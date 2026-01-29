Por que alguns ex-parceiros começam novos relacionamentos rapidamente após o término: a teoria do táxi explicada

Você acabou de terminar um relacionamento e está se recuperando dolorosamente, mas seu ex não perdeu tempo e encontrou algo melhor do que um pote de sorvete para se consolar. Enquanto você tenta se adaptar à vida de solteiro(a), ele(a) está vivendo feliz para sempre com seu novo parceiro(a). Seja um relacionamento de rebote ou sentimentos genuínos, uma provocação ou um romance relâmpago inesperado, muitos tentam se tranquilizar com a teoria do "motorista de táxi".

A teoria do táxi: quando seu ex está vivendo o romance em ritmo acelerado.

Você terminou o relacionamento e não reconhece mais o homem que conheceu por anos. Esse homem, indeciso, com medo de compromisso , imaturo e sem rumo, de repente se torna proativo, dedicado e carinhoso com a mulher que te substituiu. Enquanto estava com você, ele levava meses para dar o próximo passo, agora está vivendo o romance a toda velocidade. Esse homem, que nem cogitava casamento na sua época, está prestes a dizer o "sim" que você gostaria de ter ouvido no cartório. Pior ainda, ele comprou uma casa com a namorada, apesar de sempre te dizer: "Não é a hora certa para investir".

Enquanto você olha incessantemente pelo retrovisor, com o coração acelerado, seu ex já te deixou para trás nessa busca por estabilidade. É a ilustração perfeita da teoria do táxi. Essa teoria não veio de algum terapeuta experiente, mas de Miranda Hobbes, nossa referência cultural dos anos 2000.

"Os homens são como táxis. Um dia acordam e decidem que estão prontos para sossegar, ter filhos... Acende o farol alto do carro. A mulher que aparece naquele exato momento, pronto, é com ela que eles casam", declarou ela em Sex and the City. Uma metáfora automotiva inteligente que sugere "azar". Mas seu cérebro muitas vezes decide o contrário e te convence de que o problema é você.

Uma crença popular originada na cultura pop que precisa ser qualificada.

Existem inúmeras teorias sobre relacionamentos e, embora algumas sejam plausíveis, outras são completamente infundadas . A "teoria do táxi", por mais reconfortante que pareça, deve ser encarada com cautela. Como aponta a psicóloga Marie-Victoire Chopin na revista online Auféminin , trata-se principalmente de um consolo para quando o coração está partido e os sentimentos estão em turbilhão. "Sempre vi essa 'teoria do táxi' como uma espécie de resposta para consolar amigos após um término", explica ela. É um mecanismo típico de autoproteção, uma forma de desviar a dor.

Enquanto você se encontra numa encruzilhada amorosa, dividida entre os arrependimentos do passado e o desejo de seguir em frente, seu ex está trilhando seu próprio caminho, abraçando esse novo amor com paixão e razão. E a teoria do táxi ajuda você a "colocar essa situação difícil em perspectiva". No entanto, na verdade, ela te impede mais do que te ajuda a avançar. Além de reduzir o amor a um jogo de carros e comparar homens a serviços de transporte por aplicativo, a teoria do táxi é bastante simplista e ofusca todas as outras explicações.

O terapeuta sabe muito bem que o compromisso nem sempre é imediato. Algumas pessoas temem ficar "presas" à outra pessoa ou carregam traumas da infância. No entanto, se o seu ex reconstruiu a vida imediatamente após o término, não foi para compensar o "tempo perdido", mas simplesmente reflete um "ponto de virada". O término, por mais doloroso que seja, às vezes desencadeia uma percepção, e esta pode ser bastante radical. O especialista se refere a isso como "maturidade psicológica".

Dicas para não duvidar do seu valor após um término de relacionamento

A teoria do táxi, portanto, é mais uma desculpa "placebo" do que um fenômeno genuíno. No entanto, quando você vê o homem com quem passou a vida toda realizando todos os seus sonhos com outra pessoa, é difícil não se culpar. "O que eu fiz de errado?" "Deve haver algo de errado comigo." "Por que ela e não eu?" Essas perguntas passam pela sua cabeça e prejudicam sua autoestima.

Então não, você não era apenas um pneu sobressalente, nem a abóbora antes da carruagem. O especialista até reformula a "pergunta" para dissipar toda a confusão que você está sentindo: "Por que aceitei um relacionamento onde o compromisso era incerto por tanto tempo?". Depois de encontrar a resposta, você poderá voltar à estrada da felicidade e trilhar seu próprio caminho, sozinho ou com alguém especial.

Querida Miranda, Hobbes não tem todas as respostas. O amor não é ficção, mas uma jornada repleta de obstáculos. Para usar uma analogia com carros: encontre alguém que recarregue sua bateria simplesmente por estar presente, e que não a deixe completamente descarregada.