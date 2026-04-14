Missão Artemis II: Salários de astronautas geram reações

A missão Artemis II, que marcou o retorno de astronautas à órbita lunar, atraiu atenção por um motivo inesperado: a remuneração da tripulação. Apesar da importância histórica dessa jornada, os salários dos astronautas continuaram regidos pela tabela salarial do funcionalismo público dos EUA . Esse sistema gerou reações, com alguns observadores destacando a discrepância entre o nível de especialização exigido e a remuneração correspondente.

A remuneração é baseada na tabela salarial federal dos EUA.

A tripulação da missão Artemis II era composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Ao contrário do que alguns pensam, os astronautas da NASA não recebem um bônus específico por uma missão espacial. Sua remuneração é baseada no sistema de pagamento do setor público dos EUA, conhecido como Tabela Geral (GS). Os astronautas civis são geralmente classificados entre os níveis GS-11 e GS-15, de acordo com sua experiência e qualificações.

Segundo dados disponíveis publicamente, isso equivale a um salário de até aproximadamente US$ 150.000 por ano (cerca de € 127.000) para os profissionais mais experientes. Esse sistema não inclui bônus específicos para missões espaciais, incluindo aquelas com alto nível de complexidade ou risco.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada pela NASA (@nasa)

Um salário que gera reações

A remuneração dos astronautas é um tema frequente de debate público, especialmente devido às responsabilidades associadas à sua função. Alguns observadores acreditam que o salário pode parecer modesto considerando o nível de especialização exigido e os riscos envolvidos nas missões espaciais. De fato, os astronautas selecionados para as missões Artemis geralmente possuem formação acadêmica e profissional bastante exigente. Muitos são engenheiros, cientistas ou pilotos experientes, frequentemente com títulos de pós-graduação em áreas especializadas.

Outros destacam que o papel do astronauta está enraizado em um espírito de serviço público e pesquisa científica, onde a principal motivação reside, muitas vezes, em contribuir para a exploração espacial e o avanço do conhecimento. A NASA cobre viagens a trabalho, hospedagem e outras despesas relacionadas à missão, complementando o salário fixo.

A continuação do programa Artemis

O programa Artemis planeja diversas missões nos próximos anos para preparar o retorno sustentável de humanos à Lua. A longo prazo, a NASA pretende usar essas missões como base para o desenvolvimento de projetos de exploração tripulada a Marte. Assim, a Artemis II representa um passo crucial na estratégia espacial americana, marcando a retomada das missões lunares tripuladas mais de cinquenta anos após o programa Apollo.

A remuneração dos astronautas da missão Artemis II gerou reações devido ao contraste entre a importância da missão e a estrutura salarial aplicável. Além do aspecto financeiro, a missão Artemis II representa um grande passo em frente na exploração espacial, confirmando a ambição de desenvolver uma presença humana sustentável além da órbita da Terra.