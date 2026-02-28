Essa tendência de bem-estar é controversa; quais são os benefícios?

Você acha ousado mergulhar em água a 10°C logo pela manhã? Nas redes sociais, os banhos de gelo quase se tornaram um ritual. Apresentados como um estímulo para o corpo e a mente, eles são tão atraentes quanto intrigantes. Afinal, são apenas uma moda passageira ou um verdadeiro aliado do bem-estar?

Por que tanto entusiasmo?

Os banhos de gelo, também conhecidos como imersões em água fria, consistem em mergulhar o corpo em água geralmente entre 10°C e 15°C, às vezes menos, por alguns minutos. Por muito tempo reservado a atletas de elite, esse método tinha como objetivo principal promover a recuperação muscular após esforço intenso.

Hoje em dia, a prática se democratizou amplamente. Popularizada, em particular, pelo coautor holandês Wim Hof, famoso por sua exposição voluntária ao frio (apelidado de "Homem de Gelo"), ela é associada a muitas promessas: estimulação da circulação sanguínea, fortalecimento do sistema imunológico, melhor controle do estresse e dez vezes mais energia.

Nas redes sociais, entusiastas descrevem uma sensação de clareza mental e uma vitalidade quase eletrizante após a imersão. É uma imagem poderosa que inspira as pessoas a testarem seus próprios limites, mas especialistas nos lembram que nem todas as afirmações são baseadas em evidências científicas sólidas.

@sachaborg_ Tomando banho de gelo todas as manhãs de janeiro, dia 6/31 🧊 Gelo, tinha gelo, todo mundo anotando? Vejo vocês amanhã para o dia 7 (janeiro está passando muito devagar, né?) regras do concurso: siga meu perfil e @Icepiration ♬ som original - Sacha Borg

Benefícios reconhecidos para a recuperação

A área em que as evidências são mais consistentes diz respeito à recuperação muscular. Diversos estudos científicos indicam que a imersão em água fria pode aliviar a dor muscular após exercícios intensos, em comparação com o simples repouso.

O mecanismo é fisiológico: o frio causa vasoconstrição, ou seja, um estreitamento dos vasos sanguíneos. Quando o corpo se aquece, os vasos voltam a dilatar. Essa alternância pode ajudar a limitar a inflamação e as microlesões musculares associadas ao esforço físico.

Dito isso, tudo depende de muitos fatores: tempo de exposição, temperatura exata da água e tipo de atividade. Portanto, não se trata de uma fórmula universal, mas sim de uma ferramenta a ser adaptada ao seu contexto e necessidades específicos.

Um possível efeito sobre o estresse e o humor.

Além dos efeitos físicos, o impacto na mente é intrigante. Algumas pesquisas sugerem que a exposição regular ao frio pode influenciar o sistema nervoso autônomo. A água fria estimula fortemente os receptores da pele, levando a um aumento na norepinefrina, um neurotransmissor envolvido no estado de alerta e na regulação do humor.

O resultado? Uma sensação de intenso estado de alerta, uma onda de energia, às vezes descrita como uma "reinicialização mental". Alguns estudos sugerem até mesmo um possível efeito antidepressivo. No entanto, as amostras ainda são limitadas e os pesquisadores recomendam cautela. Seu corpo é único, assim como sua sensibilidade ao frio; o que energiza uma pessoa pode desestabilizar outra.

Imunidade: desconfie das promessas.

Fortalecer o sistema imunológico é um dos argumentos mais frequentemente citados. Um estudo realizado na Holanda observou que os participantes que tomavam banhos frios diários relataram menos dias de doença.

No entanto, esta pesquisa não demonstra diretamente uma diminuição nas infecções, mas apenas uma redução no absenteísmo relatado. Essa distinção é importante. Até o momento, não há evidências sólidas que sugiram que banhos de gelo protejam efetivamente contra doenças.

Riscos que não devem ser ignorados

A imagem estética da imersão em um lago gelado não deve obscurecer a realidade fisiológica. A exposição repentina ao frio pode causar choque térmico, aumento súbito da pressão arterial e, em indivíduos vulneráveis, complicações cardiovasculares.

As autoridades de saúde recomendam que pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou circulatórios consultem um profissional de saúde antes de praticar essa atividade. A Organização Mundial da Saúde também nos lembra que a hipotermia pode ocorrer rapidamente com exposição prolongada. Seu bem-estar não é medido pela sua capacidade de suportar condições extremas.

A moral da história é que banhos de gelo não são uma cura milagrosa, nem uma má ideia. Como costuma acontecer com o bem-estar, a abordagem mais eficaz continua sendo gradual, personalizada e bem informada. Ouvir o seu corpo, respeitar os seus limites e procurar aconselhamento médico, se necessário, são reflexos essenciais. A tendência é inegavelmente fascinante, mas o seu bem-estar merece mais do que um simples desafio viral: merece atenção, nuances e respeito.