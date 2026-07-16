Onda de calor: o gesto simples com a língua que ajuda a refrescar.

As ondas de calor que afetam grande parte da Europa parecem intermináveis. E mesmo com a persistência desse calor opressivo, o corpo luta para se adaptar. Para se refrescar, as pessoas usam leques, fazem colares de gelo e se borrifam com água. Esta professora de ioga, no entanto, tem uma técnica diferente e mais inusitada: ela enrola a língua para recalibrar a temperatura do corpo à temperatura ambiente.

Respiração Sītali, uma fórmula mágica para refrescar-se

A onda de calor é implacável, fazendo-nos sentir como se tivéssemos caído no filme "Feitiço do Tempo". Cada saída parece uma provação em meio ao fogo. O asfalto está como brasas, o ar é mais sufocante que o do deserto e o menor passo transforma nossos corpos em poças. Este calor é quase apocalíptico. Até mesmo o termômetro já não tem números suficientes para medir com precisão a temperatura sob o sol.

Alguns preferem permanecer encolhidos na escuridão, enquanto outros são forçados a enfrentar essa atmosfera opressiva para ir trabalhar ou cumprir compromissos. Nesse clima que derrete cadeiras de plástico e é quente o suficiente para fritar um ovo, o corpo anseia por migrar para os blocos de gelo. Só que a tecnologia atual ainda não nos permite teletransportar para outro continente, nem nos trancar em uma cápsula criogênica.

Então, nos viramos com o que temos: ventiladores portáteis, aquecedores de pescoço que sopram ar fresco, sprays refrescantes… Qualquer objeto, de uma revista de papel a uma pasta, também se transforma em um ventilador improvisado. A criadora de conteúdo @intuitibelle, um exemplo de sabedoria, tem uma técnica bastante peculiar para baixar a temperatura corporal. Ela faz o que parece ser uma careta. Os entusiastas de ioga sabem que é muito mais do que uma expressão engraçada. É um "truque de ioga" eficaz com um nome: respiração Sitali. Um termo sânscrito que significa literalmente "frio".

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Uma técnica inspirada na ioga e fácil de reproduzir.

Fique tranquilo: você não precisa ser um especialista para experimentar esse tipo de respiração, que dá a sensação de ter ar-condicionado embutido. É mais simples do que fazer uma parada de cabeça ou a postura do corvo. Você só precisa ter flexibilidade com a língua para experimentar esse pequeno exercício oral. "Você enrola a língua, inspira suavemente... e pronto: entra um ar super fresco. Como um mini ventilador na sua boca", explica o criador deste vídeo.

Essa leve contorção da língua, que era quase um desafio de recreio na escola antigamente, permite que você sinta o ar fresco entrando no corpo. Ela cria uma espécie de "passagem". Para otimizar esse movimento, inspire lentamente por esse tubo formado com a língua, retraia a língua e feche a boca. Em seguida, expire suavemente pelo nariz. Há também uma variação para quem nunca conseguiu enrolar a língua dessa forma e acredita que seja um dom da natureza. Veja como fazer para quem está preso nessa rotina desde o ensino fundamental:

Os lábios permanecem ligeiramente entreabertos.

Os dentes estão quase se tocando.

Inalamos suavemente através dos dentes, produzindo um leve som de assobio.

Em seguida, expire pelo nariz.

O que isso realmente traz para o corpo.

É difícil imaginar fazer essa expressão facial incomum em um metrô lotado ou no meio de uma multidão densa. Você teria medo de parecer uma completa esquisita ou de ser mal interpretado. No entanto, seria uma pena deixar de fazer esse pequeno gesto por medo de parecer ridículo ou ser julgado.

Por trás desse desafio da primeira infância reside, acima de tudo, uma expressão terapêutica que ressoa profundamente no corpo. "É um pranayama ancestral que ajuda a baixar a temperatura corporal, acalmar os nervos, tranquilizar a mente (e as emoções intensas) e melhorar a digestão", explica essa treinadora, provando que a paz não é uma ilusão perdida nem o fascínio dos livros de autoajuda.

Além de despertar a criança que existe em nós, esse pequeno movimento da língua prova o quanto esse órgão pode acalmar o corpo. Para acalmar o nervo vago , alguns especialistas em bem-estar chegam a colocar a língua para fora diariamente. É um ritual de relaxamento entre muitos outros. Eis um bom motivo para usar a língua para algo além de selfies de férias.