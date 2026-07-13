Segundo um estudo, sentir o cheiro de chocolate antes do exercício pode melhorar o desempenho.

E se o seu olfato pudesse se tornar um aliado valioso antes do treino? Um estudo recente sugere que sentir o aroma de chocolate amargo antes e durante o exercício pode ajudar a completar mais repetições sem necessariamente dar a sensação de maior intensidade de esforço. Essa descoberta surpreendente destaca a fascinante conexão entre nossos sentidos, nosso cérebro e nosso corpo.

Quando o cheiro de chocolate invade o treino

A ideia pode parecer surpreendente: melhorar o desempenho atlético simplesmente por meio de um aroma delicioso. No entanto, essa é a linha de pesquisa explorada por pesquisadores da Universidade da Malásia em um estudo publicado na revista científica Frontiers in Physiology .

Cientistas têm investigado uma questão relativamente pouco explorada: a influência do olfato na forma como percebemos o esforço físico. Para isso, recrutaram 23 homens com condicionamento físico moderado, aos quais foi solicitado que realizassem exercícios de extensão de perna após um período de jejum de pelo menos dez horas. Antes e durante o exercício, os participantes foram expostos a diferentes odores: um aroma muito intenso de chocolate amargo (90%), um aroma de chocolate ao leite (60%) ou simplesmente água, que foi utilizada como referência para comparar os resultados.

O chocolate amargo pode ter dado um pequeno impulso.

Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Aqueles expostos ao aroma de chocolate amargo realizaram, em média, mais repetições do que os do grupo de controle. A diferença observada foi de aproximadamente 18 repetições adicionais em comparação com os participantes expostos à água. O aroma de chocolate ao leite também pareceu ter um efeito positivo, com cerca de 9 repetições adicionais.

O ponto mais interessante, no entanto, não se refere apenas ao número de movimentos realizados. Os participantes não relataram sentir que estavam fazendo mais esforço. Em outras palavras, eles conseguiram ir um pouco mais longe, mantendo uma percepção de dificuldade semelhante. Para os pesquisadores, esse fenômeno é particularmente interessante porque demonstra que nossa percepção de esforço não depende apenas dos nossos músculos. Nosso cérebro também desempenha um papel crucial em como percebemos nossas habilidades.

Uma história de cérebros, fome e sensações.

Como explicar esse efeito? Os autores do estudo propõem uma hipótese relacionada ao apetite. O aroma do chocolate amargo pode ter contribuído para reduzir a sensação de fome nos participantes e reforçar a sensação de saciedade. Ao se exercitar em jejum, a fome pode, por vezes, se tornar uma distração. Ao fornecer ao cérebro um sinal associado ao prazer e à recompensa, o aroma do chocolate pode ajudar algumas pessoas a se concentrarem melhor no treino. Os pesquisadores chegam a se referir a isso como um "sinal aprendido": com o tempo, nosso cérebro pode associar o aroma rico do chocolate amargo a uma sensação agradável e satisfatória, o que influenciaria nossa percepção durante o exercício.

Uma descoberta interessante, mas que não deve ser interpretada de forma exagerada.

Embora esses resultados sejam intrigantes, devem ser interpretados com cautela. O estudo foi conduzido com um pequeno grupo de homens jovens e com condicionamento físico moderado. Além disso, envolveu um exercício específico sob condições particulares, incluindo um período prolongado de jejum. Os próprios pesquisadores descrevem este trabalho como uma exploração preliminar. Serão necessários estudos adicionais para determinar se esses efeitos se aplicam a uma gama mais ampla de pessoas, a diferentes níveis de condicionamento físico ou a outros tipos de atividade física.

O esporte não se resume apenas a quebrar recordes.

Este estudo oferece uma nova perspectiva sobre a influência dos nossos sentidos na nossa relação com o movimento. No entanto, é fundamental lembrar um ponto crucial: o esporte não precisa ser uma busca constante por desempenho. Movimentar-se pode ser simplesmente uma forma de relaxar após um dia agitado, recarregar as energias ou sentir prazer. Cada sessão conta, seja ela resultado de progresso, descoberta ou simplesmente um momento agradável com o próprio corpo.

No fim das contas, embora o aroma do chocolate amargo possa se tornar um pequeno ritual motivador para alguns, jamais substituirá o prazer de se exercitar no seu próprio ritmo. O mais importante é encontrar uma atividade que te faça sentir bem e celebrar o que seu corpo é capaz de fazer.