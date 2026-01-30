Segundo uma pesquisa, esse hábito generalizado entre os homens incomoda a maioria das mulheres.

Uma pesquisa recente revela que um gesto comum do dia a dia entre homens irrita profundamente a maioria das mulheres. Não se trata de uma questão de boas maneiras, mas sim de conforto, higiene... e respeito mútuo em espaços compartilhados.

Um hábito comum, mas longe de ser inofensivo.

Em muitas casas, uma cena se repete discretamente, mas com frequência: mulheres se veem limpando respingos ao redor do vaso sanitário depois que um homem urina em pé. Segundo uma pesquisa recente, quase três em cada quatro homens ainda preferem essa posição, mesmo em casa. Embora essa ação seja frequentemente percebida como automática, ela não é isenta de consequências em um ambiente compartilhado.

Para muitas mulheres, esse hábito é fonte de irritação diária, até mesmo de fadiga mental, devido à constante necessidade de "compensar" a falta de atenção. E por trás dessa irritação reside uma realidade simples: a casa é um espaço compartilhado que merece cuidado, respeito e consideração por todos que a utilizam. Não se trata de controle, mas de conforto coletivo.

Com que frequência os homens se sentam para urinar? Os britânicos estão entre os que menos o fazem. % de pessoas que se sentam para urinar "toda vez" ou "na maioria das vezes" 🇩🇪 62% 🇸🇪 50% 🇩🇰 44% 🇦🇺 40% 🇫🇷 35% 🇨🇦 34% 🇪🇸 34% 🇮🇹 34% 🇵🇱 27% 🇬🇧 24% 🇺🇸 23% 🇲🇽 21% 🇸🇬 20% https://t.co/8RGfSRNdyN pic.twitter.com/B0cW0NZVBW — YouGov (@YouGov) 16 de maio de 2023

As práticas variam muito de país para país.

Curiosamente, esse hábito varia muito entre as culturas. Em alguns países, como a Alemanha, a maioria dos homens relata urinar sentada na maior parte do tempo, até mesmo sistematicamente, principalmente em casa. Por outro lado, em países como o Reino Unido ou o México, muitos homens dizem que quase nunca se sentam para urinar.

Essas diferenças demonstram que essa prática não é biológica nem inevitável, mas sim fortemente influenciada por normas sociais, educação e hábitos culturais. Em outras palavras, não é predeterminada: os comportamentos evoluem e podem se adaptar a ambientes mais inclusivos e respeitosos.

Higiene, saúde e conforto: a posição sentada tem suas vantagens.

Além do aspecto social, especialistas enfatizam que urinar sentado oferece benefícios reais de higiene. Quando um homem urina em pé, microgotículas podem se dispersar por vários metros ao redor do vaso sanitário, contaminando potencialmente o chão, as paredes e até mesmo objetos do dia a dia, como toalhas ou escovas de dente. Mesmo com uma limpeza completa, essa dispersão continua sendo difícil de evitar por completo.

Do ponto de vista médico, alguns estudos também indicam que sentar-se permite que alguns homens — particularmente aqueles com problemas urinários ou de próstata — esvaziem a bexiga com mais eficácia. Isso pode ajudar a reduzir o risco de infecções do trato urinário ou desconforto a longo prazo. Em outras palavras, não se trata apenas de uma questão de cortesia, mas também de bem-estar físico e saúde.

Uma questão de respeito e carga mental.

Para muitas mulheres, esse hábito toca numa questão mais ampla: a divisão das responsabilidades domésticas dentro do casal. Limpar o banheiro não é uma tarefa trivial e, quando recai sistematicamente sobre apenas uma pessoa, alimenta um sentimento de injustiça. Sentar-se para urinar torna-se, então, para algumas, um gesto simples, porém simbólico, que reflete consideração pelos outros e o desejo de manter um espaço compartilhado limpo e agradável.

O objetivo não é apontar o dedo, mas sim promover a conscientização. Até mesmo os hábitos aparentemente mais insignificantes podem ter um impacto real na qualidade de vida das pessoas ao seu redor.

Em direção a uma mudança de atitudes

Boas notícias: as atitudes estão mudando. Cada vez mais homens estão reconsiderando essa prática, não por obrigação, mas por escolha consciente, motivados pelo respeito, conforto e consideração por suas parceiras ou colegas de quarto. Essa mudança faz parte de um movimento mais amplo para redefinir as normas domésticas, onde todos contribuem para um ambiente saudável, tranquilo e equilibrado.

Em resumo, sentar-se não coloca em questão a masculinidade, a identidade ou a autonomia de um homem. É simplesmente um ajuste prático, respeitoso e benéfico para todos. Seu conforto importa, assim como o conforto dos outros. E em um espaço compartilhado, cada gesto atencioso se torna um ato positivo, duradouro e profundamente humano.