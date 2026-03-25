Esse hábito comum pode afetar a saúde do cérebro.

O sono é frequentemente apresentado como um aliado essencial para o bem-estar, e isso é verdade. No entanto, de acordo com algumas pesquisas, dormir demais pode não ser uma boa ideia para o cérebro. Um estudo recente reacendeu o debate sobre esse hábito.

Dormir mais nem sempre significa dormir melhor.

Ouvimos frequentemente que precisamos "recuperar" as energias dormindo mais, especialmente após períodos de fadiga. No entanto, um estudo realizado pela Universidade do Texas sugere que o excesso de sono pode ter o efeito oposto na função cognitiva.

Pesquisadores observaram que dormir mais de nove horas por noite está associado a um declínio no desempenho mental. Memória, raciocínio e a capacidade de lidar com tarefas complexas podem ser afetados. Longe de fazer você se sentir culpado por precisar descansar, esses resultados o incentivam principalmente a repensar o equilíbrio em vez da quantidade a qualquer custo.

Efeitos observados em diversas capacidades cerebrais

Para chegar a essas conclusões, os cientistas analisaram dados de 1.853 adultos saudáveis sem histórico de demência ou acidente vascular cerebral. O resultado: aqueles que dormiam muitas horas apresentaram maiores dificuldades em diversas áreas cognitivas. Entre elas, memória, habilidades visuoespaciais (como a percepção espacial) e funções executivas, essenciais para organizar, planejar e tomar decisões.

Curiosamente, essas ligações persistem mesmo quando os pesquisadores levam em consideração outros fatores, como idade ou saúde geral. Isso sugere que o sono excessivo pode estar associado a uma forma de envelhecimento cerebral acelerado.

Essa relação precisa ser qualificada em relação ao estado emocional.

Antes de tirar conclusões precipitadas, um elemento fundamental merece sua atenção: o papel da saúde mental. Longos períodos de sono são frequentemente associados a sintomas depressivos. E a própria depressão pode influenciar as habilidades cognitivas e a qualidade do sono.

Os pesquisadores enfatizam, portanto, que o problema não é necessariamente o sono em si, mas sim o que ele pode refletir. Dormir em excesso pode, por vezes, ser um sinal de desequilíbrio emocional ou de profunda fadiga mental. Nesse contexto, ajustar a duração do sono pode ser uma ferramenta valiosa, especialmente para indivíduos com transtornos de humor.

Encontrando o equilíbrio certo

Então, você deve se preocupar se gosta de dormir até mais tarde? Não necessariamente. Especialistas geralmente recomendam entre 7 e 9 horas de sono por noite para manter a função cognitiva. Essa faixa é apenas uma diretriz: o corpo de cada pessoa tem seu próprio ritmo, e como você se sente é igualmente importante.

Se você se sente descansado, energizado e concentrado, geralmente é um sinal de que seu sono está funcionando bem. No entanto, se você dorme por muito tempo, mas se sente cansado, sem motivação ou com dificuldade de concentração, isso pode ser um sinal ao qual vale a pena prestar atenção.

Dormir bem é, antes de tudo, uma questão de qualidade.

Além da quantidade de horas, a qualidade do sono desempenha um papel crucial. Um sono regular e reparador, alinhado ao seu ritmo biológico, é muito mais benéfico do que noites longas, porém fragmentadas. Cuidar do seu sono é também cuidar do seu cérebro. Isso envolve hábitos simples: horários regulares para dormir, um ambiente tranquilo e redução do tempo de tela à noite. E, acima de tudo, requer atenção ao seu corpo. Sua fadiga, níveis de energia e humor são indicadores valiosos.

Resumindo, o sono continua sendo um pilar fundamental para o seu bem-estar. No entanto, como costuma acontecer, o equilíbrio é essencial. Dormir pouco pode te enfraquecer, mas dormir demais também. O objetivo não é a perfeição, mas sim uma harmonia que respeite o seu corpo e suas funções.