O "Método 1-10" é uma técnica simples para evitar que discussões se agravem.

E se um simples número pudesse ajudar a acalmar os ânimos antes que uma discussão se transforme em conflito? Popularizado nas redes sociais, o método de 1 a 10 sugere avaliar a importância de uma discordância para evitar o agravamento das emoções. Essa abordagem, apoiada por diversos especialistas , baseia-se em um princípio simples: priorizar o que realmente importa para incentivar o diálogo em vez do confronto.

Um método baseado em uma pergunta simples

O princípio do método de 1 a 10 consiste em atribuir uma classificação à importância de um assunto numa escala de 1 a 10. Quando surge uma discordância, cada pessoa indica a importância que atribui ao assunto.

Se um dos parceiros considera um tópico essencial (9 ou 10), enquanto o outro lhe atribui uma importância mais moderada (3 ou 4), a discussão pode chegar mais facilmente a um consenso. O objetivo não é "vencer" a discussão, mas identificar as prioridades de cada um para evitar o surgimento de tensões desnecessárias. Essa técnica incentiva a análise crítica e a distinção entre questões importantes e desacordos menores, que muitas vezes são a causa principal de conflitos recorrentes.

Uma abordagem apoiada por alguns especialistas.

Alguns profissionais de saúde mental acreditam que o uso de uma escala numérica pode ajudar a esclarecer as emoções. Em entrevista à Bustle, a psicóloga Erika Bach explicou que os números podem facilitar o entendimento mútuo, especialmente quando as palavras parecem insuficientes para expressar a importância de um assunto.

Pesquisas em psicologia de relacionamentos também mostram que a capacidade de comunicar claramente as próprias necessidades e reconhecer as do outro é um fator essencial para a satisfação em relacionamentos amorosos. O método de 1 a 10 está alinhado a esse princípio, oferecendo uma ferramenta simples para melhorar a comunicação e reduzir mal-entendidos.

A importância da sinceridade na avaliação

Para que essa abordagem funcione, ela depende da honestidade de ambas as pessoas envolvidas. Se a escala for usada estrategicamente para impor sistematicamente um ponto de vista, ela perde sua eficácia.

Alguns especialistas recomendam que a nota seja acompanhada de uma explicação concreta para melhor compreender as motivações de cada pessoa. Por exemplo, uma escolha pode parecer insignificante para uma pessoa, mas representar um problema importante para outra devido a um contexto pessoal ou emocional. Compreender o motivo por trás de uma nota alta geralmente ajuda a amenizar tensões e incentivar uma discussão mais construtiva.

Uma técnica aplicável a outros relacionamentos.

Embora o método de 1 a 10 seja frequentemente mencionado no contexto de casais, ele também pode ser usado em outros contextos: amizades, relações profissionais ou colegas de quarto.

Em um ambiente de trabalho, por exemplo, avaliar a importância de uma decisão pode facilitar a priorização. Em uma amizade, pode evitar que um pequeno desentendimento se transforme em um grande problema. Essa abordagem pode, portanto, contribuir para a criação de uma atmosfera de diálogo mais pacífica em diversas situações do dia a dia.

O que deve ser feito em caso de importância equivalente?

Quando duas pessoas atribuem importância semelhante a uma questão, algumas recomendações sugerem optar por uma solução alternativa, como encontrar um meio-termo ou decidir que a próxima decisão caberá à outra pessoa. O objetivo continua sendo evitar que a discussão se prolongue de forma impraticável, mantendo o equilíbrio entre as necessidades de cada um. Diversos especialistas enfatizam que a gestão de conflitos depende principalmente da escuta ativa, do reconhecimento das emoções e da capacidade de negociar soluções adequadas.

O método de 1 a 10 ilustra o crescente interesse em ferramentas simples para melhorar a comunicação diária. Ao incentivar todos a identificar o que realmente importa, ele pode ajudar a evitar que desentendimentos se agravem. Embora não substitua o trabalho aprofundado em habilidades de comunicação, essa técnica oferece uma abordagem acessível para melhor compreender as prioridades uns dos outros e promover trocas mais harmoniosas.