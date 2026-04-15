Aos 46 anos, ela compartilha o que gostaria de ter sabido aos 36.

A criadora de conteúdo Erin Devine (@devinedwelling ) compartilhou uma reflexão pessoal sobre as lições que gostaria de ter aprendido 10 anos antes. Sua publicação no Instagram, que recebeu muitos comentários, aborda diversos aspectos de sua relação com o tempo, as expectativas sociais e as escolhas de vida.
Uma publicação pessoal que repercutiu online.
Em uma publicação compartilhada nas redes sociais, Erin confidencia: “Tenho 46 anos. Aqui estão 5 coisas que eu diria para mim mesma aos 36 anos…” Ela compartilha reflexões baseadas em sua experiência, abordando temas como a percepção da idade, as expectativas que criamos para nós mesmos e a importância de seguir nosso próprio ritmo. Entre as ideias que ela destaca estão: “Você não é velho aos 40”, “Não existe um momento ‘certo’”, “Animais de estimação são um compromisso” e “Não tem problema não agradar a todos”.
Ela conclui com uma mensagem inspiradora: “Talvez você não tenha atingido o seu auge na adolescência, aos vinte ou trinta anos… Talvez a sua realização chegue aos quarenta. Mantenha-se firme no seu caminho, confie no processo e deixe ir.” Conteúdos sobre desenvolvimento pessoal estão entre os formatos mais compartilhados nas plataformas de mídia social.
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Uma mensagem que ressoa com muitas pessoas.
Publicações que abordam a experiência da quarentena, como as de Erin Devine (@devinedwelling ), estão ganhando cada vez mais visibilidade nas redes sociais, onde as discussões sobre envelhecimento e bem-estar estão em alta. Alguns estudos sugerem que as plataformas digitais permitem que as pessoas compartilhem experiências pessoais, fomentando um senso de comunidade. A história de Erin se encaixa nessa tendência, em que experiências individuais se tornam tópicos para discussão coletiva.
Ao compartilhar os conselhos que daria a si mesma aos 36 anos, Erin Devine (@devinedwelling ) oferece uma reflexão sobre crescimento pessoal e a percepção do tempo. Seu perfil destaca a ideia de que os caminhos da vida não seguem necessariamente uma trajetória linear.