Search here...

A "Bandeira do Dragão": o exercício secreto dos treinadores para um fortalecimento poderoso do core.

Bem-estar
Jade Leclerc
Sava Savov/Pexels

Você provavelmente já viu essa pose em uma academia ou nas redes sociais: um corpo perfeitamente reto, suspenso no ar, descendo lentamente sem nunca tocar o chão. É a famosa "Bandeira do Dragão", um exercício lendário de Bruce Lee que inspira tanto quanto assusta. Fique tranquilo, não é obrigatório alcançar essa pose para se sentir bem com o seu corpo.

Origem e músculos envolvidos

A "Bandeira do Dragão" foi popularizada na década de 1970 por Bruce Lee e, desde então, tornou-se um exercício fundamental na calistenia moderna. É um exercício anti-extensão que desafia toda a região central do corpo: músculos abdominais (reto abdominal, oblíquos, transverso do abdômen), lombar, glúteos e até mesmo os ombros são ativados simultaneamente. Ao contrário dos abdominais tradicionais, que isolam músculos específicos, a "Bandeira do Dragão" exige tensão contínua em todo o corpo, aprimorando a estabilidade e o controle geral.

É importante lembrar que você não precisa fazer esse movimento para ser forte, ter um corpo definido ou estar satisfeito com o seu corpo. A Bandeira do Dragão é espetacular, mas não é um pré-requisito para se sentir bem ou aceitar o seu corpo como ele é.

Técnica básica

Para quem quiser experimentar este exercício: deite-se num banco ou no chão, segure um ponto fixo atrás da cabeça e, em seguida, levante as pernas, os quadris e o tronco até que formem uma linha reta dos ombros aos pés. Abaixe-se lentamente, sem arquear as costas ou tocar o chão, de 3 a 5 vezes por série. A respiração é fundamental: prenda a respiração ao abaixar e expire ao subir para manter o controle.

Este exercício exige bastante coordenação e concentração. Novamente, a "Bandeira do Dragão" não é obrigatória. Pode ser explorada como um desafio divertido, sem pressão e sem que defina seu valor ou aparência.

Progressões para iniciantes

Para iniciantes, diversas variações permitem que eles se familiarizem com o movimento:

  • A posição de guarda Dragon Flag, com os joelhos flexionados em direção ao tronco.
  • A parte negativa consiste numa descida lenta e assistida para sentir a tensão no tronco.
  • A postura com uma perna só e a postura com as pernas afastadas, onde uma ou duas pernas são estendidas progressivamente antes de se passar para a postura completa da Bandeira do Dragão.

Dicas de treinadores para progredir sem correr riscos

Especialistas recomendam manter os músculos abdominais e glúteos constantemente contraídos, evitar o impulso e usar faixas de resistência ou um parceiro, se necessário. O exercício "Bandeira do Dragão" pode ser incorporado a um programa com rodas abdominais ou pranchas, mas, novamente, não é essencial para se sentir bem com o próprio corpo. Aceitar o corpo como ele é continua sendo a melhor abordagem para uma relação saudável consigo mesmo.

Resumindo, a "Bandeira do Dragão" é um exercício espetacular que pode ser um desafio divertido para quem gosta de testar o corpo e a coordenação motora. No entanto, é fundamental lembrar que o bem-estar não se resume a desempenho ou aparência. Você não precisa dominar este exercício para ter um corpo "forte". Todo corpo é válido, belo e completo exatamente como é.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Sou editora de beleza e tenho paixão por tudo relacionado a autocuidado, maquiagem e rituais que nos reconectam com nós mesmas. Adoro decifrar tendências, testar produtos e entender o que está por trás das promessas de marketing.
Article précédent
Suas meias deixam marcas nas suas pernas? Veja o que seu corpo está tentando lhe dizer.
Article suivant
Você sente tontura ao olhar para o céu? Isso não é insignificante.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Você sente tontura ao olhar para o céu? Isso não é insignificante.

Você já teve a sensação de que o mundo começa a girar simplesmente por olhar para o céu...

Suas meias deixam marcas nas suas pernas? Veja o que seu corpo está tentando lhe dizer.

No final do dia, quando você troca de roupa, do traje de sair para o pijama, as meias...

E se a nostalgia tivesse se tornado nosso novo refúgio emocional?

Você se lembra daqueles momentos em que uma música, uma imagem ou um aroma o transportavam instantaneamente para...

Vai passar o Natal sozinho? Veja como torná-lo inesquecível.

As festas de fim de ano estão chegando e você pretende passar o Natal sozinho(a)? Não se preocupe!...

Por que cada vez mais mulheres americanas estão recorrendo à testosterona?

Hoje, um fenômeno surpreendente está emergindo no campo da saúde feminina: cada vez mais mulheres americanas estão explorando...

Um estudo revelou uma ligação surpreendente entre QI e noites em claro.

Será que ficar acordado até tarde é sinal de uma mente mais afiada? A ideia intriga, diverte e,...

© 2025 The Body Optimist