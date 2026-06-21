"Fexting": Por que discutir por mensagem de texto geralmente complica as coisas

Reagindo impulsivamente, digitando três frases vingativas e clicando em enviar. Fexting, uma palavra-valise emprestada do inglês, refere-se a essas discussões entre casais que agora são resolvidas por mensagem de texto. Uma prática que parece conveniente, mas que terapeutas descrevem como particularmente arriscada para relacionamentos amorosos.

Fexting, uma palavra inglesa que se tornou um fenômeno global.

O termo "fexting" é uma junção de duas palavras em inglês: fighting (lutar) e texting (enviar mensagens de texto). Refere-se simplesmente a discutir por meio de mensagens escritas, sejam elas mensagens de texto tradicionais, conversas no WhatsApp ou mensagens trocadas em qualquer outro aplicativo de mensagens. A palavra ganhou destaque após uma entrevista amplamente comentada com Jill Biden, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que explicou à Harper's Bazaar que ela e seu marido, Joe Biden, costumavam usar o fexting para evitar discussões na frente de agentes do Serviço Secreto. Essa anedota presidencial ajudou a popularizar uma realidade compartilhada por milhões de casais comuns.

Uma prática que enganosamente se assemelha a uma solução prática.

À primeira vista, o fexting oferece inúmeras vantagens, pelo menos superficialmente. Para alguns terapeutas entrevistados sobre o assunto, essa prática ajuda a evitar os confrontos diretos mais intensos. "Meus clientes dizem que as mensagens de texto permitem que eles mantenham um certo nível de conexão, ao mesmo tempo que têm espaço para se expressarem livremente", explica Cindy Shu, terapeuta especializada em questões conjugais e familiares. As mensagens de texto também eliminam a pressão de ter que resolver conflitos imediatamente. Para a terapeuta de casais Lia Huynh, essas trocas escritas podem ser benéficas até mesmo para pessoas mais introvertidas ou que têm dificuldade em expressar suas emoções verbalmente. Em teoria, o formato permite dar um passo para trás, refletir com calma antes de responder e evitar palavras lamentáveis ditas no calor do momento.

A principal desvantagem: a ausência total de comunicação não verbal.

Mas por trás dessas aparentes vantagens, especialistas em relacionamentos alertam para uma grande armadilha. De acordo com o trabalho do pesquisador de psicologia Albert Mehrabian , frequentemente citado como referência, aproximadamente 55% de uma mensagem emocional é transmitida pela linguagem corporal, 38% pelo tom de voz e apenas 7% pelas próprias palavras. Embora esses números exatos mereçam algumas ressalvas, sua mensagem geral permanece amplamente validada por pesquisas: uma parcela significativa do que é comunicado em uma conversa é não verbal. No entanto, esses sinais estão completamente ausentes das mensagens de texto. É impossível ver o rosto do seu parceiro, seu olhar, seu sorriso, suas lágrimas ou seus braços cruzados. Também é impossível ouvir sua voz. Tudo o que constitui a riqueza — e a segurança — de uma conversa entre um casal desaparece por trás da tela.

O risco de interpretar mal constantemente

Essa falta de sinais não verbais abre caminho para outro problema: mal-entendidos recorrentes. "As trocas de mensagens de texto carecem muito de nuances. Um simples ponto final pode ser interpretado como frieza ou agressividade, mesmo que essa não tenha sido a intenção do remetente", observa a psicóloga de relacionamentos Marie Durand . Uma resposta tardia pode ser lida como desinteresse, quando a outra pessoa estava simplesmente em uma reunião. A ausência de um emoji pode parecer gélida. Um tom neutro pode parecer seco. Cada caractere fica imbuído de uma carga emocional desproporcional. Sem a possibilidade de esclarecimento instantâneo, os mal-entendidos se acumulam e alimentam a discussão em vez de resolvê-la.

Está a desenvolver-se um distanciamento emocional.

A longo prazo, as consequências das mensagens de texto podem ir muito além de uma simples discussão isolada. "Discussões por mensagem podem criar um distanciamento emocional duradouro em um relacionamento", observa a psicóloga Samantha Rodman. Vários efeitos se acumulam com o tempo. Mal-entendidos repetidos corroem gradualmente a confiança. A comunicação virtual substitui progressivamente as interações presenciais, diminuindo a intimidade. Problemas não resolvidos se acumulam porque não foram abordados pessoalmente. E o casal acaba perdendo o hábito de uma comunicação saudável, esquecendo a importância de reservar um tempo para sentar e conversar de verdade.

Uma falsa impressão de controle

Outro problema das discussões online reside na ilusão que elas criam. Muitas pessoas sentem que têm mais controle sobre uma discussão por mensagem de texto do que pessoalmente. No entanto, por trás de uma tela, muitas vezes nos permitimos dizer coisas que jamais diríamos em voz alta. A barreira protetora do celular age como um desinibidor: mais áspera, mais incisiva, às vezes mais dolorosa. Pior ainda, a mensagem permanece. Enquanto as palavras ditas com raiva podem se dissipar com o tempo, uma mensagem de texto fica gravada na tela da outra pessoa, sendo relida, ruminada e, às vezes, até mesmo capturada em uma captura de tela. Uma frase da qual o casal se arrependeu pela manhã pode continuar a assombrar o casal à noite.

Quando o próprio formato se torna problemático

Além do conteúdo das mensagens, às vezes o próprio ato de usar esse canal para abordar assuntos delicados é problemático. "Antes de iniciar uma conversa delicada por mensagem de texto, pergunte-se se esse formato é realmente apropriado", recomenda o terapeuta de casais Paul Martin. Alguns assuntos exigem tempo, presença física e escuta atenta: traição, uma grande decepção, uma decisão importante para o casal. Abordá-los por mensagem de texto é como passar por eles às pressas, sem a calma e a serenidade necessárias. O risco é transformar uma conversa real em uma série de trocas breves, onde cada pessoa se apega à sua posição sem realmente ouvir a outra.

Como limitar os danos

Para casais que se identificam com esse padrão, existem diversas estratégias para minimizar os danos. A primeira é identificar o que precisa ser dito pessoalmente e estabelecer uma regra simples: nada de discussões sérias por mensagem de texto. A segunda é aprender a adiar a resposta a mensagens irritantes. Esperar algumas horas, ou até mesmo até um encontro presencial, muitas vezes evita o agravamento de uma situação já delicada. A terceira envolve reservar um tempo, após uma troca de mensagens tensa, para esclarecer o que aconteceu nas mensagens. Como resume a psicóloga Sue Johnson, "Às vezes, uma perspectiva externa é necessária para romper com padrões negativos e restabelecer a conexão emocional". Consultar um terapeuta de casais pode fazer toda a diferença.

Embora pareça conveniente, o uso de mensagens de texto mascara uma dinâmica frágil que ameaça a saúde de um relacionamento. Ao privar a comunicação de tudo que a enriquece — voz, contato visual, gestos — transforma o menor deslize em uma ferida permanente. Isso não significa proibir completamente as mensagens de texto durante uma discussão, mas sim usá-las com discernimento. E lembrar uma verdade simples: conversas reais, aquelas que curam e reconciliam, raramente acontecem por trás de uma tela.