidratação adequada, dieta apropriada ao seu paladar, exercícios regulares, sono reparador e acompanhamento médico, se necessário. E, acima de tudo, não há nada para "corrigir". Um abdômen inchado durante a menopausa não é um defeito nem uma falha. É o corpo passando por uma transição hormonal natural.