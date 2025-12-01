Ela disca o número de telefone errado para o Dia de Ação de Graças… e cria uma amizade improvável que já dura 10 anos.

Em 2016, Wanda Dench, uma avó do Arizona, enviou por engano uma mensagem de texto com um convite para o Dia de Ação de Graças para Jamal Hinton, um adolescente de 17 anos, em vez de para seu neto. Comovida com a resposta bem-humorada dele, ela o convidou para jantar, selando uma amizade que já dura 10 anos.

O erro que mudou tudo

Wanda Dench mandou uma mensagem para o número errado e recebeu esta resposta de Jamal Hinton: "Quem é você?". Ela respondeu: "Sua avó!", junto com uma selfie. Jamal Hinton então enviou a sua: "Você não é minha avó, mas posso ir mesmo assim?". Ela aceitou, fiel ao espírito das avós que alimentam a todos. O que poderia ter permanecido uma simples anedota se tornou uma tradição: todos os anos, Jamal volta para compartilhar o jantar de Ação de Graças com Wanda e sua família.

Uma conexão imediata e duradoura

Durante o primeiro jantar de Ação de Graças, a conexão entre a septuagenária e a adolescente foi instantânea. Apesar da doença de Wanda (câncer de mama) e da perda do marido, elas se encontravam todos os anos no Dia de Ação de Graças, compartilhando refeições, jogos e gratidão à mesa da família. O encontro casual floresceu em uma amizade genuína, celebrada por milhões de internautas comovidos por essa história de gentileza inesperada e um laço forjado pelo acaso.

Feliz Dia de Ação de Graças‼️‼️2016-2026 🎬10 anos depois‼️ pic.twitter.com/24iJ1Ixuwp - Jamal Hinton (@ Jamalhinton12) 28 de novembro de 2025

Uma tradição que inspira o mundo.

Jamal publica anualmente fotos do reencontro deles no X (antigo Twitter), emocionando milhões de pessoas: "É o destino", confidencia Wanda. Mesmo virtualmente durante a quimioterapia dela, o vínculo entre eles persiste, organizando ligações e mantendo viva a chama de uma amizade que nasceu de um telefonema casual. Com o tempo, a história deles se torna um símbolo de esperança: a de que a bondade pode surgir a qualquer momento, até mesmo de uma mensagem enviada por engano. E todo ano, quando chega o Dia de Ação de Graças, a foto deles lado a lado lembra ao mundo que a família também pode se escolher.

Mais do que uma simples anedota viral

Essa história transcende as redes sociais: Wanda faz uma tatuagem com a ajuda de Jamal, enquanto ele se torna técnico de basquete e apresentador. A amizade genuína deles, um símbolo de união em um mundo dividido, é até tema de um filme da Netflix que está em desenvolvimento. E enquanto suas vidas cotidianas evoluem, uma coisa permanece: essa promessa silenciosa de estarem sempre presentes um para o outro. Cada foto, cada risada compartilhada serve como um lembrete de que algumas conexões não devem nada a laços de sangue, mas sim à gentileza e ao acaso. Um simples engano com um número de telefone que, anos depois, continua a inspirar aqueles que ainda sonham com conexões inesperadas e profundamente humanas.

Feliz Dia de Ação de Graças da MINHA FAMÍLIA para a sua 💞 Desejamos a @dench_wanda uma recuperação rápida e completa. O 9º ano não saiu como planejado, mas voltaremos melhores do que nunca para o 10º ANO. Até o ano que vem! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 -Jamal Hinton (@ Jamalhinton12) 29 de novembro de 2024

Em resumo, uma simples mensagem de texto enviada para o número errado deu origem a um laço que desafia o tempo, as dificuldades e as diferenças geracionais. Dez anos depois, Wanda e Jamal provam que um gesto aparentemente insignificante pode abrir as portas para uma amizade profunda, capaz de aquecer corações tanto quanto qualquer refeição festiva. A história deles nos lembra que os encontros mais belos às vezes acontecem onde menos esperamos — e que o Dia de Ação de Graças, no fim das contas, celebra tanto o acaso quanto a gratidão.