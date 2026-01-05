Além do poder de compra: no Irã, quais liberdades os manifestantes estão exigindo?

Os protestos que têm abalado o Irã desde o final de 2025 não se limitam mais ao poder aquisitivo: expressam um amplo desafio ao regime, combinando crise econômica, reivindicações por liberdades políticas e uma crescente rejeição à República Islâmica. Iniciada como mobilizações contra o alto custo de vida, a indignação rapidamente se transformou em um movimento que exige direitos fundamentais e mudanças sistêmicas, e onde slogans abertamente hostis ao governo agora ressoam.

Do alto custo de vida aos protestos políticos

Inicialmente, muitas das manifestações ocorreram em bazares e áreas comerciais, impulsionadas pela inflação, pela desvalorização do rial (moeda iraniana) e pelas dificuldades em suprir necessidades básicas. Ao fechamento de lojas e às greves juntaram-se estudantes, trabalhadores e moradores de cidades de médio e pequeno porte, estendendo os protestos muito além de Teerã. Em diversas cidades, os slogans evoluíram rapidamente: além das críticas à crise econômica, os manifestantes começaram a atacar o Líder Supremo e a própria República Islâmica, um sinal de que a confiança política foi gravemente abalada.

As liberdades exigidas pelos manifestantes

As reivindicações agora vão além de meras questões salariais ou de preços: os manifestantes exigem liberdade de expressão, liberdade para protestar pacificamente, o fim da repressão e censura sistemáticas e um judiciário independente. Numerosos vídeos e depoimentos contêm apelos para "acabar com a República Islâmica" e estabelecer um sistema em que os cidadãos possam realmente escolher seus líderes. Os protestos também visam a discriminação e a desigualdade: diversas regiões marginalizadas, bem como minorias étnicas, denunciam a falta de igualdade de direitos e a repressão específica que dizem sofrer.

Repressão, vigilância e ruptura com a sociedade.

Em resposta a esse movimento, as autoridades reforçaram a presença das forças de segurança, usaram gás lacrimogêneo, munição real em alguns casos e efetuaram centenas de prisões, segundo organizações de direitos humanos. As autoridades judiciais reiteraram que qualquer participação em “manifestações ilegais” e qualquer convocação para manifestações seriam “severamente punidas”, ilustrando a prioridade dada à segurança em detrimento das liberdades civis. Enquanto isso, as restrições ao acesso à internet e o aumento da vigilância nas redes sociais demonstram que o controle da informação é uma preocupação central do regime. Apesar disso, imagens de marchas, slogans antigovernamentais e funerais transformados em comícios continuam a circular, um sinal de profunda desconexão entre a liderança e a sociedade.

Um movimento multifacetado, situado algures entre a república e a monarquia.

Os protestos não são homogêneos: alguns manifestantes reivindicam uma república democrática laica ou pluralista, enquanto outros chegam ao ponto de exigir o retorno da monarquia, particularmente em torno da figura de Reza Pahlavi, filho do último xá. Gritos de ordem em favor de seu retorno foram ouvidos em diversas cidades, ao lado de slogans hostis ao líder supremo e a toda a elite governante. Esse debate sobre o futuro político demonstra que o movimento não está simplesmente rejeitando a situação atual; ele também está iniciando uma batalha de ideias sobre o tipo de regime que poderia suceder a República Islâmica.

Manouchehr Bakhtiari, um dos rostos do protesto

Nesse contexto, como explica a RFI , figuras de movimentos de protesto anteriores se tornaram símbolos, incluindo Manouchehr Bakhtiari, pai de Pouya Bakhtiari, um jovem engenheiro que desapareceu durante os protestos de 2019. Condenado, ele denuncia a repressão e a pressão sobre sua família e clama pela união do Irã para alcançar a mudança de regime, chegando a apoiar publicamente o retorno da monarquia. Sua história ilustra o custo humano do engajamento político no Irã e representa, para alguns, a continuidade entre levantes passados ​​e as mobilizações atuais por justiça, dignidade e liberdades.

As análises da mídia e de especialistas convergem em um ponto: embora a crise econômica tenha sido o estopim, o cerne do problema agora é uma crise de legitimidade para o regime. Entre as mortes durante as manifestações, as prisões em massa e a crescente discrepância entre as expectativas da população e as respostas do governo, o movimento evidencia uma demanda por uma profunda transformação política, que vai além de meras questões de poder aquisitivo.