Graças a um gene específico, alguns humanos são menos propensos a ter odor de suor.

Bem-estar
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Magnific

E se nossa propensão a exalar odor corporal fosse parcialmente determinada por nossa genética? Há vários anos, pesquisas têm se concentrado em um gene específico, chamado ABCC11, que influencia a forma como a transpiração nas axilas é percebida. De acordo com os estudos disponíveis, algumas pessoas possuem uma variante desse gene que as torna significativamente menos propensas a ter odor corporal.

Um gene chamado ABCC11

De acordo com o Medical News Today , o gene ABCC11 codifica uma proteína transportadora, uma espécie de "bomba" responsável por mover certas moléculas através das membranas celulares. Uma variação pontual no DNA, uma mutação chamada 538G>A, pode tornar essa bomba inativa. Pessoas que herdam essa versão inativa em ambas as cópias do gene (o chamado genótipo "AA") produzem muito pouco dos compostos que causam o odor. Por outro lado, a versão ativa e dominante, com apenas uma cópia presente, é suficiente para gerar transpiração com odor forte.

Por que o suor acaba cheirando mal?

Ao contrário da crença popular, a transpiração em si é praticamente inodora. O odor surge quando bactérias naturalmente presentes na pele decompõem certos compostos do suor produzido pelas glândulas apócrinas, particularmente as localizadas nas axilas. O gene ABCC11 desempenha um papel fundamental nesse processo: ele participa do transporte de moléculas precursoras até a pele, que as bactérias transformam em compostos causadores de odor, principalmente tióis. Quando essa proteína está inativa, esses precursores deixam de ser transportados: as bactérias responsáveis têm menos matéria-prima disponível e o odor é significativamente reduzido.

Uma variante que é distribuída de forma muito desigual

Conforme explicado em um estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology , a frequência dessa variante varia consideravelmente entre diferentes populações. Diversos estudos estimam que ela afeta de 80 a 95% das pessoas de ascendência do Leste Asiático, enquanto permanece rara, ocorrendo em torno de 0 a 3%, em populações de origem europeia ou africana. Entre os grupos do Leste Asiático, os coreanos parecem ter a maior prevalência. Essa distribuição contrastante intriga os pesquisadores, que sugerem a hipótese de seleção durante a evolução humana, embora nenhuma explicação tenha ainda alcançado um consenso universal.

Uma pista na cera de ouvido

Surpreendentemente, esse mesmo gene também determina o tipo de cerúmen, ou cera de ouvido. A versão inativa ("AA") geralmente está associada a cerúmen seco e transparente, enquanto a versão ativa está ligada a cerúmen úmido. Observar a natureza do seu cerúmen pode, portanto, fornecer uma indicação, ainda que aproximada, de qual variante você possui. Para uma resposta confiável, somente um teste genético pode identificar o genótipo exato.

A genética não explica tudo: dieta, higiene, estresse e até mesmo a flora bacteriana da pele influenciam o odor corporal. Mas o gene ABCC11 demonstra como uma mudança mínima no DNA pode ter efeitos tangíveis no dia a dia. Para pessoas portadoras da versão inativa, o uso de desodorante torna-se, em teoria, quase desnecessário. Essa peculiaridade nos lembra que, por trás de nossas diferenças mais comuns, às vezes se escondem histórias evolutivas complexas.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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