Assaduras nas coxas: uma solução anti-irritação pode proporcionar alívio.

Bem-estar
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Com o calor, o atrito entre as coxas é um problema comum no verão e um verdadeiro incômodo para muitas pessoas. A boa notícia é que algumas soluções simples podem aliviar essa irritação.

Um problema muito mais comum do que você imagina.

Ao contrário da crença popular, o atrito entre as coxas não está relacionado apenas ao peso ou tamanho: o formato do corpo e o tipo de pele também influenciam. O fenômeno é bastante comum; muitas mulheres o experimentam, e os homens também não estão imunes. Portanto, não há motivo para se sentir culpado: é um incômodo comum que afeta todos os tipos de corpo.

Às vezes, consequências dolorosas.

O atrito repetido pode causar diversos problemas: irritação, vermelhidão, inflamação e até pequenas protuberâncias ou assaduras. Isso geralmente vem acompanhado de uma sensação de queimação e coceira, particularmente incômoda ao caminhar, correr ou em clima quente. A transpiração no verão, que amolece e enfraquece a barreira cutânea, só agrava o problema.

A solução anti-irritação: bálsamo e curativos.

A solução mais eficaz? Produtos antiatrito. Disponíveis em bálsamo ou bastão, eles criam uma película protetora que permite que a pele deslize suavemente e reduz a irritação; devem ser aplicados antes do exercício e reaplicados conforme necessário. Outra opção popular são as faixas antiatrito, também chamadas de "straps", faixas elásticas largas usadas em volta de cada coxa, ideais para usar sob saias ou vestidos. Calções e leggings de ciclismo justos oferecem proteção semelhante. Por fim, um pó absorvente ajuda a manter a pele seca: opte por fórmulas à base de amido de milho em vez de talco.

Alguns reflexos extras

No dia a dia, o ideal é manter a pele seca, optar por tecidos respiráveis, manter-se bem hidratado (menos suor salgado é menos irritante) e aplicar um hidratante regularmente. Para peles já irritadas, tratamentos calmantes, como os que contêm aloe vera, podem proporcionar alívio. Se notar qualquer sinal de infecção, ainda assim é recomendável consultar um médico.

Longe de ser inevitável, o atrito entre as coxas pode ser facilmente controlado com as medidas certas. Com bálsamo protetor, fitas antiatrito e roupas adequadas, o verão pode finalmente ser sinônimo de conforto, independentemente do seu tipo de corpo.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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