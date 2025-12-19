Por que cada vez mais mulheres americanas estão recorrendo à testosterona?

Hoje, um fenômeno surpreendente está emergindo no campo da saúde feminina: cada vez mais mulheres americanas estão explorando a testosterona para recuperar energia, desejo e vitalidade. Impulsionada pela curiosidade científica e pelo desejo de reconquistar seus corpos, essa tendência continua a crescer, desafiando noções preconcebidas sobre hormônios e envelhecimento.

Uma queda hormonal que começa aos trinta anos.

Por volta dos trinta anos, o corpo feminino começa naturalmente a produzir menos testosterona, um hormônio frequentemente associado aos homens, mas essencial para o vigor físico e a libido feminina. Após a menopausa, essa queda se acelera e muitas mulheres passam a apresentar fadiga persistente, perda do desejo sexual ou diminuição da massa muscular. Para muitas, esses sintomas não são inevitáveis, mas sim um sinal de que é preciso agir.

É nesse contexto que algumas clínicas americanas , inclusive online, têm observado um aumento nas consultas de mulheres. Essas pacientes, assim como os biohackers masculinos, buscam otimizar sua vitalidade e optam por géis ou injeções de testosterona, às vezes fora das indicações tradicionais de mercado. A ideia: recuperar energia duradoura e um desejo sexual renovado.

Benefícios tangíveis no desejo e na energia

Estudos mostram que doses moderadas de testosterona podem melhorar significativamente a libido em mulheres com HSDD (transtorno do desejo sexual hipoativo). Usuárias relatam maior satisfação com seus relacionamentos sexuais, resposta orgásmica aprimorada e vitalidade renovada em geral.

Muitos pacientes também relatam um aumento de energia, um humor mais estável e uma maior capacidade de manter ou desenvolver massa muscular, mesmo após dias intensos que combinam trabalho, família e vida social. O efeito no bem-estar geral é, portanto, duplo: tanto o corpo quanto a mente se beneficiam de um verdadeiro impulso.

Biohacking por mulheres

Essa tendência faz parte de um movimento mais amplo de "biohacking" adaptado aos ciclos femininos. Algumas mulheres combinam testosterona com práticas como jejum intermitente leve, treinamento em fases ou rotinas de recuperação otimizadas para combater o esgotamento social. Influenciadores e podcasters especializados estão popularizando essas abordagens, prometendo clareza mental, resistência e longevidade. Em alguns casos, as dosagens se aproximam das usadas para adolescentes do sexo masculino, mas sempre sob supervisão médica, na esperança de alcançar resultados visíveis e rápidos.

Efeitos colaterais e precauções

É claro que essa prática não está isenta de riscos. Acne, aumento do crescimento de pelos, engrossamento da voz e hipertrofia do clitóris estão entre os possíveis efeitos colaterais, e alguns podem ser irreversíveis em altas doses. Especialistas também enfatizam a falta de dados de longo prazo sobre a saúde óssea e cardiovascular. A automedicação em clínicas de estética sem acompanhamento ginecológico completo é fortemente desencorajada, e a maioria dos planos de saúde se recusa a cobrir esses tratamentos não aprovados em bula.

Em última análise, em comparação com as "terapias masculinas" aprovadas durante décadas, essa tendência desafia as normas de gênero na medicina e pode abrir caminho para pesquisas dedicadas especificamente às necessidades femininas.