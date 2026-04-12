A incapacidade de dormir sem ruído de fundo: pesquisadores consideram isso muito mais do que um simples hábito.

Dormir com algum ruído de fundo – como o de um ventilador, sons da natureza ou uma série de TV – é uma prática comum que ajuda muitas pessoas a mascarar o silêncio noturno e a adormecer mais facilmente. No entanto, quando o silêncio se torna uma fonte de ansiedade intensa, os especialistas costumam interpretá-lo como um sinal de ansiedade subjacente ou de transtornos como o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) ou o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), e não como uma simples preferência.

Um hábito difundido e frequentemente benéfico

De acordo com uma pesquisa de 2023 , mais de um terço dos adultos incorpora ruído de fundo em sua rotina antes de dormir. O ruído branco ou rosa (frequências baixas e neutras) mascara perturbações externas, como ruídos domésticos ou da rua, promovendo um sono mais repousante para quem tem sono leve. Essa rotina também pode ter origem em um hábito da infância, talvez por ter crescido em uma casa barulhenta, e não apresenta desvantagens reais, desde que continue sendo uma escolha confortável.

Quando o silêncio desencadeia ansiedade

O verdadeiro sinal de alerta surge quando o silêncio deixa de ser neutro e passa a gerar ansiedade. A hora de dormir, livre de distrações, dá lugar a uma enxurrada de pensamentos que se repetem indefinidamente: preocupações diárias, medos irracionais ou ruminações. Embora o ruído de fundo sirva principalmente para "preencher" esse vazio e evitar esses pensamentos, ele pode mascarar o transtorno de ansiedade generalizada (TAG), caracterizado por preocupação excessiva que interfere na vida diária e no sono.

A ligação entre o TOC e os rituais compulsivos

Em alguns casos de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), a necessidade de ruído torna-se um ritual rígido para garantir que tudo esteja "perfeito". Por exemplo, um volume ou tipo específico de som acalma a ansiedade diante de pensamentos intrusivos que surgem no silêncio. Terapeutas observam que a hora de dormir é um período propício para obsessões, e o ruído de fundo atua como uma distração para ocupar a mente sem envolvê-la profundamente.

Saber quando consultar um profissional

É hora de considerar se a ausência de ruído desencadeia medo intenso, tensão muscular ou dificuldade para adormecer em outro lugar. Sinais como irritabilidade diurna, fadiga crônica ou rituais de sono inflexíveis geralmente indicam a necessidade de apoio. A terapia cognitivo-comportamental (TCC), especializada em ansiedade ou transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), ajuda as pessoas a se acostumarem gradualmente ao silêncio e a recuperarem um sono tranquilo e independente.

Precisa de ruído de fundo para dormir? Muitas vezes é inofensivo, mas quando o silêncio causa pavor, merece atenção. Ao identificar as causas — ansiedade, TOC ou simples hábito — torna-se possível transformar esse medo em uma noite tranquila, com ou sem ruído, para um sono verdadeiramente reparador.