Search here...

Diz-se que as pessoas que andam depressa têm essa qualidade em comum.

Sociedade
Clelia Campardon
Tiana/Pexels

Comentários como "você está andando muito rápido" não são simplesmente uma questão de ritmo: diversos estudos em psicologia sugerem que a velocidade da caminhada reflete, em parte, como a pessoa se vê no mundo. Aqueles que caminham rápido geralmente compartilham uma característica importante: seguir em frente com um propósito claro.

Uma caminhada rápida, sinal de consciência.

Pessoas que naturalmente caminham em ritmo acelerado são frequentemente descritas como mais conscienciosas: organizadas, confiáveis e focadas em otimizar seu tempo. Dessa perspectiva, caminhar rápido não é apenas um reflexo físico, mas a expressão de um processo interno: ir do ponto A ao ponto B sem se distrair, minimizar o tempo ocioso e seguir uma programação implícita.

Esses caminhantes rápidos tendem a:

  • Planejar seus dias e concluir tarefas com eficiência.
  • Mova-se com intenção, em vez de vagar sem rumo.
  • Perceber a lentidão como uma forma de tempo perdido, especialmente em um contexto urbano ou profissional.

Dinamismo, extroversão e energia

Psicólogos também destacam a ligação entre a velocidade da caminhada e o nível geral de excitação: quanto mais enérgico você for, mais rápido se torna o ritmo natural do seu corpo. Pessoas extrovertidas — estimuladas por interações sociais, ambientes ativos e projetos — frequentemente adotam uma marcha mais dinâmica, incluindo caminhadas rápidas.

Esse dinamismo se manifesta por meio de:

  • Uma tendência a "se movimentar" mais (gestos, movimentos, tomar iniciativa).
  • Uma tendência a se sentir confortável em espaços animados, onde é preciso acompanhar o ritmo coletivo.
  • Uma caminhada que acompanha o impulso interior: ideias que se acendem, discussões em movimento, uma necessidade de ação.

Confiança e orientação para objetivos

Outra qualidade frequentemente associada é a autoafirmação. Caminhar com passos firmes, em linha relativamente reta, abraçando com confiança a própria trajetória, pode refletir uma certa autoconfiança. Essas pessoas geralmente sabem aonde querem chegar – tanto literal quanto figurativamente – e seus movimentos físicos refletem essa determinação.

Entre eles você encontrará:

  • Uma forte ênfase em objetivos (chegar na hora, concluir uma tarefa, cumprir um compromisso).
  • Um estilo de presença que "ocupa seu lugar" no espaço público.
  • Uma forma de ocupar a calçada ou os corredores que sinaliza: "Eu sei para onde estou indo".

Um hábito que precisa ser qualificado.

Claro que não se trata apenas de caminhar: idade, saúde, contexto (caminhar ou ir de carro para o trabalho) e ambiente urbano ou rural desempenham um papel importante. A mesma pessoa pode caminhar em ritmo acelerado durante a semana e diminuir o ritmo nas férias, sem que sua personalidade mude.

Mas se desconsiderarmos esses parâmetros, um padrão comum emerge:

  • Caminhar rápido costuma ser sinal de uma mente voltada para a ação e para objetivos.
  • Esse ritmo reflete uma combinação de consciência, dinamismo e confiança.

Em outras palavras, por trás desse ritmo acelerado que às vezes incomoda quem está ao redor, existe frequentemente uma qualidade comum: a capacidade de se projetar para frente, tanto no dia a dia quanto na vida.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Formada pela Sciences Po, tenho uma verdadeira paixão por temas culturais e questões sociais.
Article précédent
Rumo a um mundo sem cores? Essa teoria intrigante está ganhando força.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rumo a um mundo sem cores? Essa teoria intrigante está ganhando força.

Ao olhar em volta, uma impressão sutil se instala: as cores parecem desvanecer. Das ruas aos armários, das...

"Uma professora não deveria usar isso": sua resposta direta às críticas.

Segundo a opinião popular, uma professora do ensino fundamental deve ter uma aparência modesta. Como? Usando um cardigã...

"É inaceitável": uma expatriada em Paris revela o lado oculto do seu dia a dia.

Por trás da imagem de cartão-postal parisiense, esconde-se uma realidade menos glamorosa. Charlotte Wells, uma americana que vive...

O retorno da "indústria alimentícia" em 2026: por que tantos jovens estão aderindo a ela?

Acabaram-se as fantasias de sucesso meteórico e noites em claro alimentadas pela ambição. Entre os jovens com menos...

Essas atitudes na idade adulta podem ter origem em uma infância sem apoio materno.

Sua infância não foi repleta de "você consegue" ou "eu acredito em você". Sua mãe, que deveria ser...

Essa atriz de 14 anos de Stranger Things é alvo de comentários repugnantes.

Na temporada final de "Stranger Things", a jovem Holly Wheeler, irmã mais nova de Nancy e Mike, rouba...

© 2025 The Body Optimist