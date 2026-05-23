Por que os dentistas insistem tanto no uso do fio dental?

Escovar os dentes após cada refeição é a base fundamental da higiene bucal. No entanto, além desse hábito quase automático, você deve aprimorar sua rotina de limpeza com o uso do fio dental. Essa pequena ferramenta, projetada para remover migalhas e bactérias nocivas presas entre os dentes, não é exatamente o produto mais divulgado por influenciadores de beleza. Mesmo assim, é muito mais útil do que os gadgets de bem-estar que vemos por toda a internet.

Um acessório que muitas vezes é subestimado.

Muitos membros da Geração Z sonham em receber seu primeiro salário para colocar facetas dentárias no exterior ou aspiram a clarear os dentes para ter um sorriso digno de propaganda. No entanto, poucos realmente cuidam dos dentes e mantêm os bons hábitos de higiene bucal ensinados pelos pais. Enquanto escovar os dentes era uma atividade cronometrada na infância, uma rotina inevitável, como adultos, às vezes procrastinamos esse ritual essencial. Tendemos a escovar os dentes com mais pressa. Isso é bastante paradoxal quando consideramos a quantidade de tempo gasto em frente ao espelho aplicando cremes, séruns antienvelhecimento e máscaras de cores estranhas.

Mas eis a questão: problemas dentários são implacáveis. Mesmo com as escovas de dentes supersônicas e tecnologia de ponta que existem hoje, o fio dental continua sendo essencial. Este acessório, que não é necessariamente o item mais elegante em um armário de banheiro, é regularmente prescrito por dentistas. Longe de ser opcional, ele tem uma função real. Embora muitos o usem para evitar o temido "espalhamento entre os dentes", ele é usado principalmente para limpar aqueles cantinhos e frestas de difícil acesso. Como lembrou a cirurgiã-dentista Kami Hoss à revista SELF , uma escova de dentes limpa apenas 60% da superfície do dente. A conclusão lógica: o fio dental cuida do resto.

Remove a placa bacteriana, previne cáries, reduz o risco de doenças periodontais e refresca o hálito ao mesmo tempo. Em outras palavras, contribui para uma boa saúde bucal e complementa a escovação tradicional para uma boca verdadeiramente limpa.

Repercussões positivas além da boca

O fio dental faz mais do que apenas remover resíduos pós-refeição e aperfeiçoar seu sorriso. Ele contribui para a saúde geral e pode até aumentar a expectativa de vida. Sim, este item muitas vezes negligenciado, nunca visto em hashtags virais, pode prolongar nosso tempo na Terra. Ao contrário da crença popular, a boca às vezes é o ponto de partida para outras doenças que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver com essa região.

“O sulco gengival, aquele pequeno sulco onde a gengiva encontra o dente, é revestido por um dos tecidos mais permeáveis do corpo humano”, explica o especialista. “Ricamente vascularizado, ele permite que bactérias e todas as substâncias que introduzimos nele entrem na corrente sanguínea de forma muito direta.” Bactérias que prosperam nessa área podem, portanto, ser encontradas em outras partes do corpo, devido à sua alta taxa de absorção. Uma bactéria em particular está chamando a atenção: a Porphyromonas gingivalis. O especialista especifica que ela pode obstruir artérias durante um ataque cardíaco e que já foi encontrada no tecido cerebral de pacientes com Alzheimer. “Doenças periodontais crônicas causam inflamação sistêmica que afeta quase todas as principais categorias de doenças”, alerta o Dr. Hoss.

Como usar o fio dental corretamente

O fio dental não é a ferramenta mais "desejável" do mercado, mas desempenha um papel preventivo valioso em certas doenças. Embora certamente não seja uma varinha mágica que resolve todos os problemas de uma vez, é uma ferramenta de saúde pública. Se você não está familiarizado com o fio dental, aqui está como usá-lo para uma limpeza profunda e eficaz:

Corte um pedaço de fio dental de comprimento suficiente. Use cerca de 40 a 50 cm. Pode parecer longo, mas permite que você ajuste a área de limpeza para cada espaço. Enrole nos dedos: Enrole a maior parte da linha nos dedos médios e, em seguida, deixe uma folga de 2 a 3 cm entre os dedos para trabalhar. Insira o fio dental delicadamente entre os dentes. Deslize o fio sem forçar. Evite bater o fio contra a gengiva (este é um erro comum). Forme um “C” ao redor do dente. Uma vez entre dois dentes, pressione o fio contra um dente, formando um C, e mova-o suavemente para cima, afastando-o da gengiva. Limpe ambos os lados. Faça esse movimento no dente esquerdo e, em seguida, no direito, no mesmo espaço. Alterne as áreas de limpeza para cada dente. Desenrole um pouco de fio dental limpo em cada novo espaço para evitar a redistribuição de bactérias.

O especialista recomenda realizar esse ritual uma vez por dia, de preferência à noite, antes de dormir, para obter resultados ótimos e consistentes.

Fácil de incorporar à rotina diária, leva apenas alguns minutos por dia, mas seus efeitos são duradouros. Em resumo, esse pequeno gesto discreto faz uma grande diferença para manter seus dentes saudáveis por mais tempo.