Uma nova Barbie "autista" está prestes a ser lançada, e não está sendo recebida com aprovação unânime.

Há vários anos, a Barbie vem ampliando sua gama de tipos de corpo, tons de pele, formatos e habilidades, promovendo uma mensagem inclusiva. Desta vez, a marca vai além, apresentando uma boneca explicitamente criada para representar o autismo. Uma iniciativa ambiciosa, impulsionada pelo desejo de normalizar a neurodiversidade nas brincadeiras, mas que também levanta diversas questões.

Uma boneca criada com base em certas experiências autistas.

Esta nova Barbie incorpora elementos inspirados nas realidades vivenciadas por algumas pessoas autistas. Ela veste roupas folgadas, desenhadas para oferecer uma sensação de conforto e maciez, evitando o contato, por vezes desconfortável, com os tecidos. Seu olhar é ligeiramente desviado, uma alusão à relação, por vezes complexa, com o contato visual direto, e suas articulações mais móveis permitem que ela reproduza gestos repetitivos de autoestimulação, frequentemente chamados de "stimming".

Em termos de acessórios, a Mattel escolheu símbolos facilmente reconhecíveis: fones de ouvido com cancelamento de ruído para ilustrar o gerenciamento da sobrecarga sensorial, um fidget spinner para promover calma e concentração e um tablet com pictogramas que lembram ferramentas de comunicação alternativa usadas por algumas pessoas não verbais. O design geral busca ser reconfortante, prático e empoderador, bem distante de uma visão negativa do autismo.

Um símbolo de reconhecimento para muitas pessoas.

Para alguns na comunidade, esta Barbie representa um sopro de ar fresco. A Mattel colaborou com a Autistic Self Advocacy Network para incorporar o feedback de pessoas diretamente afetadas. A organização descreve-a como "um passo importante rumo a uma representação mais justa e alegre do autismo, livre de uma perspectiva medicalizada ou dramática".

Vozes dentro da comunidade autista, particularmente entre criadores e autores, estão elogiando uma boneca capaz de dizer a meninas (e outras pessoas): sua maneira de ser é legítima, bela e digna de existir. Em um contexto onde mulheres e meninas autistas ainda são frequentemente invisibilizadas, diagnosticadas erroneamente ou incompreendidas, ver-se representadas em um brinquedo icônico pode fortalecer a autoestima e o senso de pertencimento.

É aqui que o debate se acirra.

No entanto, o entusiasmo não é unânime. Várias pessoas autistas e seus pais expressam desconforto com uma representação que consideram excessivamente codificada. Fones de ouvido com cancelamento de ruído, inquietação, evitar contato visual: todos esses são sinais que, em conjunto, correm o risco de congelar o autismo em uma única imagem reconhecível, embora o espectro seja imensamente diverso.

Alguns críticos apontam para o perigo de criar uma espécie de "lista de verificação visual" do autismo, o que poderia reforçar estereótipos em vez de os desmantelar. Outros acreditam que teria sido mais relevante oferecer esses acessórios a todas as Barbies, sem rotular nenhuma boneca como "autista", a fim de normalizar as necessidades sensoriais ou de comunicação sem confiná-las a uma categoria.

Um passo em frente imperfeito, mas que oferece esperança.

No entanto, as associações nos lembram que nenhuma boneca, por mais bem-intencionada que seja, pode representar sozinha a riqueza dos perfis autistas. O autismo abrange uma infinita variedade de corpos, personalidades, talentos, desafios e pontos fortes. Mesmo assim, aumentar as representações positivas em brinquedos, na mídia e na cultura popular continua sendo essencial para mudar as percepções.

Para muitos, esta Barbie representa um primeiro passo encorajador. É uma base que pode ser aprimorada e só se beneficiará de desenvolvimento futuro se as marcas continuarem a ouvir aqueles que são afetados. Porque a inclusão não é um produto acabado, mas um movimento vivo que celebra a diversidade de corpos, mentes e formas de ser no mundo.