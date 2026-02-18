Esses campeões de patinação artística em duplas estão incendiando o cenário internacional.

Elegância, poder e cumplicidade: no gelo, algumas duplas não apenas patinam, elas contam uma história. Riku Miura e Ryuichi Kihara personificam esse espetacular ressurgimento da patinação artística em pares japonesa. Com muito trabalho, consistência e audácia, eles levaram sua modalidade ao reconhecimento mundial.

Um título mundial que muda tudo

Em 23 de março de 2023, em Saitama, a dupla Riku Miura e Ryuichi Kihara fez história ao conquistar o título mundial no Campeonato Mundial de Patinação Artística. Nunca antes uma dupla japonesa havia conquistado o ouro mundial nesta categoria, tradicionalmente dominada pela Europa, Rússia e América do Norte.

Diante de uma plateia entusiasmada, eles apresentaram um programa de estilo livre de rara intensidade, combinando maestria técnica e entrega artística. Cada levantamento parecia etéreo, cada aterrissagem sólida, cada transição fluida. Essa vitória não foi por acaso: coroou um trabalho iniciado em 2019, ano em que uniram forças, e simbolizou a crescente proeminência do Japão em uma disciplina na qual, historicamente, sua representação era menor do que em eventos individuais.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Riku Miura (@riku9111)

Uma temporada excepcional em 2022-2023.

O título mundial conquistado por eles é o ápice de uma temporada notável. Em dezembro de 2022, venceram a Final do Grand Prix em Turim, outra conquista inédita para uma dupla japonesa. Em fevereiro de 2023, triunfaram no Campeonato dos Quatro Continentes em Colorado Springs. Essa performance consistente no mais alto nível consolidou a dupla entre a elite mundial.

Sua marca registrada? Sincronização impressionante nos saltos lançados, levantamentos executados com segurança e uma fluidez que faz tudo parecer simples, quase natural. Os juízes elogiam sua capacidade de combinar dificuldade técnica com interpretação musical, um equilíbrio que se tornou essencial na evolução atual da patinação artística.

De Pequim à consagração

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022, elas terminaram em oitavo lugar. Um resultado respeitável, mas que as deixou longe do pódio. Longe de ser um revés, essa experiência serviu como catalisador. Elas refinaram seus programas, fortaleceram sua estabilidade em elementos complexos e ganharam confiança para enfrentar a pressão de grandes competições.

Essa progressão ilustra uma verdade fundamental do esporte de elite: a excelência é construída passo a passo. Em uma disciplina onde a menor hesitação pode custar pontos valiosos, a maturidade adquirida no palco olímpico desempenhou um papel crucial em sua ascensão.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por オリンピック(Jogos Olímpicos) (@gorin)

Uma dupla complementar e estratégica

Nascido em 2001, Riku Miura traz energia e precisão. Nascido em 1992, Ryuichi Kihara traz experiência e estabilidade, fruto de parcerias anteriores. A diferença de idade entre eles cria uma dinâmica única: paixão e maestria se equilibram com elegância.

O treinamento internacional delas, especialmente na América do Norte, demonstra uma estratégia aberta e ambiciosa. Inspirando-se nos melhores métodos do mundo, elas aprimoraram sua técnica e fortaleceram sua coesão. No gelo, essa complementaridade se traduz em uma notável harmonia visual. Seus movimentos são precisos, sua conexão palpável, seu comprometimento total.

Um título olímpico histórico

Em 16 de fevereiro de 2026, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, a dupla "Riku-Ryu" conquistou a medalha de ouro, dando ao Japão seu primeiro título olímpico na patinação artística em pares. Uma conquista histórica aclamada pela imprensa nacional. Essa vitória transcende a mera conquista. Ela envia uma mensagem poderosa: a patinação artística em pares japonesa agora conquistou seu lugar no topo. Essa vitória amplia os horizontes dos jovens patinadores, que agora podem sonhar mais alto nessa modalidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por The Japan Times (@thejapantimes)

Para além das medalhas, Riku Miura e Ryuichi Kihara personificam uma visão positiva e poderosa do esporte: dois atletas comprometidos, confiantes em suas habilidades e orgulhosos de sua trajetória. Sua história nos lembra que o desempenho nasce da perseverança, do trabalho em equipe e de uma forte confiança mútua. No gelo, eles avançam juntos. E é juntos que estão escrevendo um novo capítulo na história da patinação artística mundial.