Eis quantas férias você precisa por ano para evitar a depressão, de acordo com pesquisadores.

Quem nunca sentiu uma onda de bem-estar nos primeiros dias de folga do trabalho? A ciência confirma que essa sensação não é apenas uma ilusão: fazer mais pausas ao longo do ano realmente protege contra o estresse e a depressão.

Sete parênteses para preservar o equilíbrio mental

De acordo com diversos estudos , notadamente um da Universidade de Pittsburgh, o número ideal de férias para um bem-estar mental ótimo é... sete por ano. Pesquisadores americanos acompanharam milhares de participantes ao longo de vários anos e observaram uma ligação direta entre a frequência de viagens e a saúde psicológica. Aqueles que tiraram pelo menos sete períodos de férias — sejam fins de semana prolongados ou viagens mais longas — apresentaram uma redução de 30% no risco de depressão.

Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, também estavam mais baixos, e o humor deles, mais estável. Essas pausas recorrentes funcionam como "reinicializações emocionais", ajudando a quebrar o ciclo da fadiga crônica.

Os benefícios fisiológicos e emocionais de pausas regulares

Mesmo férias curtas têm um efeito mensurável no corpo: reduzem a pressão arterial, melhoram a qualidade do sono e fortalecem a regulação emocional. Pesquisadores explicam que a simples mudança de cenário estimula os circuitos de recompensa do cérebro, aumentando os níveis de dopamina e serotonina, essenciais para o bom humor. A perspectiva de uma escapada, mesmo que próxima, às vezes é suficiente para aliviar os efeitos do estresse relacionado ao trabalho.

Por que várias viagens curtas são melhores do que uma longa viagem?

Ao contrário da crença comum de que uma longa viagem por ano é suficiente para recarregar as energias, pesquisas mostram que é mais benéfico distribuir várias escapadas curtas ao longo do ano. Essas pausas interrompem a rotina e permitem o reequilíbrio frequente do ritmo circadiano, que muitas vezes é afetado pelo excesso de trabalho. Uma pausa curta é, portanto, preferível a longos meses sem descanso: ela mantém a resiliência mental e a produtividade a longo prazo.

Recarregue suas energias sem precisar ir muito longe.

Não é preciso ir para o outro lado do mundo: uma simples desintoxicação digital, um fim de semana na natureza ou alguns dias em uma cidade próxima já trazem benefícios tangíveis. Pesquisadores enfatizam a importância de uma pausa psicológica, mais do que do ambiente físico: desacelerar, caminhar, rir, expor-se à luz natural. Todas essas ações simples contribuem para prevenir a síndrome de burnout.

Esses estudos, portanto, reiteram um ponto crucial: a saúde mental não é mantida apenas pelo desempenho ou pelo esporte, mas também pelo descanso e relaxamento. As férias não são um luxo, mas uma alavanca psicológica e biológica fundamental. Embora sete viagens por ano possam não ser viáveis, estabelecer pausas regulares — verdadeiros respiros da rotina diária — já é benéfico.