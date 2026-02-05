"Quer casar comigo?": Ele pede a namorada em casamento após o salto de esqui.

É uma cena digna de filme romântico… só que em alta velocidade e com um macacão de esqui. Urban Susnik, um saltador de esqui esloveno, surpreendeu a todos ao combinar performance atlética com uma declaração de amor inesquecível. Mal seus esquis tocaram o chão após um salto espetacular, ele se ajoelhou para pedir a namorada em casamento. A resposta? Um sonoro "sim", diante de uma plateia atônita e câmeras prontas para registrar o momento.

Um instante suspenso no ar… e então no coração.

O cenário já era de tirar o fôlego: uma rampa de salto vertiginosa, um silêncio carregado de adrenalina e, então, o salto. Naquele dia, a façanha não se resumia apenas à performance técnica. Assim que completou o salto, Urban Susnik surpreendeu a todos ao se juntar à sua parceira na área de aterrissagem, discretamente tirando uma pequena caixa de seu macacão para lhe fazer O pedido. O momento, filmado e transmitido pela mídia eslovena, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Um pedido de casamento surpresa no salto de esqui do ex-profissional Urban Susnik 💍❤️ Que maneira incrível de fazer isso! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1 de fevereiro de 2026

Uma declaração que está causando polêmica online.

Em poucas horas, o vídeo viralizou. No Instagram, TikTok e X (antigo Twitter), os usuários elogiaram a originalidade e a audácia do pedido de casamento, que misturou a tensão atlética com a emoção íntima. "Foi preciso muita coragem para pedir em casamento logo depois de um salto desses!", escreveu um usuário, enquanto outro brincou no X: "Urban Susnik, o novo rei do romance em traje de esqui".

Quando o esporte e o amor alçam voo juntos.

Esse tipo de declaração dramática não é novidade no mundo dos esportes, mas ainda é raro em uma disciplina tão intensa quanto o salto de esqui. Urban Susnik conseguiu combinar maestria, coragem e ternura em poucos minutos. Esse gesto, muito mais do que uma jogada de marketing, também demonstra um desejo sincero de honrar o amor em um momento de glória pessoal.

O momento foi ainda mais marcante, já que Urban acabara de completar um de seus melhores saltos da temporada. "Eu já estava nas nuvens, só queria compartilhar isso com ela", explicou ele simplesmente aos repórteres.

Numa era em que os pedidos de casamento são cada vez mais criativos, o pedido de Urban Susnik reúne todos os elementos essenciais: sinceridade, surpresa, simbolismo poderoso e... ousadia. E, desta vez, não é a medalha que faz os corações palpitarem, mas sim um anel colocado no dedo no momento exato, após um voo espetacular.