"Desintoxicação de cortisol": uma moda passageira ou uma necessidade real do organismo?

Bem-estar
Émilie Laurent
detox de cortisol
Photo d'illustration : Freepik

Cortisol, uma palavra antes reservada ao jargão médico, é agora uma das hashtags mais populares do TikTok. Esse hormônio, antes restrito a publicações científicas, agora é o inimigo público número um. Internautas o culpam por sua insônia, alterações de humor e baixa libido. Então, embarcam em "desintoxicações de cortisol" para "reequilibrar o corpo e a mente".

O que é exatamente o cortisol?

Agora todo mundo está falando disso. Nas redes sociais, esse termo, antes compreendido apenas por estudantes de medicina e autores de teses, é o centro das atenções, e não necessariamente pelos melhores motivos. Porque não, o cortisol não é apenas mais uma invenção da tecnologia de beleza, nem um ingrediente criado em laboratório para prolongar a vida em alguns anos. Também não é um vírus contagioso, mesmo que os internautas estejam tentando espantá-lo como se fosse uma gripe no meio do inverno.

O cortisol, antagonista da dopamina, é o veneno invisível do corpo, o flagelo do bem-estar. Pelo menos, é assim que os internautas o descrevem, espalhando informações erradas sobre ele. Se você ainda não conhece essa palavra, provavelmente não é muito ligado em tecnologia ou não se interessa muito por manchetes de revistas de saúde. O cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, está por toda parte no TikTok e é retratado como um vilão. No entanto, ele não é totalmente maléfico.

É o que regula sua pressão arterial, impede que você pegue todos os germes que circulam no transporte público e protege você de pequenos ferimentos com uma resposta anti-inflamatória. É também o que te faz levantar da cama todas as manhãs e te dá energia para correr para o ônibus quando você está atrasado.

A "desintoxicação de cortisol": mais mito do que realidade.

Usuários da internet, embarcando em uma pequena limpeza de primavera em seus corpos, estão fazendo "desintoxicações de cortisol". Como se fosse uma toxina facilmente eliminada. No entanto, o cortisol não desaparece da noite para o dia como uma refeição pesada acompanhada de um chá de ervas purificador. A "desintoxicação de cortisol", que quase assume a forma de um retiro espiritual, é na verdade um termo impróprio. É simplesmente impossível do ponto de vista fisiológico. Tentar eliminar o cortisol do corpo seria como remover o fermento do pão ou a farinha da massa: você está removendo um elemento essencial para a própria existência deles.

Aqueles que trocam exercícios vigorosos por alongamentos leves e livros em vez de ligar a TV, na esperança de se livrar do cortisol, estão longe de perceber que esse mesmo hormônio é um verdadeiro "combustível". "O cortisol ajuda a mobilizar reservas de energia, fortalecer o sistema imunológico, reduzir a inflamação e desviar energia da digestão, reprodução e crescimento", explicou Jeffrey Blumberg, professor de pesquisa da Escola Friedman de Ciência e Política Nutricional da Universidade Tufts. Existe também um truque menos "bárbaro" para coexistir com esse hormônio em vez de ser controlado por ele.

Regular os níveis de cortisol é uma ótima ideia.

Embora a "desintoxicação de cortisol" seja mais um slogan de marketing do que uma realidade científica, ainda é possível retomar o controle desse hormônio, que injustamente tem má fama. O objetivo não é eliminar o hormônio, mas sim evitar que seus níveis permaneçam elevados por muito tempo. Quando constantemente estimulado por um estilo de vida estressante, o corpo pode ficar exausto e desenvolver sintomas particularmente debilitantes. A síndrome de Cushing é o exemplo mais extremo.

Em circunstâncias normais, o cortisol segue um ritmo preciso: aumenta pela manhã para nos ajudar a começar o dia e depois diminui gradualmente ao longo do dia. No entanto, o estresse crônico, a falta de sono, a sobrecarga mental ou o tempo excessivo em frente às telas podem perturbar esse equilíbrio natural. É nesse ponto que algumas pessoas experimentam fadiga persistente, irritabilidade ou distúrbios do sono.

Os especialistas concordam em um ponto: em vez de falar em "desintoxicação", é mais preciso falar em "regulação". E a boa notícia é que isso pode ser alcançado por meio de ações simples, muitas vezes muito mais acessíveis do que os programas de bem-estar superfaturados vendidos nas redes sociais. "Não existe uma cura milagrosa para regular os níveis de cortisol , mas temos estratégias bem conhecidas de gerenciamento do estresse , incluindo uma dieta saudável, atividade física regular e a prática de meditação ou mindfulness", explica o especialista.

Em resumo, a famosa "desintoxicação de cortisol" pode não existir, mas o desejo de cuidar do sistema nervoso é muito real. E se essa tendência tem pelo menos um mérito, é o de nos lembrar que descanso, calma e escuta a nós mesmos não são luxos... mas sim necessidades genuínas.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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