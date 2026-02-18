Uma mulher americana ficou gravemente ferida e foi resgatada por dois excursionistas graças a uma trilha suspeita.

Uma experiente excursionista americana passou por uma experiência de quase morte recentemente nas montanhas de Utah. Ela deve sua sobrevivência à perspicácia de dois desconhecidos que decidiram seguir um misterioso rastro de sangue até ela. Seu acidente serve como um forte lembrete de como as montanhas, mesmo as mais familiares, continuam sendo um ambiente imprevisível que exige cautela e preparo.

Uma queda dramática nas Cataratas Bridal Veil

No dia 3 de fevereiro, Jacque Tietijen, uma alpinista experiente que já havia escalado o Everest, partiu sozinha para uma caminhada perto da Bridal Veil Falls, em Utah. Conforme relatado pelo Daily Mail , em uma trilha íngreme, ela caiu violentamente de uma encosta com inclinação de aproximadamente 45 graus e perdeu a consciência, sofrendo um grave traumatismo craniano. Inconsciente, ela permaneceu por mais de uma hora no frio, sem conseguir pedir ajuda.

Um rastro de sangue como o fio de Ariadne

Pouco depois, dois excursionistas estavam na mesma área e notaram algo incomum: um rastro de sangue na neve ou no chão. Enquanto outros poderiam ter desistido, eles decidiram seguir esse rastro perturbador até encontrarem Jacque Tietijen, inconsciente e em grande sofrimento ao pé de um paredão rochoso. Imediatamente chamaram ajuda, cobriram-na com seus casacos e tentaram mantê-la aquecida enquanto aguardavam o helicóptero de resgate.

A família da jovem acredita que sua perspicácia e iniciativa salvaram sua vida. Sua cunhada se refere aos dois homens como verdadeiros heróis, enfatizando a atenção aos detalhes e a decisão de não ignorar os sinais preocupantes.

Lesões graves e prognóstico reservado

Jacque Tietijen foi transportada de helicóptero para o Utah Valley Hospital, onde os médicos diagnosticaram uma fratura no crânio, múltiplas hemorragias cerebrais, fraturas faciais e inúmeras contusões. Ela foi internada na UTI, com equipes médicas monitorando de perto o inchaço do cérebro. Os médicos alertaram que, se o inchaço se tornasse muito grave, uma cirurgia de emergência para remover parte do osso do crânio poderia ser necessária para permitir que o cérebro se expandisse.

Sua família lançou uma campanha de arrecadação de fundos para cobrir as despesas médicas e está se preparando para uma recuperação potencialmente longa e incerta. Todos enfatizam que, apesar de sua vasta experiência, ela não estava imune a acidentes, o que ilustra o risco inerente a qualquer atividade na montanha.

Lições de segurança para lembrar

A família e os amigos do excursionista enfatizam algumas regras básicas que o acidente evidenciou de forma contundente. Recomendam, em particular, nunca fazer trilhas sozinho, sempre informar alguém sobre o percurso e a previsão de retorno e evitar áreas conhecidas por serem instáveis ou muito técnicas. Reiteram também a importância de usar roupas adequadas para o frio, mesmo em passeios que pareçam "fáceis" ou curtos.

Do ponto de vista dos socorristas, esse tipo de intervenção destaca a importância crucial da prontidão das testemunhas: perceber um detalhe incomum, como um vestígio de sangue, ter a coragem de ir verificar, alertar rapidamente os serviços de emergência e oferecer proteção inicial contra o frio são ações que podem mudar o desfecho de uma tragédia.

Uma história de sobrevivência e solidariedade.

O acidente de Jacque Tietijen é a história de um revés brutal em um ambiente familiar, mas também é a história de uma corrente de solidariedade que se mobilizou no momento exato. Da vigilância de dois caminhantes anônimos aos esforços rápidos de resgate e à perícia das equipes médicas, cada elo contribuiu para lhe dar uma chance de sobreviver, apesar dos ferimentos graves.

Para os amantes da montanha, esta história é um poderoso lembrete: mesmo os caminhantes mais experientes nunca estão completamente seguros, e a cautela, o preparo e a atenção aos outros continuam sendo os melhores aliados para evitar que a aventura se transforme em tragédia.