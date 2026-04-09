Ter um "lugar favorito" não é insignificante: a ciência explica porquê.

Talvez você tenha um café favorito ou um lugar com forte valor sentimental que ainda frequenta apesar de todos os novos lugares da moda. Esse lugar guarda todas as suas memórias e parece um refúgio de paz. Para você, é "o lugar para estar". Você vai lá com tanta frequência que poderia ter uma placa com seu nome. E ter um lugar favorito não é sinal de falta de inspiração; na verdade, é bastante enriquecedor.

Permanecer na zona de conforto

Seja um encontro romântico ou uma reunião com amigos, você sempre escolhe o mesmo lugar. É um lugar que você ama mais do que qualquer outro, um lugar que lhe parece familiar. Você já o explorou de ponta a ponta, mas nunca se cansa dele. Pelo contrário, você praticamente mora lá. Conhece todos os seus segredos e encontra frequentadores assíduos, a quem cumprimenta como velhos amigos. Prova de que você passa muito tempo ali. Aqui, você se sente em casa, seguro e protegido.

Pode ser um café isolado, intocado por turistas ávidos por bebidas com nomes impronunciáveis, ou um parque com inúmeros jardins escondidos. Pode ser também um bar preservado pelo tempo, pertencente a pessoas tão antigas quanto os móveis. Ou talvez uma biblioteca de bairro frequentada por intelectuais, ou um lago isolado. Seja qual for a sua natureza, você é fiel a esse lugar como os membros de "Friends" ao icônico Central Perk, ou os personagens de "How I Met Your Mother" ao MacLaren's Pub.

Em uma sociedade que nos pressiona constantemente a correr riscos, este lugar é quase um refúgio, um oásis. É preciso dizer que o cérebro é um órgão "orientado para a rotina", que detesta mudanças de planos e o desconhecido. "Pensar exige esforço! A rotina ajuda o cérebro a conservar energia e minimizar riscos", explica o professor Gerhard Roth, pesquisador do cérebro e filósofo. Portanto, naturalmente, quando você pensa em sair, seja para um passatempo estudioso, um happy hour depois do trabalho ou uma atividade relaxante, você não pesquisa no Google Maps ou em revistas da moda. Você opta pela opção mais simples e pensa no seu santuário.

Um lugar que inspira serenidade

Existem lugares que nos fazem sentir como um abraço carinhoso, oferecendo um conforto quase maternal. Muitas vezes, eles guardam uma história emocional poderosa. Pode ser um parque onde passeávamos com nossos pais, um café onde tomávamos limonada com amigos de infância ou uma árvore na qual nos encostávamos com a pessoa por quem tínhamos uma queda, ainda com as iniciais daquele romance inocente. Esses lugares são, em geral, verdadeiros tesouros de memórias, baús repletos de símbolos, imagens e aromas.

Em outras palavras, retornar a um lugar familiar desencadeia uma minidose de dopamina , a molécula do prazer, e reduz o estresse . Esse mecanismo explica por que, mesmo diante de novas opções tentadoras, você sempre acaba escolhendo seu lugar favorito. E em um mundo onde tudo muda rapidamente, esse lugar favorito se torna uma âncora. Ele ajuda a regular as emoções e fortalece a resiliência.

Os psicólogos falam sobre um "efeito de base segura": quando a vida cotidiana parece caótica, um lugar familiar funciona como um ponto fixo, estabilizando nosso humor e nossas reações. E não, os bichinhos de pelúcia nem sempre têm pernas e um nariz fofo. Às vezes, eles são mais abstratos e lembram uma brasserie à moda antiga, um píer suspenso ou um banco abraçado por árvores.

Uma forma sutil de construir relacionamentos

A menos que seu lugar favorito seja no meio do nada, no meio do mato ou no coração de uma floresta remota, você frequentemente se depara com os mesmos rostos. Essas almas gentis, a quem você inicialmente ofereceu um tímido "olá", puxam conversa com você sempre que você passa. Elas comentam as notícias da TV, compartilham suas opiniões sobre a nova padaria que acabou de abrir na esquina e reclamam da interminável construção no centro da cidade. São trocas educadas, não conversas profundas. No entanto, esses diálogos, movidos por trivialidades, são benéficos para o seu bem-estar.

"Essas pequenas interações podem realmente melhorar nosso humor e contribuir para nossa saúde social, fortalecendo nosso senso de pertencimento, permitindo trocas regulares e consistentes e até mesmo nos oferecendo a oportunidade de forjar amizades e desenvolver relacionamentos mais profundos", explica Kasley Killam , que possui mestrado em saúde pública e é cientista social formada em Harvard sob a orientação de Self .

Ter um lugar favorito não é sinal de preguiça ou rigidez. É um reflexo humano, comprovado pela neurologia e pela psicologia, que nos ajuda a gerir as nossas emoções, a estimular a nossa criatividade e a manter laços sociais.