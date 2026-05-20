Muitas pessoas molham a escova de dentes antes de aplicar a pasta: por que alguns dentistas desaconselham essa prática?

Bem-estar
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Quase 70% das pessoas enxaguam a escova de dentes em água corrente antes de aplicar a pasta de dente, acreditando que isso melhora a escovação. No entanto, vários dentistas alertam que esse hábito reduz a eficácia da limpeza. Um estudo publicado no International Journal of Dental Hygiene confirma essa informação.

A água dilui os ingredientes ativos da pasta de dente.

Umedecer as cerdas altera sua tensão superficial, reduzindo a adesão da pasta de dente. Como resultado, o flúor, os agentes antibacterianos e os abrasivos são enxaguados muito rapidamente, perdendo de 20 a 30% de sua eficácia, de acordo com o estudo. A saliva é suficiente para ativar o produto — umedecê-lo previamente com água desperdiça seus principais componentes.

Os pelos ficam macios e a escovação se torna menos eficaz.

Escovas de dentes macias já são recomendadas, e as cerdas molhadas as tornam ainda mais macias. O estudo constatou uma redução de 15% na capacidade de remoção da placa bacteriana. A escovação a seco (aplicação direta da pasta de dente) remove melhor os resíduos, principalmente nos molares e na gengiva.

Espumar muito rapidamente = enxágue prematuro

A água cria espuma em excesso imediatamente. Instintivamente, cuspimos o produto mais cedo, limitando o tempo de contato entre o flúor e o esmalte (idealmente 2 minutos). Após a escovação, também não enxágue a boca: deixe o flúor agir por mais 30 segundos.

Boa rotina, cientificamente validada

  • Escova seca + pasta de dentes.
  • 2 minutos, todos os lados, macio e flexível.
  • Não enxaguar a boca imediatamente.
  • Aplique com a escova virada para baixo e deixe secar por 24 horas.

Molhar a escova de dentes antes de aplicar a pasta pode parecer higiênico, mas este estudo prova o contrário: diluição, cerdas macias e perda de flúor. Escove a escova a seco para uma limpeza ideal — seu dentista agradecerá!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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