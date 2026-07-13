Um homem treinou apenas um lado do corpo durante 320 dias para observar os efeitos.

Durante 320 dias, um criador de conteúdo conhecido como "The Crooked Man" dedicou-se exclusivamente a desenvolver músculos em apenas um lado do corpo. Essa empreitada satírica rendeu resultados que intrigaram internautas do mundo todo.

Uma experiência deliberadamente assimétrica

Foi em 2024 que "O Homem Torto", então com 19 anos, embarcou nessa aventura incomum. O desafio: desenvolver músculos em apenas um lado do corpo, concentrando o treino principalmente no trapézio, em um braço e em um lado das costas. Para alcançar esse resultado singular, ele estruturou seus treinos em torno de exercícios clássicos de levantamento de peso — elevações laterais com halteres, levantamento terra, barras fixas — mas executados de maneira propositalmente desequilibrada. Uma disciplina metódica aplicada com uma lógica invertida em relação à rotina usual de academia.

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Uma reação satírica ao looksmaxxing.

Por trás dessa abordagem um tanto excêntrica, reside uma intenção muito específica. "O Homem Torto" explica que queria reagir ao "looksmaxxing", uma tendência preocupante que vem se espalhando há vários anos nas redes sociais, levando muitos jovens a alterarem sua aparência física em uma busca obsessiva pelo "físico perfeito". Golpes de martelo no queixo, uso de esteroides, rotinas extremas de fisiculturismo: essa tendência, frequentemente associada a movimentos masculinistas, causa preocupação entre muitos especialistas em saúde mental. "O Homem Torto" optou por uma abordagem oposta, através do humor e do absurdo.

"Minimizar a aparência", uma abordagem contrária.

Para resumir seu projeto, o criador de conteúdo cunhou um novo termo: "aparênciaminimizada". Essa expressão satírica, ao contrário de "aparênciamaximizada", envolve não tentar otimizar a própria aparência — ou mesmo transformá-la de uma forma deliberadamente contraproducente. "É bem simples. Eu estava navegando pelo TikTok no meu Ferrari e me deparei com vários vídeos de 'aparênciamaximizada'. Todos diziam: 'Faça isso, faça aquilo. Você ficará mais atraente. Você atrairá mais mulheres'", explicou. Antes de acrescentar ironicamente: "E eu pensei: será que as pessoas realmente têm esse problema? Eu tenho o problema oposto."

Um resultado físico impressionante.

Após 320 dias de treino, o resultado é inegável. Em imagens compartilhadas em sua conta do Instagram, seguida por aproximadamente 151 mil seguidores, "O Homem Torto" exibe um físico nitidamente assimétrico: um trapézio, ombro e braço particularmente bem desenvolvidos de um lado, enquanto a outra metade do corpo permanece perfeitamente normal. Uma transformação visual impressionante que imediatamente gerou uma onda de reações nas redes sociais.

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Os internautas estão divididos entre admiração e incompreensão.

Como era de se esperar, o projeto rapidamente dividiu os internautas. Enquanto alguns elogiaram o rigor e a perseverança do jovem – "Uma lição de disciplina", escreveu um comentarista – outros tiveram dificuldade em entender o propósito do projeto. Muitos, no entanto, reconheceram-no como sátira e apreciaram sua abordagem irônica. "Não faz o menor sentido, eu adorei", reagiu um usuário. "Gostei tanto do formato do trapézio dele que comecei a treinar o meu, um por um", brincou outro. Prova, se é que era necessária, de que a dimensão humorística do projeto foi bem recebida por grande parte da comunidade.

Com seus 320 dias de treinamento estritamente assimétrico, "O Homem Torto" alcançou seu objetivo: chamar a atenção para os excessos da busca pela perfeição estética e incentivar a reflexão sobre a crescente pressão exercida sobre a aparência masculina. Vale ressaltar que treinadores e preparadores físicos recomendam o treinamento equilibrado, trabalhando ambos os lados do corpo simetricamente, para preservar a saúde das articulações e a postura a longo prazo. Este é um ponto óbvio, reiterado aqui, mas que merece destaque em um momento em que desafios virtuais às vezes levam a práticas arriscadas.