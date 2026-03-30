Saúde mental e aceitação do próprio corpo: por que ainda nos esquecemos do transtorno bipolar?

Por ocasião do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, em 30 de março, uma pergunta merece ser feita: por que certas experiências permanecem à margem do discurso sobre bem-estar? Embora a inclusão e a autoaceitação sejam cada vez mais discutidas, algumas trajetórias, particularmente aquelas relacionadas ao transtorno bipolar, permanecem amplamente invisíveis, como lamentam muitos psiquiatras e especialistas em saúde mental. E se a positividade corporal também tiver seus pontos cegos?

Quando o bem-estar ignora certas realidades

O movimento de aceitação do próprio corpo ajudou a mudar a percepção sobre os corpos. Abriu espaços para discutir aceitação, diversidade e autoestima. No entanto, no âmbito da saúde mental, nem todas as experiências recebem a mesma visibilidade. Nas discussões atuais, a ansiedade e a depressão ocupam um lugar significativo, o que é essencial. Mas outras realidades, como o transtorno bipolar, muitas vezes permanecem em segundo plano, como se fossem mais difíceis de integrar em "narrativas inclusivas de bem-estar".

Esse desequilíbrio não significa que esses temas sejam menos importantes; muito pelo contrário. Em vez disso, demonstra que ainda existem áreas de silêncio, mesmo em espaços concebidos para serem inclusivos, apesar de inúmeros estudos e depoimentos de pessoas afetadas pelo transtorno bipolar destacarem que falar abertamente sobre o assunto ajuda a quebrar tabus, promove a autoaceitação e fomenta um maior reconhecimento social.

"Demais": a palavra que fica na cabeça

Muitas pessoas afetadas pelo transtorno bipolar compartilham um sentimento comum: o de serem percebidas como "exageradas". "Intensas demais", "emocionais demais", "instáveis demais", às vezes até "visíveis demais" ou, inversamente, "retraídas demais". Esses rótulos não se aplicam apenas às emoções. Eles também podem afetar o corpo, os níveis de energia, a forma de se expressar ou a maneira como se vivencia a vida.

Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a consistência e o controle, essas variações podem ser mal compreendidas. Elas se tornam, então, fonte de julgamento, até mesmo de exclusão, em vez de escuta. A positividade corporal nos encoraja a aceitar os corpos como eles são, mas aceitar plenamente as pessoas também significa reconhecer que as experiências emocionais e psicológicas podem oscilar, sem que isso diminua seu valor. Como nos lembram os psiquiatras, ao descreverem o transtorno bipolar como uma alternância de estados que variam da euforia à depressão , essa é uma realidade complexa que pode ser perturbadora para aqueles que cercam o indivíduo, mas que de forma alguma justifica rejeição, estigmatização ou minimização.

Palavras que finalmente estão sendo libertadas.

Nas redes sociais, as coisas estão começando a mudar lentamente. Cada vez mais pessoas estão se manifestando para compartilhar suas experiências com o transtorno bipolar, sem filtros ou simplificações excessivas. Esses relatos oferecem uma valiosa forma de autenticidade. Eles revelam jornadas complexas, repletas de altos e baixos, muito distantes das representações higienizadas ou idealizadas de bem-estar.

Essa visibilidade também ajuda a desconstruir certos equívocos . Não, viver com transtorno bipolar não é uma caricatura. E sim, é possível construir uma relação positiva com o próprio corpo e consigo mesmo, mesmo com oscilações na saúde mental. Essas vozes contribuem para ampliar o alcance da positividade corporal, incorporando realidades que ainda são frequentemente ignoradas.

Ainda há um longo caminho a percorrer na luta contra a psicofobia.

Apesar desses avanços, ainda há um longo caminho a percorrer no combate à psicofobia. Ela pode se manifestar de forma sutil, por meio de julgamentos, estereótipos ou distanciamento. Também pode ser mais direta, limitando o acesso a certos espaços ou invalidando experiências vividas.

Numa abordagem que valoriza a diversidade corporal, não se trata apenas de valorizar os corpos visíveis, mas também de reconhecer todas as dimensões da identidade, incluindo a saúde mental. Isso implica abrir espaço para histórias que são menos "confortáveis", menos "inspiradoras" no sentido tradicional, mas profundamente humanas.

Em direção a uma assistência médica verdadeiramente inclusiva.

Para que o movimento de aceitação do próprio corpo continue evoluindo, precisa ampliar sua perspectiva. Isso significa incluir experiências diversas, às vezes perturbadoras e frequentemente invisíveis. Reconhecer o transtorno bipolar nessas discussões significa recusar-se a hierarquizar experiências. Significa também lembrar que você tem o direito de existir plenamente, com seu corpo, suas emoções e suas oscilações.

Hoje, no Dia Mundial do Transtorno Bipolar, o desafio não é apenas conscientizar. É também continuar construindo espaços onde todos se sintam valorizados, ouvidos e respeitados. Porque um movimento verdadeiramente inclusivo não deixa ninguém para trás.