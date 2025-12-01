"Desistir": Essa tendência chocante entre a Geração Z está transformando o mundo do trabalho.

Uma nova tendência está causando alvoroço nas redes sociais: "quittoking". Em vez de uma demissão discreta e tradicional, alguns jovens da Geração Z estão optando por filmar o momento e compartilhá-lo online. Essa prática está gerando tanta curiosidade quanto controvérsia no mundo profissional.

O que é desistir?

"Quitting", como o nome sugere, é uma junção de "quit" (desistir) e "TikTok". Consiste em filmar a si mesmo saindo do emprego e compartilhar o momento ao vivo nas redes sociais, às vezes com encenações humorísticas ou criativas. Esse fenômeno faz parte de uma tendência mais ampla entre a Geração Z de afirmar sua autenticidade e experimentar novas maneiras de expressar sua relação com o trabalho.

Os jovens em questão, nascidos entre 1997 e 2012, não necessariamente veem suas carreiras como um caminho linear ou inabalável. Para eles, um emprego é um espaço onde devem se sentir respeitados, valorizados e realizados. Quando uma posição deixa de atender a esses critérios, a saída se torna não uma fuga, mas um ato de autoafirmação. Filmar a demissão transforma um momento potencialmente estressante em um gesto deliberado, quase artístico, ao mesmo tempo que o compartilha com uma comunidade que compreende e apoia essa escolha.

Por que essa tendência está surgindo agora?

Pedir demissão não é uma moda passageira da era digital; reflete uma mudança profunda na forma como a Geração Z encara o trabalho. Essa geração valoriza a flexibilidade, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o reconhecimento pelos seus esforços. Em vez de tolerar um ambiente de trabalho que não esteja alinhado com seus valores, eles optam por sair, às vezes causando grande impacto.

É importante também compreender que os jovens profissionais de hoje cresceram em um mundo onde compartilhar, ter visibilidade e ser autêntico são essenciais. O TikTok, o Instagram e outras plataformas de mídia social moldaram uma cultura em que experiências pessoais podem se tornar conteúdo público. Nesse contexto, filmar o próprio pedido de demissão se torna uma forma de contar a própria história, marcar um marco na vida profissional e celebrar a liberdade recém-conquistada.

Por fim, "pedir demissão" faz parte de um movimento mais amplo que valoriza o bem-estar no trabalho. A Geração Z se recusa a sacrificar sua saúde mental ou realização pessoal em nome de uma lealdade cega à empresa. Deixar um emprego que não lhes convém torna-se, então, um ato positivo, uma forma de cuidar de si mesmos, ao mesmo tempo que afirmam seus limites e sua autonomia.

Reações dos empregadores

Embora essa tendência reflita uma necessidade de autenticidade e transparência, ela também gera tensão. Para muitos empregadores, "abandonar o posto de trabalho" (quittoking) é visto como um gesto provocativo, até mesmo desrespeitoso. Ver um funcionário abandonar seu posto diante de uma câmera pode ser percebido como um desafio público às normas profissionais e, às vezes, como publicidade negativa para a empresa.

Alguns gestores também temem as consequências para a reputação da empresa e para a dinâmica interna. Um vídeo com a intenção de ser humorístico pode ser mal interpretado, e o compartilhamento generalizado nas redes sociais pode amplificar o impacto da saída de um funcionário. No entanto, outros empregadores estão começando a enxergar esse fenômeno sob uma perspectiva diferente, reconhecendo que essas ações refletem principalmente uma necessidade de reconhecimento e um desejo de expressar frustrações que, de outra forma, poderiam ter permanecido ocultas.

Entre a autoafirmação e as novas formas de comunicação

"Desistir" também revela uma mudança na forma como as pessoas se comunicam e afirmam sua identidade profissional. Filmar a própria demissão não é apenas um ato de rebeldia; é uma forma de assumir o controle da própria narrativa. Em um mundo onde as carreiras são cada vez mais flexíveis e os caminhos profissionais diversos, esse tipo de gesto simboliza uma nova maneira de pensar o trabalho: menos como uma obrigação e mais como uma experiência pessoal a ser criada.

Além disso, essa prática incentiva a reflexão sobre transparência e cultura corporativa. Ao expressarem abertamente sua insatisfação ou desejo de mudança, os jovens pressionam as organizações a repensarem sua gestão, comunicação interna e capacidade de reter talentos. Assim, as empresas começam a reconhecer a importância de criar ambientes de trabalho mais inclusivos, respeitosos e gratificantes.

Uma tendência de dois gumes

No entanto, seria simplista encarar a demissão apenas como algo positivo. Essa prática acarreta riscos: anunciar publicamente uma demissão pode impactar negativamente a busca por um novo emprego, especialmente se certas declarações forem percebidas como difamatórias. Portanto, exige um equilíbrio delicado entre afirmar-se e gerenciar a própria imagem profissional.

No entanto, essa tendência merece ser vista com a mente aberta. Ela revela que o mundo do trabalho está evoluindo, que as gerações mais jovens aspiram a maior autonomia e significado em seu trabalho e que os métodos tradicionais de demissão já não atendem a todas as expectativas. Mostra que uma carreira pode ser vista não como uma série de restrições, mas como uma série de escolhas conscientes e gratificantes.

Em última análise, "pedir demissão" é muito mais do que apenas uma tendência do TikTok: é um indicador das profundas transformações que varrem o mundo profissional. Ilustra uma geração que valoriza a realização pessoal, a autenticidade e a transparência, ao mesmo tempo que desafia certas normas estabelecidas. Entre a autoafirmação e a busca por significado, essa tendência é tão chocante quanto instigante, forçando empregadores e funcionários a repensarem seus métodos e expectativas.