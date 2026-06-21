Após 83 anos de casamento, o "casal mais velho do mundo" fascina a internet.

A história de amor deles atravessa gerações. Lyle e Eleanor Gittens, casados há 83 anos, acabam de ser oficialmente reconhecidos como "o casal mais velho do mundo ainda vivo". Sua trajetória cativou internautas do mundo todo .

Um recorde validado pelo Guinness World Records.

Agora é oficial: Lyle e Eleanor Gittens, de 108 e 107 anos respectivamente, entraram para o Guinness World Records. O casal, originário dos Estados Unidos e atualmente residente em Miami, detém diversos títulos impressionantes. Eles são reconhecidos como:

o casal casado mais antigo do mundo,

o casal casado mais antigo de todos os tempos,

O casal vivo com o casamento mais longo.

Um conjunto excepcional de três distinções, validadas pelo órgão de referência após verificação da certidão de casamento de 1942 e dos censos americanos pela LongeviQuest, uma organização especializada na certificação de centenários.

Um encontro durante um jogo de basquete em 1941.

Tudo começou em 1941, no campus da Universidade Clark Atlanta. Estudantes da mesma universidade, Lyle e Eleanor se conheceram em um jogo de basquete — esporte no qual Lyle era então um jogador estrela. Foi assistindo a uma de suas partidas que Eleanor o notou. Lyle rapidamente tomou a iniciativa, aproveitando um encontro casual no campus. Uma história que lembra os antigos filmes americanos, mas que, na verdade, se estende por mais de oito décadas.

Um casamento celebrado durante licença militar.

A união deles não esperou: o casal se casou em 4 de junho de 1942, em Bradenton, Flórida. As circunstâncias da época, porém, tornaram a cerimônia arriscada. Lyle, que se alistou no Exército dos EUA em 1941, viu seu destino mudar abruptamente após o ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Ciente de que poderia ser enviado para o combate a qualquer momento, ele obteve apenas três dias de licença para se casar com Eleanor. O casamento foi celebrado às pressas — e naquele dia, Lyle conheceu a família de sua futura esposa pela primeira vez. Uma união nascida na pressa da guerra, que acabou sobrevivendo a todas as turbulências dos séculos XX e XXI.

Uma vida familiar construída após a guerra.

Após a guerra, o casal se estabeleceu em Nova York, onde formaram sua família. Duas filhas, Angela e Ignae, juntaram-se à família. Lyle, que estudou engenharia elétrica na Universidade Estadual de Ohio durante a guerra, e Eleanor seguiram carreira no serviço público. Eles afirmam que gostavam particularmente de trabalhar juntos, o que fortaleceu seus laços ao longo das décadas. Mais recentemente, a filha os aproximou dela ao levá-los para Miami, onde agora vivem uma vida tranquila.

O segredo da longevidade do relacionamento deles: "Apreciar um ao outro tanto quanto amar um ao outro".

Quando questionada sobre o segredo para seu relacionamento incrivelmente duradouro, a resposta de Eleanor é surpreendentemente simples e sábia. "Você precisa valorizar a pessoa tanto quanto a ama. Acho até que valorizar a si mesmo é ainda mais importante", confidencia ela. Uma distinção sutil, mas que diz muito sobre a filosofia do casal: além dos sentimentos românticos, é o respeito diário e a compatibilidade de personalidade que permitiram que o relacionamento perdurasse. Lyle, por sua vez, oferece uma explicação ainda mais discreta: "Não há segredo nenhum. Você simplesmente vive. Vive cada dia e quase se torna uma só pessoa."

Um depoimento coletado por sua filha para o StoryCorps.

Foi no Dia dos Namorados de 2026 que Angela, uma de suas filhas, gravou a história da família para o StoryCorps, uma organização americana especializada em coletar histórias orais. A entrevista foi ao ar em 13 de fevereiro de 2026, no programa matinal da NPR, uma das redes de rádio pública americanas, como parte do projeto "Brightness in Black".

Durante esta entrevista, Lyle ofereceu uma imagem particularmente tocante para descrever o relacionamento deles: "Eu penso em nós como a princesa e a plebeia. E a princesa e a plebeia triunfaram, por 83 anos." Uma metáfora que diz muito sobre a humildade dele em relação à sua história e sobre a admiração que ele ainda sente por Eleanor depois de todos esses anos. "Eu tive sorte", acrescentou, antes de Eleanor responder imediatamente: "Eu o amo."

Uma história que fascina internautas do mundo todo.

Desde a transmissão da entrevista e o anúncio oficial do recorde pelo Guinness World Records, a história do casal Gittens viralizou. Veículos de mídia internacionais, redes sociais e sites de estilo de vida estão compartilhando sua trajetória e declarações. Esse fascínio se explica facilmente em uma época em que relacionamentos duradouros parecem cada vez mais raros e os sites de namoro transformaram profundamente o cenário do amor. A história deles serve como um brilhante contraexemplo, lembrando-nos de que um vínculo profundo, construído dia após dia, pode resistir a qualquer desafio — inclusive aos de um século de turbulências históricas.

Com 83 anos de casamento, Lyle e Eleanor Gittens escreveram um dos capítulos mais belos da história recente dos casais. De um encontro na universidade a um casamento durante a Segunda Guerra Mundial e mais de oito décadas de vida juntos, sua trajetória personifica tudo o que se pode desejar em uma grande história de amor. E quando Lyle, aos 108 anos, confidencia que "não há segredo, apenas vivemos", ele talvez ofereça a lição mais bela que este casal poderia dar ao mundo.