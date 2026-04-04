O hábito noturno que os pesquisadores recomendam evitar antes de dormir.

De acordo com diversos estudos científicos, o hábito a ser evitado antes de dormir é o de adiar deliberadamente a hora de ir para a cama para "ganhar" tempo livre, um comportamento agora conhecido como "procrastinação de vingança". Esse reflexo consiste em permanecer acordado conscientemente, mexendo no celular, assistindo a "só mais um episódio" ou navegando nas redes sociais, mesmo quando se está cansado e se sabe que é preciso acordar cedo no dia seguinte.

O que diz a ciência

Um estudo publicado na revista científica Frontiers in Psychology popularizou esse conceito ao mostrar que uma parcela significativa dos participantes adiava a hora de dormir sem qualquer pressão externa, por escolha própria, em detrimento do tempo total de sono. Esse estudo, disponível online, destacou que esse comportamento estava associado a uma pior qualidade do sono, aumento da fadiga diurna e uma sensação geral de bem-estar reduzida. Também mostrou que esses indivíduos tinham consciência da privação de sono, mas continuavam a sacrificar o tempo de descanso em prol de um tempo para si mesmos.

Por que fazemos isso: dias corridos, sobrecarga mental

Esse reflexo é particularmente comum entre aqueles que têm dias muito ocupados, pouco controle sobre sua agenda ou uma carga mental pesada. A noite, então, torna-se o único momento percebido como verdadeiramente "livre", e há uma tendência a defendê-la em detrimento do sono. O problema é que esse "tempo roubado" tem um preço alto: falta de atenção, mau humor, irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo um risco aumentado de ansiedade e depressão quando a privação de sono se torna crônica.

Três perguntas para determinar se você foi afetado.

Para determinar se você está sofrendo desse fenômeno, algumas perguntas simples podem ajudar:

Você costuma adiar a hora de dormir sem um motivo aparente (nenhum trabalho urgente, nenhuma obrigação)?

Você costuma dizer para si mesmo : "Eu sei que deveria dormir, mas continuo mesmo assim" ?

Você se sente exausto pela manhã sabendo que poderia ter ido dormir mais cedo?

Se a resposta for sim para várias dessas perguntas, é provável que esse reflexo esteja enraizado. A boa notícia é que ele é reversível: estabelecer um horário fixo para dormir, criar um ritual relaxante sem telas e, acima de tudo, revalorizar o sono como uma necessidade inegociável, assim como comer ou respirar, são passos fundamentais para se libertar desse hábito.

O estudo, portanto, nos lembra que não se trata de falta de força de vontade, mas sim de um mecanismo compensatório mal direcionado – que uma melhor gestão do tempo e uma higiene do sono consistente podem corrigir.