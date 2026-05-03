Menopausa: Estas 3 dicas surpreendentes podem ajudar com o inchaço.

Bem-estar
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project/Pexels

Durante a menopausa, o abdômen pode, por vezes, parecer mais inchado, pesado ou sensível do que antes. Essas alterações são comuns e não significam que seu corpo esteja com algum problema. A boa notícia é que algumas medidas simples geralmente podem ajudar a recuperar o conforto no dia a dia, sem pressão ou promessas milagrosas.

Por que o estômago muda durante a menopausa?

La ménopause s'accompagne de variations hormonales importantes, notamment une baisse des œstrogènes et de la progestérone. Ces changements peuvent influencer la digestion, le transit intestinal et la manière dont le corps stocke les graisses. Résultat : certaines femmes remarquent davantage de gaz, un ralentissement digestif ou une sensation de ventre tendu.

O estresse também pode desempenhar um papel. Durante esse período de transição, é comum sentir fadiga, tensão mental ou ansiedade. Quando o sistema nervoso está sob tensão, a respiração às vezes fica mais superficial, os músculos abdominais se contraem e o desconforto digestivo pode parecer mais acentuado. O objetivo, portanto, não é "corrigir" o estômago, mas sim apoiá-lo suavemente.

Ação nº 1: Caminhe respirando pelo nariz.

Um primeiro passo simples e muitas vezes subestimado é uma caminhada leve após as refeições, combinada com respiração nasal consciente. Mais especificamente, caminhe de 10 a 15 minutos, inspirando e expirando pelo nariz. Ao expirar, contraia suavemente o abdômen, sem forçar.

Esse movimento ajuda o diafragma a se mover com mais liberdade. Esse grande músculo respiratório age como uma espécie de massagem interna natural: estimula o sistema digestivo, melhora a circulação e pode favorecer a liberação de gases. Um benefício adicional importante: caminhar também ajuda a reduzir o estresse mental.

Ação nº 2: o “vácuo estomacal” na versão conforto

Frequentemente apresentado nas redes sociais com fins estéticos, o "vácuo abdominal" também pode ser usado de outra forma: como um exercício respiratório suave para reconectar os músculos abdominais profundos. O princípio é simples:

  • Inspire pelo nariz, deixando seu estômago relaxar.
  • Expire lentamente, puxando o abdômen para dentro gradualmente.
  • Mantenha essa sensação por alguns segundos, sem dor ou bloqueio desconfortável.
  • Relaxe e recomece com calma.

Este exercício trabalha os músculos profundos do abdômen e pode auxiliar na digestão, estimulando suavemente a região abdominal. O objetivo nunca é contrair o abdômen para parecer mais magro, mas sim respirar melhor e restaurar a mobilidade interna.

Se você tem problemas cardíacos, pressão alta ou passou por uma cirurgia recentemente, é melhor consultar um profissional de saúde antes de tentar este exercício.

Passo 3: Automassagem abdominal

Seu estômago adora delicadeza. A automassagem abdominal pode ajudar a aliviar a tensão e auxiliar na digestão. Deite-se em uma posição confortável. Coloque as mãos aquecidas sobre o abdômen e faça movimentos circulares lentos, no sentido horário, ao redor do umbigo.

A pressão deve permanecer leve e agradável. Esse pequeno ritual pode promover uma sensação de calma, reduzir a tensão abdominal e melhorar a consciência corporal. Em outras palavras, você se reconecta com sua barriga com gentileza, em vez de resistir a ela.

Em resumo, essas três abordagens — caminhadas respiratórias, respiração abdominal e automassagem — podem funcionar em conjunto para promover relaxamento, digestão e bem-estar. Elas não substituem um estilo de vida saudável: hidratação adequada, dieta apropriada ao seu paladar, exercícios regulares, sono reparador e acompanhamento médico, se necessário. E, acima de tudo, não há nada para "corrigir". Um abdômen inchado durante a menopausa não é um defeito nem uma falha. É o corpo passando por uma transição hormonal natural.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Exercícios abdominais para mulheres: 6 movimentos para tonificar os músculos sem equipamento, em casa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Exercícios abdominais para mulheres: 6 movimentos para tonificar os músculos sem equipamento, em casa.

Trabalhar os abdominais em casa, sem nenhum equipamento, é muito mais benéfico do que você imagina. Uma sessão...

Contração das pálpebras: um sintoma benigno na maioria dos casos.

Sua pálpebra começa a tremer repentinamente? Essa pequena tremedeira involuntária pode ser surpreendente, às vezes irritante ou até...

Exercícios para as pernas em casa: um guia completo de fortalecimento muscular para mulheres

Fortalecer as pernas em casa não é uma moda passageira. É uma maneira concreta, acessível e notavelmente eficaz...

Protuberâncias nos mamilos: isso é normal ou devo consultar um médico?

Às vezes, pequenas protuberâncias aparecem ao redor dos mamilos, causando alguma preocupação. Talvez seja o atrito do sutiã...

Por que retomar os hobbies da infância faz bem para o cérebro

Durante a infância, nos envolvemos em inúmeras atividades, algumas mais recreativas do que outras. Batemos recordes de pular...

Programa de exercícios em casa para mulheres sem equipamentos

Treinar em casa sem equipamentos é possível, eficaz e acessível a todos. Seja você iniciante ou queira intensificar...