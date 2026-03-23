Será que o divórcio pode ser influenciado por amigos? O que revela um estudo sociológico.

Vida amorosa
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project / Pexels

O divórcio é frequentemente imaginado como uma decisão privada, tomada por duas pessoas, longe dos olhares alheios. No entanto, a sociologia oferece uma perspectiva mais matizada. Algumas pesquisas mostram que o seu círculo social pode, involuntariamente, influenciar a forma como você vê o seu próprio relacionamento.

Quando os comportamentos circulam dentro de grupos

Pesquisadores da área da sociologia identificaram um fenômeno chamado "contágio social". A ideia é simples: certos comportamentos, emoções ou decisões podem se espalhar dentro de uma rede social. No caso do divórcio, estudos observaram que, quando uma pessoa se separa, seus associados próximos — amigos ou familiares — têm uma probabilidade estatisticamente maior de também se divorciarem. Essa influência pode até se estender além do círculo imediato, embora diminua com o aumento da distância relacional.

Note-se que isso não significa que o divórcio seja "contagioso" em sentido direto. Em vez disso, trata-se de uma influência sutil, muitas vezes inconsciente, que ocorre por meio de trocas, experiências compartilhadas e mudanças de percepção.

Uma questão de perspectiva e padrões.

Por que esse fenômeno existe? Simplesmente porque nossa visão dos relacionamentos não é construída isoladamente. Ver entes queridos passando por uma separação pode mudar a forma como você percebe seu próprio relacionamento. Pode fazer com que o divórcio pareça mais plausível, reduzir o julgamento ou até mesmo abrir caminho para reflexões que você talvez não tivesse considerado de outra forma.

Ao observar alguém que você conhece reconstruir a vida após uma separação, você também pode mudar sua percepção sobre as consequências do divórcio. O que antes parecia impensável pode se tornar uma opção entre muitas. Seu ambiente, então, age como um espelho: não decide por você, mas amplia o leque de possibilidades.

O peso das amizades íntimas

Nem todas as influências são iguais. Estudos mostram que relacionamentos fortes são o que realmente importa: amigos próximos, família, pessoas com quem você compartilha seu dia a dia e suas emoções. Esses relacionamentos têm um impacto particular porque envolvem confiança, confidências e identificação. É mais fácil se colocar no lugar de alguém próximo do que de um mero conhecido.

O apoio social também desempenha um papel importante. Ver alguém sendo acompanhado, apoiado e, por fim, se recuperando após uma separação pode tornar essa fase menos assustadora. Novamente, trata-se de uma influência, não de um caminho predeterminado.

O casal continua sendo o foco central da decisão.

É fundamental lembrar que o divórcio nunca é determinado por um único fator. Seu relacionamento continua sendo o ponto central da equação. A satisfação do casal, a comunicação, os valores compartilhados, as condições de vida e eventos importantes da vida (como a chegada de um filho, uma mudança de carreira ou o esgotamento mental) desempenham um papel muito mais decisivo. Embora outras pessoas possam influenciar seus pensamentos, elas não podem substituir suas próprias experiências, sentimentos e necessidades. Cada história é única, assim como cada decisão.

Um olhar que absolve a pessoa da culpa.

Esta pesquisa oferece, em última análise, uma perspectiva interessante e bastante reconfortante. Ela mostra que você não é uma ilha isolada: suas escolhas estão inseridas em um contexto social, emocional e relacional. Isso não diminui sua responsabilidade ou sua liberdade, mas nos ajuda a entender por que certas ideias surgem em determinados momentos de nossas vidas.

Numa abordagem compassiva aos relacionamentos, é importante lembrar que não existe apenas uma maneira de vivenciar um relacionamento a dois. Permanecer, terminar, desenvolver a relação... tudo depende do equilíbrio entre vocês, da história de cada um e do que os faz sentir em sintonia.

Em última análise, esses estudos sociológicos nos lembram de uma coisa essencial: seus relacionamentos com os outros influenciam a maneira como você se vê, mas seu caminho continua sendo fundamentalmente seu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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