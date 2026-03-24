Mulheres e homens enfrentando a vida de solteiro: uma disparidade no bem-estar que levanta questionamentos

Segundo estereótipos, as mulheres se sentem vazias sem um parceiro, enquanto os homens são autossuficientes e perfeitamente satisfeitos com seus amigos (e algumas cervejas). No entanto, um estudo recente desmistificou esse clichê ultrapassado. Cavalheiros, prestem atenção! As mulheres lidam melhor com a solteirice do que os homens e abraçam plenamente esse status romântico.

Diz-se que as mulheres solteiras são mais satisfeitas com suas vidas.

No imaginário coletivo, as mulheres sonham com o amor eterno, o casamento e projetos compartilhados. Os homens, por outro lado, sentem-se mais confortáveis com sua independência , absortos em suas carreiras ou aventuras.

Mas essa visão não resiste a uma análise mais rigorosa. Um estudo recente acaba de desafiar esses estereótipos profundamente enraizados: as mulheres solteiras são, em média, mais realizadas em sua situação do que os homens. Essa descoberta nos convida a repensar nossa visão sobre a vida de solteiro .

Essas conclusões são fruto de uma pesquisa conduzida pelos psicólogos Elaine Hoan e Geoff MacDonald, da Universidade de Toronto. Publicado no periódico científico Social Psychological and Personality Science,o estudo examinou o bem-estar de pessoas solteiras.

Os pesquisadores analisaram dados de quase 6.000 pessoas em dez estudos diferentes. Os participantes, com idade média de 32 anos, não estavam em um relacionamento no momento da pesquisa. A amostra incluiu um número quase igual de homens e mulheres, bem como alguns indivíduos não binários.

E os resultados são conclusivos: em quase todos os indicadores estudados, as mulheres relatam estar mais satisfeitas com seu estado civil de solteiras do que os homens. Para elas, ser solteira não é uma falha, muito menos um fracasso, mas sim uma oportunidade para introspecção.

O celibato feminino, um espaço de liberdade.

Durante muito tempo, as mulheres solteiras sofreram com inúmeros estereótipos: o da megera rodeada de gatos, o da funcionária ambiciosa, o da "solteirona". Vista como uma anomalia numa sociedade que associa felicidade ao casamento e à família, ela não tinha boa reputação.

Mas hoje, ser mulher solteira não é mais motivo de vergonha ou uma anomalia. É um momento para se redescobrir, se afirmar, explorar novos hobbies, sair da zona de conforto e aprender mais sobre si mesma. Da perspectiva delas, a vida de solteira tem quase uma dimensão espiritual. Os homens, no entanto, não podem dizer o mesmo. A vida de solteiro é uma tortura silenciosa, e eles realmente suportam esse período de inatividade emocional.

Por que essa diferença entre homens e mulheres? Pesquisadores propõem diversas hipóteses. A primeira diz respeito às redes sociais. As mulheres tendem a manter relações de apoio mais numerosas e profundas fora dos relacionamentos românticos. Amizades sólidas, laços familiares, círculos de confiança: essas conexões ajudam a satisfazer algumas de suas necessidades emocionais e afetivas.

Nesse contexto, estar em um relacionamento amoroso deixa de ser a única fonte de proximidade ou conforto. Portanto, ser solteiro não é visto como isolamento, mas como outra forma de organizar a vida social.

Outro fator mencionado é que os relacionamentos heterossexuais ainda são marcados por desequilíbrios. Em muitos casais, as mulheres continuam a arcar com uma parcela significativa das tarefas domésticas e da carga mental. Essa realidade pode tornar a vida a dois menos atraente do que se imagina.

O celibato masculino, um desafio mais discreto

Para os homens, a situação parece ser diferente. Pesquisadores apontam que muitos deles dependem mais de seus relacionamentos amorosos para suprir suas necessidades emocionais. Em alguns casos, o casal se torna sua principal fonte de apoio emocional. Quando esse relacionamento está ausente, os sentimentos de solidão podem, portanto, ser mais acentuados.

Obviamente, isso não significa que todos os homens tenham dificuldades com a solteirice, nem que todas as mulheres se sintam bem nela. Mas a tendência geral revela uma diferença interessante na forma como cada pessoa constrói seu equilíbrio pessoal. Em última análise, se os homens sofrem mais, é porque estar em um relacionamento é o único espaço para autoexpressão que possuem. E esse é um legado pesado do patriarcado que, ao tentar criar homens fortes, acabou gerando traumas.

Talvez a verdadeira lição deste estudo esteja aqui: ser solteiro não é uma sala de espera para o amor. Para muitos, é simplesmente um estilo de vida entre muitos. E Bridget Jones foi a primeira a provar isso.