O impacto de certos apelidos no seu relacionamento

Em um relacionamento, é comum dar apelidos um ao outro e chamar a pessoa amada por um nome diferente do seu nome de batismo. No entanto, alguns apelidos soam melhor do que outros. Aliás, alguns apelidos são verdadeiros assassinos da paixão e não conseguem tocar o coração. Esses apelidos melosos, que estão no topo da lista dos piores cenários, podem mudar o rumo de um romance e causar arrependimento em quem os usa.

Esses apelidos são mais assustadores do que inspiradores.

É comum os casais darem apelidos carinhosos um ao outro para facilitar a conexão emocional e reafirmar o amor a cada palavra dita. Às vezes, isso envolve uma sessão de brainstorming, outras vezes surge espontaneamente. Em um momento de paixão, um "meu bem" ou um "querido(a)" escapa dos nossos lábios, e essa palavra fica gravada para sempre na nossa linguagem do amor .

E dentro desse vocabulário açucarado, alguns apelidos são mais toleráveis do que outros. Esses apelidos carinhosos, que nem mesmo atores de comédia romântica ousariam usar, são mais veneno do que mel para os ouvidos. Quando nosso(a) parceiro(a) se digna a pronunciá-los em público, só queremos desaparecer no subsolo ou nos esconder em um buraco de rato. Além da agressão fonética, eles provocam um desconforto palpável.

Esses apelidos não apenas fazem os solteiros convictos se encolherem; eles causam um arrepio de vergonha em quem os recebe. Até nomes de Pokémon são mais lisonjeiros. Entre apelidos infantilizantes que fazem você parecer uma criança de cinco anos e metáforas desajeitadas que fariam Baudelaire uivar, qual é o pior?

O site Superdrug Online Doctor classificou apelidos que não exatamente fazem os corações palpitarem, mas definitivamente dão ânsia de vômito. Através de uma pesquisa, os participantes listaram os apelidos que consideravam "ridículos demais". Surpreendentemente, não foram "meu docinho" ou "bebê", mas sim "papai" ou "papai" que receberam 72% dos votos. Em seguida vieram "gatinha", "princesa" e "querida", seguidos por "meu açúcar" com 50% dos votos.

Por outro lado, esses apelidos certamente agradarão.

Para acertar de primeira e evitar ofender a sensibilidade dos entusiastas da prosa, existem também apelidos "mais vendidos", que deixam uma impressão mais suave e agradável. Um apelido deve permanecer uma demonstração de afeto e não se tornar uma reação impulsiva. Cada país tem seus apelidos favoritos, mas alguns "nomes de código" sentimentais são usados em todos os idiomas e agradam pessoas do mundo todo.

Entre elas está "baby" (meu bem), o termo carinhoso mais comum entre casais do mundo todo. "Meu amor" também é um clássico, assim como "querido(a)". Esta lista não foi compilada com base em nossas preferências pessoais, mas sim em um estudo de grande escala realizado pelo site Preply . "Gatinho", "urso", "ratinho", "coelhinho", "docinho"... Apelidos derivados de animais também são populares entre os casais. Ao contrário do que se possa pensar, eles não são depreciativos, mas sim elogiosos, pois evocam uma certa ternura.

E por que não escolher um apelido único?

Alguns casais escolhem apelidos únicos, inspirados em suas respectivas personalidades, surgidos de uma piada interna ou derivados de uma anedota romântica. Ninguém mais responde a esse apelido, que, aliás, tem um valor sentimental dez vezes maior.

Escolher um apelido incomum é uma tarefa delicada que exige tato linguístico, mas demonstra que você realmente pensou em um nome original e genuíno. Você se esforçou para encontrar uma palavra que combinasse com a pessoa amada. Você não escolheu um apelido aleatoriamente de uma lista pronta, nem pediu sugestões ao chatGPT.

E o outro vê isso como uma prova de amor, uma demonstração de carinho, um símbolo de cumplicidade. É um pouco como fazer um presente com as próprias mãos, de forma artesanal. É verdade que não é o mais bonito nem o mais bem-feito, mas é o mais tocante. Esse apelido, criado inteiramente com o coração, é uma âncora emocional, quase como uma palavra-chave que instantaneamente evoca emoções positivas.

Um apelido, essa palavra que conecta dois parceiros e desperta borboletas no estômago a cada vez que é pronunciada, pode tanto beneficiar quanto prejudicar um casal. Cuidado com apelidos muito clichês ou excessivamente sentimentais.