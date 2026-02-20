Fones de ouvido grudados nas orelhas: o que isso às vezes revela sobre o estado interior de alguém

Seja fazendo compras, pegando o metrô, passeando pelas ruas ou até mesmo trabalhando, estamos com fones de ouvido grudados nas orelhas do amanhecer ao anoitecer. Esse acessório, que mascara a agitação da cidade e substitui o barulho dos trens por uma playlist agradável, é quase uma extensão da nossa cabeça. O uso excessivo de fones de ouvido não é isento de implicações psicológicas.

Dificuldade em ouvir a si mesmo

Os fones de ouvido estão praticamente grudados em nossas orelhas. No caminho para o trabalho , eles tocam as histórias dinâmicas de um podcast ou a narrativa envolvente do nosso enésimo audiolivro. No trabalho, eles tocam músicas que exigem "concentração intensa", isolando-nos das distrações externas e dos colegas tagarelas. Na academia, eles nos motivam com sequências energéticas. E à noite, quando chegamos em casa, eles reproduzem sons de chuva ou trovão, nossas canções de ninar para adultos. Em resumo, esses acessórios conectados por Bluetooth , sucessores do rádio e do Walkman, são uma extensão da nossa audição.

Quando a bateria acaba, é o fim do mundo. Você se sente completamente impotente, como se não conseguisse sobreviver um dia no ruído ambiente. Como se tivesse intolerância auditiva a buzinas, motores e à algazarra da humanidade. Usar fones de ouvido constantemente não se trata apenas de escapar para a sua própria bolha. Trata-se de minimizar a sua voz interior e silenciar as suas emoções. Quando o volume dos fones de ouvido está no máximo, seus sentimentos estão no modo "silencioso".

“Os fones de ouvido podem ser uma ferramenta valiosa para aliviar o estresse, seja ouvindo música ou um podcast de mindfulness. No entanto, seu uso excessivo e compulsivo pode levar algumas pessoas ao isolamento e à adoção de comportamentos de evitação social”, afirma o Dr. Grant Blashki na revista Body and Soul . Assim, ouvir a sinfonia de tigelas tibetanas para se acalmar antes de uma entrevista não terá o mesmo efeito “salvador” que ouvir hits aleatórios durante o intervalo do almoço. As pessoas viciadas em fones de ouvido geralmente são as mesmas que não suportam o silêncio, a completa imobilidade. Elas temem essa solidão e a turbulência interior.

Quando a música se torna um refúgio

A explicação para esse vício em fones de ouvido talvez seja mais racional e nem sempre reflita um medo paralisante do silêncio. É fato conhecido que "a música acalma a alma". É a nossa terapia, facilmente acessível por meio de fones de ouvido. E não é preciso ouvir "Happy", do Pharrell Williams, para sentir aquela pequena descarga de dopamina. A música "age no cérebro no circuito das drogas, porque está ligada ao sistema de prazer e recompensa", explica Pierre Lemarquis, neurologista e neurofisiologista, ao actu.fr.

Isso explica o desejo quase obsessivo por ritmo e cadência que temos. Um som leva a outro, um pouco como pedaços de chocolate. A música também desencadeia a liberação de morfina endógena e imita a composição química dos antidepressivos no corpo. Sem o risco de dependência. Certamente é por isso que não conseguimos resistir a apertar o play, independentemente da atividade que estejamos fazendo. A música age como um casulo diante da hostilidade.

Como aponta o especialista, a música também cria a ilusão de presença: quebra o isolamento. Além disso, tem a vantagem de reavivar emoções positivas. Ouvir músicas que acompanharam nossa adolescência ou encontros familiares é profundamente reconfortante. Não é à toa que sessões de música para "memória" são prescritas para pessoas com Alzheimer. Claro que ouvir episódios de documentários sobre os piores assassinos em série da história não é tão benéfico.

O medo do tédio em segundo plano

Manter os fones de ouvido firmemente no lugar e deixar que aquelas pequenas notas graves ditem o ritmo do nosso dia a dia também é uma forma de escapar da monotonia. Esse hábito auditivo, que está longe de ser excepcional, reflete uma necessidade constante de distração, uma dificuldade em "não fazer nada". Ouvir conteúdo de áudio repetidamente nos impede de sonhar acordados, pensar, imaginar e criar.

Observar a paisagem passar de trem sem que seus ouvidos estejam preenchidos com os últimos sucessos musicais parece quase impensável. Assim como deixar os fones de ouvido em casa quando se sai para uma caminhada sozinho. No entanto, o tédio, embora às vezes angustiante e vertiginoso, é profundamente revigorante. "Você precisa se dar momentos de silêncio: uma curta caminhada sem fones de ouvido ou deixar seus pensamentos vagarem", acrescenta a Dra. Teresa Wenhart, psicóloga da música e musicista em Zurique, nas páginas da revista 20 Minutes .

Usar fones de ouvido da manhã à noite não é sinal de isolamento, nem de atitude "antissocial". Esse comportamento moderno, muitas vezes considerado indelicado, indica problemas subjacentes.