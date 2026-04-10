O que a neurociência revela sobre nossa dificuldade em desacelerar

Apesar dos incentivos à meditação, retiros de silêncio, escapadas sem celular e conversas sobre paz interior, temos dificuldade em desacelerar e nos permitir pausas. Até mesmo um simples cochilo de vinte minutos parece um desperdício de tempo, considerando todas as nossas demandas e listas intermináveis de tarefas. Em um mundo em constante transformação, o descanso permanece um conceito vago, até mesmo uma utopia. No entanto, não somos programados para viver em ritmo acelerado; é a sociedade que nos força a isso.

Descansar, tão difícil de colocar em prática.

O descanso quase se tornou uma religião. Nas redes sociais, almas espirituais se filmam na posição de lótus, demonstram como estimular o nervo vago e exaltam as virtudes dos banhos de som. Ouvir ruído branco , sessões de autohipnose, terapia de flutuação ou rituais de mindfulness — todas essas técnicas são boas para relaxar e desacelerar. No entanto, quando fechamos os olhos por cinco minutos, não nos projetamos no paraíso; pensamos na roupa para estender, no jantar e nas contas a pagar. Enquanto alguns gostam de vagar sem rumo e relaxam assim que a playlist de "sons de ondas" começa a tocar, outros são espíritos livres e suportam o descanso mais do que o apreciam.

Mesmo nos nossos dias de folga, estamos ocupados, preenchendo nossas agendas com tarefas que nem são urgentes. Em vez de deitarmos em um prado observando as nuvens ou nos aconchegarmos em nossas cadeiras de praia, lustramos os móveis, fazemos cerâmica em cafés da moda e experimentamos a nova academia de infravermelho da cidade. Sentimos culpa só de pensar em relaxar em uma rede e deixar os pássaros cantarem. A única vez que ficamos na cama, sem nenhuma distração, é quando estamos doentes com febre de 39°C (102°F).

O descanso não deveria ser algo aprendido com hashtags. Ele deveria ser inato. É o que demonstra um estudo da Universidade de Harvard. Antigamente, os caçadores-coletores permaneciam em seus acampamentos e se dedicavam a atividades "suaves" e "fisicamente pouco exigentes", descrevem os pesquisadores. Foi a sociedade moderna que moldou indivíduos inquietos. Além disso, a atividade constante muitas vezes reflete um sistema nervoso preso no modo "lutar ou fugir" .

Em um mundo de superprodução, descansar é praticamente impossível.

Produtos de bem-estar e tecnologias meditativas abundam nas prateleiras das lojas, lembrando-nos incessantemente de nossas falhas na busca pelo bem-estar. De fones de ouvido de massagem inovadores e rastreadores de saúde que monitoram a frequência cardíaca em tempo real a difusores de óleos essenciais conectados e cintos de respiração, inúmeros dispositivos atendem a essa necessidade de tranquilidade. No entanto, paradoxalmente, a sociedade compara aqueles que anseiam por serenidade à completa preguiça.

Numa época em que precisamos constantemente provar nosso valor e cada pequena conquista é exibida nos stories do Instagram, é difícil encontrar prazer em contemplar o céu ou simplesmente sentar em silêncio à beira do rio. Quando nos acomodamos nas almofadas do nosso pátio ou afundamos no sofá, quase nos sentimos culpados por não sermos produtivos. Temos a impressão de estar "desperdiçando" nosso tempo livre ou não o utilizando com sabedoria. Quase nos sentimos desconfortáveis com a ideia de não fazer nada, de não " produzir nada ".

“Indiscutivelmente, vivemos em uma sociedade onde precisamos constantemente demonstrar os frutos do nosso trabalho. No entanto, quando descansamos e nos recuperamos, não há nada para mostrar. Isso não parece corresponder à ideia de otimização de desempenho”, afirma Sophie Fluri, neurocientista, à revista Stylist .

Na era moderna, o descanso tornou-se um luxo.

A julgar pelas imagens revigorantes que circulam online, o relaxamento já não se limita a uma soneca ao ar livre e a uma caminhada revigorante. Enquanto antes bastava olhar pela janela, ouvir o vento sussurrando entre as árvores ou fechar os olhos para se reconectar consigo mesmo e reiniciar a mente, hoje em dia é algo mais sofisticado. Até mesmo o descanso se tornou uma demonstração de força.

Banhos de gongos, retiros espirituais em edifícios isolados e opulentos, estadias de bem-estar caríssimas com programas meticulosamente planejados, ou até mesmo terapia de contraste prescrita em hotéis cinco estrelas. O descanso passou de uma atividade minimalista para um passatempo elitista, a julgar pelo conteúdo online. No entanto, não é preciso gastar uma fortuna para fazer uma pausa revigorante e experimentar a desaceleração. "Fazer um pequeno compromisso consigo mesmo mostra que você importa. Pequenos hábitos costumam ser os mais fáceis de adotar e têm o maior impacto", garante a especialista.

Em última análise, se falhamos consistentemente em aprender a desacelerar, pode ser porque a sociedade nos convenceu de que descansar é mais uma derrota do que um ganho. No entanto, estudos comprovam que descansar nos recarrega internamente e prolonga nossa expectativa de vida.