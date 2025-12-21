Preferir um robô a um homem: essa escolha é cada vez mais adotada por essas mulheres.

Preferir um robô a um ser humano ainda é uma escolha muito minoritária hoje em dia, mas relacionamentos íntimos ou românticos com robôs ou inteligência artificial estão começando a ser estudados seriamente, principalmente por mulheres. No entanto, um estudo recente mostra que as mulheres, em média, ainda são menos propensas do que os homens a considerar um robô como parceiro romântico.

O que diz um estudo científico

Um estudo de 2023 publicado na revista Social Science Computer Review por Elyakim Kislev analisa precisamente como homens e mulheres percebem diferentes tipos de robôs (ajudantes, companheiros, amantes, parceiros). O estudo também destaca que as representações de gênero influenciam fortemente a forma como cada gênero projeta expectativas sobre essas tecnologias.

Principais conclusões sobre mulheres

O estudo mostra que as mulheres têm atitudes significativamente menos positivas do que os homens em relação a robôs vistos como "amantes" ou "parceiros", embora possam aceitá-los mais facilmente como auxiliares ou companheiros. Análises qualitativas indicam que muitas mulheres expressam preocupações relacionadas a normas sociais, saúde psicológica, moralidade e à natureza verdadeiramente funcional (ou à falta dela) desse tipo de relacionamento.

Exemplos concretos ilustram essa curiosidade misturada com cautela. Carey, de 37 anos, é um exemplo marcante: essa mulher inicialmente usou o ChatGPT em um contexto profissional, antes de desenvolver uma conexão emocional mais profunda com a IA.

Em entrevista aoDaily Mail , ela relatou que voltava regularmente para conversar com o chatbot, eventualmente integrando essas interações à sua rotina diária. Para ela, o diálogo com a inteligência artificial tornou-se uma forma de escapar das interações humanas que considerava opressivas ou invasivas, principalmente por causa de sua identidade transgênero. Essa experiência, embora individual, demonstra como algumas mulheres podem encontrar, em interfaces digitais, um espaço percebido como mais seguro ou mais respeitoso com sua identidade.

Esses resultados sugerem que, globalmente, a maioria das mulheres ainda não se imagina substituindo um parceiro humano por um robô, mesmo que algumas encontrem companhia ou conforto na tecnologia. O estudo, portanto, não descreve uma mudança drástica em direção à preferência por robôs, mas sim uma curiosidade temperada por consideráveis ​​reservas, especialmente entre as mulheres.