Uma previsão de um físico laureado com o Prêmio Nobel reacende o debate sobre o fim da humanidade.

O físico e ganhador do Prêmio Nobel, David Gross, reacendeu um debate delicado sobre os riscos globais que a humanidade enfrenta. Em entrevista à Live Science , ele discute uma estimativa estatística do perigo nuclear e suas implicações a longo prazo. Sua análise não se baseia em profecias, mas em um cálculo probabilístico aplicado às tensões internacionais atuais.

Estima-se um risco anual de 2% de desastre nuclear.

David Gross apresenta uma estimativa impressionante: aproximadamente 2% de probabilidade anual de guerra nuclear, ou "uma chance em 50 a cada ano". Ele explica em detalhes:

“Havia uma estimativa de que a probabilidade de uma guerra nuclear ocorrer a cada ano era de 1%... Eu acho que não é uma estimativa rigorosa, pois as chances são mais prováveis, em torno de 2%. Isso significa uma chance de 1 em 50 a cada ano. A expectativa de vida útil, no caso de 2% ao ano, é de cerca de 35 anos.”

Em francês: "A probabilidade de uma guerra nuclear a cada ano foi estimada em 1%... Acho menos rigoroso estimar essa probabilidade em 2%, ou uma chance em 50 por ano. A vida útil projetada, com uma taxa de 2% ao ano, é de aproximadamente 35 anos." Em outras palavras, se esse nível de risco permanecesse constante, ele se tornaria significativo em algumas décadas.

Uma conclusão estatística: aproximadamente 35 anos neste cenário.

A partir desse modelo, o físico deduz uma expectativa de vida de aproximadamente 35 anos para a humanidade nesse cenário teórico. Essa não é uma data final prevista, mas um resultado matemático baseado na acumulação de probabilidades anuais. Essa projeção visa ilustrar a seriedade de um risco baixo, porém recorrente, ao longo do tempo.

Múltiplas ameaças além da energia nuclear

Em seu raciocínio, David Gross não se limita à energia nuclear. Ele também menciona:

o enfraquecimento dos acordos internacionais de controle de armas

o aumento das tensões geopolíticas

e os riscos associados às tecnologias avançadas, incluindo a inteligência artificial.

Segundo ele, a combinação desses fatores aumentaria a instabilidade geral.

Um modelo controverso dentro da comunidade científica.

Embora esse tipo de cálculo atraia atenção, ele permanece um tema de debate. Muitos cientistas apontam que se trata de um modelo de risco teórico, dependente de pressupostos difíceis de mensurar com precisão. Essas estimativas servem mais para ilustrar ordens de grandeza do que para prever um prazo específico.

Em resumo, ao sugerir um risco de 2% ao ano e uma projeção de aproximadamente 35 anos nesse cenário, David Gross não está indicando uma data para o fim da humanidade, mas sim alertando para uma acumulação de riscos globais. Sua análise destaca principalmente uma ideia central: mesmo que pequenos isoladamente, certos perigos tornam-se significativos quando persistem ao longo do tempo.