Você toma banhos quentes no inverno? Aqui está o que você precisa saber.

Bem-estar
Émilie Laurent
No inverno, a água que sai do chuveiro está escaldante, aliviando qualquer frio que você tenha sentido durante o dia. Nos meses mais frios, o chuveiro se torna quase uma sauna, a ponto de sair vapor. No entanto, tomar banhos quentes quando está frio não é necessariamente tão benéfico para aumentar a temperatura corporal.

Banho quente, uma fonte de conforto no inverno.

Quando o frio chega, temos várias opções: nos enrolar em um cobertor grosso, sentar perto da lareira ou relaxar em um banho quente. Depois de um dia tremendo de frio e enfrentando rajadas polares, mergulhamos de cabeça no chuveiro e criamos uma sauna improvisada no banheiro.

Em meio a uma onda de calor, buscamos o frescor do chuveiro e toleramos facilmente uma chuva gelada, mas no inverno, corremos para nos aquecer no chuveiro. Aumentamos a temperatura, mesmo que isso signifique um aumento na conta de água. Sob a influência do calor, os músculos relaxam, a tensão diminui e os problemas desaparecem. No entanto, embora o calor seja frequentemente prescrito para aliviar dores e relaxar o corpo, os banhos quentes são uma exceção à regra.

Não são ruins em si mesmas, desde que sejam ocasionais. Tomar banhos quentes no inverno é uma experiência de prazer incomparável. A água quente age como um botão de "pausa" para o sistema nervoso. Ela dilata os vasos sanguíneos, relaxa os músculos e estimula a circulação. Como resultado, o cérebro recebe uma mensagem de segurança. No entanto, o contraste térmico com o exterior é tão forte que pode causar um choque no corpo e cansá-lo em vez de simplesmente relaxá-lo.

Mas também uma experiência ruim para a sua pele.

E se a textura áspera da sua pele não fosse resultado do frio intenso, mas sim de banhos excessivamente quentes? Tomar banhos quentes no inverno pode ser uma sensação agradável, mas o mesmo não se pode dizer da sua pele.

A pele é protegida por uma película invisível composta de lipídios, chamada barreira cutânea. Essa barreira impede a evaporação rápida da água e protege contra agressores externos. A água muito quente dissolve essa película muito mais rapidamente do que a água morna. Consequentemente, mesmo que a pele esteja limpa, ela se torna mais vulnerável.

No inverno, o problema é duplo. O ar já é mais seco, o aquecimento resseca ainda mais o ambiente e os banhos escaldantes só agravam a desidratação. A pele fica repuxada, com coceira e mais reativa. Muitas vermelhidões de inverno, principalmente nas pernas ou no rosto, não são causadas apenas pelo frio, mas sim por esse contraste entre o calor intenso e o ar seco.

O que você pode fazer em vez disso

O segredo não é abandonar completamente os banhos quentes, mas sim moderá-los. Dez minutos sob água escaldante não têm o mesmo impacto que três minutos. Reduzir ligeiramente a temperatura, principalmente no rosto, já faz uma grande diferença. E hidratar a pele logo em seguida, enquanto ainda está levemente úmida, ajuda a restaurar essa barreira protetora essencial.

No inverno, um banho ainda pode ser um momento de conforto, mas é ainda melhor quando acompanhado de uma boa rotina de cuidados com a pele. Um creme, óleo ou bálsamo hidratante torna-se um aliado essencial para evitar que o calor se transforme em ressecamento. E no inverno, você também pode espaçar os banhos: afinal, seu corpo está protegido de bactérias sob a grossa camada de roupas.

E não há dúvidas, você tem a aprovação do Dr. Mostefa Rafaa, dermatologista em Paris. "Recomenda-se um banho a cada dois dias para pessoas sem problemas dermatológicos e com menos frequência para pacientes com eczema atópico", explica ele à revista Au Féminin .

Em resumo? Banhos quentes devem ser apreciados com moderação. Se precisar de calor, você pode encontrá-lo em outro lugar: em uma caneca fumegante, um cobertor aconchegante ou nos braços do seu parceiro.

Por que o tédio está se tornando uma verdadeira "tendência" em 2026?

